Se entregó “Julián”, el viudo negro que engañó y atacó a un hombre en Palermo

El sospechoso detenido

Uno de los viudos negros que estaba prófugo, acusado de robar a un hombre en el barrio porteño de Palermo, se entregó ayer en una comisaría de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el sospechoso, sobre quien pesaba una orden de captura, se presentó en la Comisaría Vecinal 4-D luego de que, días atrás, los efectivos policiales allanaron su domicilio y encontraron cuatro teléfonos celulares y dos tabletas de medicación.

Según señalaron, se trata de “Julián”, tal como se presentó a la víctima, aunque su verdadero nombre es Abel Elián Ruiz, de 21 años. El joven se entregó acompañado por su hermana. Los agentes notaron que se había teñido de rubio, en un intento de pasar desapercibido.

De acuerdo con la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 8 de noviembre, después de la víctima denunciara haber sido contactado por un joven a través de una aplicación de citas.

Engañado, el hombre lo invitó a su departamento ubicado en la calle Paraguay. Tras compartir bebidas alcohólicas, el dueño de la propiedad perdió el conocimiento.

Una de las cámaras de seguridad del edificio captó a "Julián"

Al despertar, se encontraba inmovilizado de pies y manos, aunque llegó a advertir la presencia de dos hombres más, quienes, junto a su cita, revisaban el domicilio.

Al notar que la víctima había recobrado el sentido, uno de los agresores lo golpeó y lo ató de pies y manos. Incluso, lo apuñaló y le causó heridas en el brazo y en la pierna.

Luego, los tres ladrones escaparon de la escena con efectivo y diversos objetos personales pertenecientes a la víctima.

Tras una rápida investigación, los detectives de la fuerza de seguridad porteña lograron identificar a los delincuentes.

Fue así que, tras una orden de captura y allanamiento emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 54, a cargo de la jueza Paula Verónica González, personal de la División Investigaciones Comunales 14 realizó un allanamiento en el domicilio de Ruiz.

El supuesto viudo negro quedó imputado por el delito de robo en poblado y en banda, bajo la modalidad viudo negro. En tanto, continúa la búsqueda de sus dos cómplices.

El caso

Todo comenzó el 8 de noviembre pasado. La víctima había pactado un encuentro con otro hombre al que había conocido a través de Tinder y con el que ya había tenido una cita.

Después de cenar juntos, el visitante, identificado con el nombre “Julián”, permaneció en el domicilio ubicado sobre la calle Paraguay.

Según contó el dueño de casa, estuvieron charlando hasta aproximadamente media hora pasada la medianoche. A partir de allí no recuerda más nada de lo que sucedió en las horas siguientes. Recién se despertó cerca de las 3.45 del sábado, cuando vio a los delincuentes dentro del domicilio. Tenía la sensación de haber sido sedado, y notó la presencia de, al menos, dos personas más dentro del lugar: eran los cómplices de “Julián”.

De acuerdo al relato de la víctima, los agresores lo amenazaron con un cuchillo y le exigieron: “¡Quedate quieto! ¿Dónde están los dólares?”. Mientras uno de los ladrones revolvía el departamento, el hombre recibió golpes en la cabeza y fue apuñalado en el antebrazo izquierdo. También intentaron apuñalarlo en el abdomen, aunque él se defendió como pudo y solo le causaron una herida superficial en un brazo y un corte en una pierna.

El calvario se extendió por un rato más hasta que los delincuentes finalmente escaparon llevándose distintos objetos de valor, entre ellos un reloj, un teléfono celular y $50.000 en efectivo de una caja de seguridad.

Tras el asalto, el hombre salió del departamento y pidió auxilio a una vecina. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se acercó al lugar y lo trasladó al Hospital Rivadavia, donde fue atendido.

Ante las autoridades, el hombre también recordó que la primera cita con el viudo negro había sido aproximadamente un mes atrás, en el domicilio del acusado, en la zona de Congreso.

Relató que, durante ese encuentro, le contó que trabajaba como chofer en una empresa de logística dedicada al transporte de elementos importantes.

Respecto de los delincuentes que lo atacaron, describió a uno como de contextura media, tez trigueña, cabello castaño corto y vestido con una remera negra.

Señaló que este asaltante lo golpeó en distintas partes del cuerpo, mientras le decía: “Yo te voy a matar”. Según declaró, luego le dio puntazos con un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de largo.

Las autoridades buscan a los otros sospechosos.