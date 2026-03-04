Crimen y Justicia

Lo arrestaron por golpear a su ex y descubrieron que ya tenía dos condenas por violencia contra ella

El caso ocurrió el lunes. El hombre quedó detenido con prisión preventiva por orden de la Justicia porteña

La Justicia porteña dictó prisión
La Justicia porteña dictó prisión preventiva para un hombre que golpeó a su pareja y ya tenía 2 condenas por violencia de género

La Justicia porteña dictó este lunes prisión preventiva para un hombre de 51 años en situación de calle, imputado por agredir a su expareja en la Plaza Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la intersección de Avenida Gaona y Gavilán, barrio de Flores.

La decisión fue adoptada por la jueza subrogante Laura De Marinis, tras el pedido del auxiliar fiscal Alejandro Foster de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Según la información oficial, el episodio ocurrió el lunes, cuando la víctima, una mujer de 47 años también en situación de calle, fue atacada tras una discusión con su expareja. Testigos y guardaparques del lugar alertaron a la policía, que al llegar encontró a la mujer golpeada y tendida en el suelo. Personal médico del SAME acudió al sitio para asistir a la víctima.

La intervención policial incluyó la detención inmediata del imputado, la toma de declaraciones a los testigos y la solicitud de informes médicos tanto al SAME como a Medicina Legal, con el objetivo de incorporar la información al expediente judicial.

En este sentido, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad confirmó que, al revisar las bases de datos, surgió que el agresor contaba con dos condenas previas en menos de un año por hechos similares cometidos contra la misma expareja.

La causa se encuadra bajo los delitos de lesiones agravadas en un contexto de violencia de género, además de una acusación por incumplimiento de una orden de abstención de contacto. Esta restricción había sido dispuesta como pauta de conducta en una sentencia anterior, lo que agrava la situación procesal del imputado.

Durante la audiencia, Foster fundamentó el pedido de prisión preventiva en los antecedentes penales del acusado y en la necesidad de proteger la integridad de la víctima, considerando la reiteración de la conducta violenta y la vulnerabilidad de ambas partes.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad subrayó la importancia de contemplar la complejidad de las situaciones de violencia de género, sobre todo cuando involucran a personas en situación de calle, un colectivo con dificultades de acceso a redes de contención y protección.

Así, la jueza De Marinis resolvió otorgar la prisión preventiva, ponderando tanto la gravedad de los hechos como la existencia de antecedentes, y remarcó la obligación de resguardar a la víctima frente a posibles nuevos episodios de violencia.

La resolución judicial, informada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, se inscribe dentro de los lineamientos que refuerzan la protección de las personas en situación de vulnerabilidad ante casos de violencia de género.

La causa continuará bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Oeste, que dará seguimiento a las medidas ordenadas y a la evolución de la situación judicial del imputado, mientras se mantiene la asistencia integral a la víctima a través de los dispositivos especializados del gobierno porteño.

