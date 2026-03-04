Crimen y Justicia

La Policía custodia los edificios evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios: se iniciarán los trabajos de apuntalamiento

Se montó un dispositivo de custodia en el lugar y se instalaron torres de iluminación en el perímetro afectado. Hay más de 200 vecinos afectados

Agentes de la Policía de la Ciudad¡ custodian los edificios evacuados en Parque Patricios tras el derrumbe

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires mantiene bajo custodia permanente los edificios evacuados del complejo "Estación Buenos Aires“, del barrio de Parque Patricios, donde ayer a la madrugada se derrumbó uno patio interno sobre las cocheras del subsuelo.

Según comunicó oficialmente el gobierno porteño, se desplegó un operativo de seguridad y emergencia en la zona, coordinando acciones con Defensa Civil, la Guardia de Auxilio y la empresa constructora COSUD para iniciar las tareas de apuntalamiento estructural.

Luego de que los últimos vecinos terminaron de entrar a sus departamentos acompañados por personal de Bomberos para retirar algunas pertenencias, el área de Logística de la Subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro del complejo.

Efectivos de la Policía y bomberos de la Ciudad vallaros el perímetro de los edificios evacuados en Parque Patricios

Además, los límites fueron vallados y se dispuso en forma permanente presencia de agentes de la Policía y personal de prevención y rescate.

Los constructores deberán avanzar ahora en un plan de apuntalamiento estructural del complejo. Un informe técnico preliminar de Bomberos, Defensa Civil y Guardia de Auxilio determinó un potencial riesgo estructural en los edificios tras la caída de la losa del techo del estacionamiento de la calle Mafalda 907, señaló el gobierno de la Ciudad.

Como consecuencia, se evacuaron 175 departamentos y se prohibió el regreso de habitantes hasta que la empresa constructora y el administrador presenten y ejecuten un plan urgente de recomposición de la seguridad estructural.

Tras el derrumbe, el Gobierno de la Ciudad, en coordinación con la constructora, garantizó alojamiento a los afectados. Todos los evacuados contaron con un lugar donde pasar la noche.

El complejo Estación Buenos Aires fue desarrollado por el Gobierno Nacional mediante el plan ProCreAr y comenzó a ser habitado en 2021.

Más de 200 vecinos fueron evacuados en el complejo de edificios de Parque Patricios

El derrumbe

Cerca de las 4:45 de ayer las autoridades recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre el derrumbe del patio del complejo habitacional sobre el estacionamiento subterráneo.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4-D de la Policía de la Ciudad, además de dotaciones de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas.

Según las primeras reconstrucciones del episodio, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

Unos vehículos quedaron bajo los escombros y más de 200 vecinos se vieron afectados.

En el subsuelo del complejo habitacional se desprendió parte de la losa en un área aproximada de 50 por 70 metros. El operativo incluyó la evacuación preventiva de los residentes, el corte de los suministros de electricidad y agua y el relevamiento de los vecinos.

Oficiales de la Policía de la Ciudad cercaron el perímetro de los edificios evacuados en Parque Patricios después del derrumbe.

La fiscal María del Rosario Selvatici, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires, inició una investigación por el delito de estrago y ordenó, entre varias medidas, la recopilación de toda la documentación correspondiente a la obra.

Además, solicitó las filmaciones de las cámaras de seguridad desde este martes a 30 días para atrás, y desde el inicio de la construcción.

