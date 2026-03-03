Derrumbe en Parque Patricios: la Justicia porteña inició una causa por estrago y pidió la documentación de la obra

El derrumbe corrió esta mañana en el barrio porteño de Parque Patricios (Fotografía: Gastón Taylor)

La fiscal María del Rosario Selvatici, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 de la Ciudad de Buenos Aires, inició este martes por la mañana una investigación por el derrumbe del estacionamiento de un edificio de PROCREAR en el barrio porteño Parque Patricios, que dejó más de 200 vecinos afectados.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, la funcionaria judicial calificó el expediente bajo el delito de estrago y ordenó, entre varias medidas, la recopilación de toda la documentación correspondiente a la obra.

En ese sentido, señalaron que la fiscal Selvatici requirió la documentación pertinente al permiso para la construcción, así como los datos del ingeniero y del administrador que participaron de la obra. Además, solicitó las filmaciones de las cámaras de seguridad desde este martes a 30 días para atrás, y desde el inicio de la construcción.

De igual manera, la fiscal autorizó el ingreso de 16 unidades de asistencia al lugar para establecer quiénes permanecen en el lugar y constatar su integridad física y el estado de salud.

El derrumbe

El hecho ocurrió este martes por la madrugada en el barrio porteño de Parque Patricios, luego de que se desplomara el patio interno de un edificio de viviendas. Hubo alrededor de 200 vecinos perjudicados.

De acuerdo con fuentes policiales, el incidente se produjo en la calle Mafalda al 900. Cerca de las 4:45, las autoridades recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre el derrumbe del patio del complejo habitacional sobre las cocheras del subsuelo.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4-D de la Policía de la Ciudad. Intervino la dotación 201 de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas, precisaron las autoridades.

Según las primeras reconstrucciones del episodio, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

Un vecino afectado, identificado como Federico, precisó que el complejo forma parte del programa PRO.CRE.AR: “Por ahora hubo pérdidas materiales, no hubo ningún muerto ni heridos porque ocurrió a las 4 de la mañana”.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), aseguró: “Es realmente impresionante. Lo que pasó no tendría que haber pasado, que viene de muchos años atrás”.

El vecino señaló que 65 vehículos quedaron bajo los escombros y que se está evaluando la estructura para evitar que los departamentos sufran daños mayores. Por este motivo, los residentes fueron evacuados durante la madrugada. Actualmente, no se puede ingresar al edificio.

“Lo que colapsó es todo el terreno por vicio de obra de la empresa constructora y del programa PRO.CRE.AR que no chequeó lo que tenía que chequear. Colapsó todo el patio interno sobre los estacionamientos. Por ahora es eso, no los edificios”, advirtió.

Fuentes de Bomberos de la Ciudad informaron a este medio que en el subsuelo del complejo habitacional se desprendió parte de la losa en un área aproximada de 50 por 70 metros. El operativo incluyó la evacuación preventiva de los residentes, el corte de los suministros de electricidad y agua y el relevamiento de los vecinos. La división K9 realiza tareas de búsqueda entre los escombros.

Tras el derrumbe, unos 200 vecinos debieron ser evacuados

La Guardia de Auxilio también fue convocada para evaluar las condiciones estructurales del edificio y determinar su estado general. En paralelo, se procedió a cortar la energía de los vehículos que habían quedado con las alarmas activadas tras el derrumbe.

El complejo donde se produjo el derrumbe integra el predio de Estación Buenos Aires. Según datos oficiales del Gobierno porteño, este último desarrollo está compuesto por 56 edificios, más de 2.300 departamentos, 1.049 cocheras y 74 locales comerciales.

Al momento del derrumbe, y conforme al testimonio de los propios vecinos, la empresa constructora se encontraba ejecutando trabajos de refacción debido a filtraciones de agua: “El patio era como una pileta llena de tierra. Eso cedió porque dejaron los pozos abiertos y con la lluvia, cedió. Ahora nos encontramos con este panorama”.