Crimen y Justicia

El ataque de un viudo negro en Palermo: con dos cómplices, golpearon, apuñalaron y robaron a un hombre en su departamento

La víctima había conocido al acusado en una app de citas. Le sustrajeron un reloj, el celular y dinero

Un hombre fue atacado por
Un hombre fue atacado por un viudo negro en su departamento de Palermo

Un hombre de 38 años fue víctima de un violento robo en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde fue golpeado, apuñalado y atado por un grupo de tres delincuentes, según pudo saber Infobae a partir de fuentes del caso.

Todo comenzó la noche del viernes pasado. La víctima había pactado un encuentro con otro hombre al que había conocido a través de Tinder y con el que ya había tenido una cita. Después de cenar juntos, el visitante, identificado con el nombre “Julián”, permaneció en el domicilio ubicado sobre la calle Paraguay.

Según contó el dueño de casa, estuvieron charlando hasta aproximadamente media hora pasada la medianoche. A partir de allí no recuerda más nada de lo que sucedió en las horas siguientes. Recién se despertó cerca de las 3.45 del sábado. Estaba atado de manos y pies, con la sensación de haber sido sedado, y notó la presencia de, al menos, dos personas más dentro del lugar: eran los cómplices de Julián.

De acuerdo al relato de la víctima, los agresores lo amenazaron con un cuchillo y le exigieron: “¡Quedate quieto! ¿Dónde están los dólares?”. Mientras uno de los ladrones revolvía el departamento, el hombre recibió golpes en la cabeza y fue apuñalado en el antebrazo izquierdo. También intentaron apuñalarlo en el abdomen, aunque él se defendió como pudo y solo le causaron una herida superficial en un brazo y un corte en una pierna.

El calvario se extendió por un rato más hasta que los delincuentes finalmente escaparon llevándose distintos objetos de valor, entre ellos un reloj, un teléfono celular y $50.000 en efectivo de una caja de seguridad.

Tras el asalto, el hombre salió del departamento y pidió auxilio a una vecina. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se acercó al lugar y lo trasladó al Hospital Rivadavia, donde fue atendido.

Por el hecho se abrió un expediente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°57, que investiga los delitos de robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones. La víctima, que manifestó su intención de constituirse como querellante, permanece en reposo por recomendación médica y recibió profilaxis tras el ataque.

Ante las autoridades, el hombre también recordó que la primera cita con el viudo negro había sido aproximadamente un mes atrás, en el domicilio del acusado, en la zona de Congreso. Relató que, durante ese encuentro, Julián le contó que trabajaba como chofer en una empresa de logística dedicada al transporte de elementos importantes.

Respecto de los delincuentes que lo atacaron, describió a uno como de contextura media, tez trigueña, cabello castaño corto y vestido con una remera negra. Señaló que este asaltante lo golpeó en distintas partes del cuerpo, mientras le decía: “Yo te voy a matar”. Según declaró, luego le dio puntazos con un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de largo.

Las autoridades buscan a los sospechosos.

La condena a un viudo negro

En septiembre pasado, un caso similar concluyó con una sentencia del Tribunal Oral de Zárate que condenó al viudo negro Tobías Fabián Pérez a 9 años de prisión por el ataque y robo a Sebastián Alberto Fariña, ex novio de Lizy Tagliani, ocurrido en agosto de 2023 en Zárate.

En ese hecho, Pérez acordó un encuentro con la víctima, a quien después redujo con esposas de cuero y un gel adormecedor. Fariña fue golpeado, sometido a descargas eléctricas y sufrió graves lesiones.

Otros dos involucrados, Franco Gabriel Pérez y Dylan Joaquín Ruiz, también recibieron condenas: siete y dos años de prisión, respectivamente.

La investigación expuso que, junto a los cómplices, Pérez desvalijó la casa de la víctima, quien además fue fotografiada atada como parte de la humillación sufrida durante el robo.

