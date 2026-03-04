Balearon a un hombre, denunció que fue en medio de un robo, pero investigan si se trató de un ajuste de cuentas

La víctima se encuentra internado fuera de peligro en el hospital de Gonnet (Gobierno PBA)

Un hombre de 31 años denunció haber sido baleado durante un supuesto intento de robo en las calles de La Plata. Sin embargo, las autoridades dudan de lo sucedido.

El episodio, que inicialmente fue presentado ante las autoridades como un asalto violento, despertó serias dudas en la Policía Bonaerense, que investiga la veracidad de la versión aportada por la víctima. La situación mantiene en vilo a la comunidad local, mientras los detalles del caso se analizan minuciosamente en busca de certezas.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el denunciante, cuya identidad no trascendió, ingresó al Hospital de Gonnet con una herida de bala y relató ante los médicos y agentes policiales que fue interceptado por un grupo de desconocidos en plena vía pública. Según su declaración, los presuntos asaltantes intentaron despojarlo de sus pertenencias y, ante la resistencia, le dispararon a quemarropa antes de huir del lugar. Tras recibir atención médica, fue diagnosticado fuera de peligro, aunque permaneció internado bajo observación.

El caso comenzó a tornarse complejo cuando los efectivos policiales, al profundizar la investigación, detectaron inconsistencias en su testimonio. El hombre herido posee amplios antecedentes penales, lo que llevó a los investigadores a barajar la posibilidad de que la agresión respondiera a un ajuste de cuentas por un conflicto previo, y no a un robo al azar como se intentó establecer en un primer momento.

El episodio ocurrió en una zona urbana de La Plata, aunque las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación exacta para no entorpecer las tareas de recolección de pruebas y testimonios. El análisis de los hechos se centra ahora en determinar si existieron testigos presenciales y si las cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron los movimientos previos y posteriores al ataque.

En las primeras horas tras la denuncia, la Policía Bonaerense dispuso un operativo para relevar grabaciones de video de comercios y viviendas particulares cercanas.

En paralelo, los investigadores buscan testimonios que permitan reconstruir con mayor precisión lo sucedido. Hasta el momento, no se han identificado personas que confirmen la presencia de un grupo armado en la vía pública en el horario señalado por el denunciante. Esta ausencia de pruebas directas incrementa el escepticismo de los efectivos a cargo del caso respecto a la hipótesis inicial.

Los investigadores trabajan para corroborar los dichos de la víctima

Otro hombre baleado en La Plata

Hacia finales del mes de diciembre pasado, en la localidad de San Carlos, también en el partido de La Plata, un violento episodio alteró la tranquilidad de la zona. En un hecho que se dio a conocer en las últimas horas, un joven baleó en el pie a otro hombre durante una discusión y se dio a la fuga, desencadenando un operativo policial que aún no logró dar con su paradero.

El ataque ocurrió en la calle 531 entre 142 y 142 bis, donde los dos protagonistas se encontraron y mantuvieron una acalorada pelea.

La disputa escaló hasta que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó en tres ocasiones, hiriendo al otro en el pie. Tras los disparos, el agresor escapó del lugar a pie.

La víctima, un hombre de 27 años, logró refugiarse en su domicilio luego del ataque y recibió asistencia de vecinos y familiares, quienes lo trasladaron de inmediato al centro de salud al Hospital San Roque de Gonnet.

Según el último parte médico, el herido quedó internado fuera de peligro y que la lesión, aunque grave, no compromete su vida.

Desde que se conoció el hecho, la Policía Bonaerense desplegó un operativo de rastrillaje en la zona de San Carlos para dar con el autor de los disparos.

A pesar de la rápida intervención de los efectivos, hasta el momento el agresor sigue prófugo y no se han registrado detenciones, por lo que las tareas de búsqueda se extendieron por los alrededores del lugar donde ocurrió el incidente y se solicitaron registros de cámaras de seguridad para obtener pistas sobre la fuga.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que abrió una investigación penal y coordina las actuaciones junto a la policía local. Por el momento, los investigadores no lograron identificar formalmente al sospechoso.