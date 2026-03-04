Crimen y Justicia

Balearon a un hombre, denunció que fue en medio de un robo, pero investigan si se trató de un ajuste de cuentas

La supuesta víctima, que tiene antecedentes penales, se encuentra internado fuera de peligro en el hospital de Gonnet

Guardar
La víctima se encuentra internado
La víctima se encuentra internado fuera de peligro en el hospital de Gonnet (Gobierno PBA)

Un hombre de 31 años denunció haber sido baleado durante un supuesto intento de robo en las calles de La Plata. Sin embargo, las autoridades dudan de lo sucedido.

El episodio, que inicialmente fue presentado ante las autoridades como un asalto violento, despertó serias dudas en la Policía Bonaerense, que investiga la veracidad de la versión aportada por la víctima. La situación mantiene en vilo a la comunidad local, mientras los detalles del caso se analizan minuciosamente en busca de certezas.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el denunciante, cuya identidad no trascendió, ingresó al Hospital de Gonnet con una herida de bala y relató ante los médicos y agentes policiales que fue interceptado por un grupo de desconocidos en plena vía pública. Según su declaración, los presuntos asaltantes intentaron despojarlo de sus pertenencias y, ante la resistencia, le dispararon a quemarropa antes de huir del lugar. Tras recibir atención médica, fue diagnosticado fuera de peligro, aunque permaneció internado bajo observación.

El caso comenzó a tornarse complejo cuando los efectivos policiales, al profundizar la investigación, detectaron inconsistencias en su testimonio. El hombre herido posee amplios antecedentes penales, lo que llevó a los investigadores a barajar la posibilidad de que la agresión respondiera a un ajuste de cuentas por un conflicto previo, y no a un robo al azar como se intentó establecer en un primer momento.

El episodio ocurrió en una zona urbana de La Plata, aunque las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación exacta para no entorpecer las tareas de recolección de pruebas y testimonios. El análisis de los hechos se centra ahora en determinar si existieron testigos presenciales y si las cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron los movimientos previos y posteriores al ataque.

En las primeras horas tras la denuncia, la Policía Bonaerense dispuso un operativo para relevar grabaciones de video de comercios y viviendas particulares cercanas.

En paralelo, los investigadores buscan testimonios que permitan reconstruir con mayor precisión lo sucedido. Hasta el momento, no se han identificado personas que confirmen la presencia de un grupo armado en la vía pública en el horario señalado por el denunciante. Esta ausencia de pruebas directas incrementa el escepticismo de los efectivos a cargo del caso respecto a la hipótesis inicial.

Los investigadores trabajan para corroborar
Los investigadores trabajan para corroborar los dichos de la víctima

Otro hombre baleado en La Plata

Hacia finales del mes de diciembre pasado, en la localidad de San Carlos, también en el partido de La Plata, un violento episodio alteró la tranquilidad de la zona. En un hecho que se dio a conocer en las últimas horas, un joven baleó en el pie a otro hombre durante una discusión y se dio a la fuga, desencadenando un operativo policial que aún no logró dar con su paradero.

El ataque ocurrió en la calle 531 entre 142 y 142 bis, donde los dos protagonistas se encontraron y mantuvieron una acalorada pelea.

La disputa escaló hasta que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó en tres ocasiones, hiriendo al otro en el pie. Tras los disparos, el agresor escapó del lugar a pie.

La víctima, un hombre de 27 años, logró refugiarse en su domicilio luego del ataque y recibió asistencia de vecinos y familiares, quienes lo trasladaron de inmediato al centro de salud al Hospital San Roque de Gonnet.

Según el último parte médico, el herido quedó internado fuera de peligro y que la lesión, aunque grave, no compromete su vida.

Desde que se conoció el hecho, la Policía Bonaerense desplegó un operativo de rastrillaje en la zona de San Carlos para dar con el autor de los disparos.

A pesar de la rápida intervención de los efectivos, hasta el momento el agresor sigue prófugo y no se han registrado detenciones, por lo que las tareas de búsqueda se extendieron por los alrededores del lugar donde ocurrió el incidente y se solicitaron registros de cámaras de seguridad para obtener pistas sobre la fuga.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que abrió una investigación penal y coordina las actuaciones junto a la policía local. Por el momento, los investigadores no lograron identificar formalmente al sospechoso.

Temas Relacionados

hombredenunciabaleadointento de roboLa Plata

Últimas Noticias

Robaron en la casa de una oficial de la Policía Bonaerense en La Plata y solo se llevaron su arma reglamentaria

Los ladrones ladrones forzaron una reja para acceder al interior de la casa, ubicada en la localidad de Etcheverry

Robaron en la casa de

Una persecución finalizó con tres detenidos con un frondoso pasado criminal y pedidos de captura

Los atraparon en La Plata y les encontraron un inhibidor de señal. Los detalles de los antecedentes penales de los sospechosos

Una persecución finalizó con tres

Un funcionario de Escobar baleó a un conductor en medio de una discusión de tránsito

Se trata de Raúl Lafuente, quien se desempeñaba como director del cementerio de Belén y fue separado de su cargo tras protagonizar el episodio y quedar detenido por la Policía Municipal

Un funcionario de Escobar baleó

Los videos de los robos de los delincuentes que asaltaron cinco comercios en Esteban Echeverría: están presos

Uno de los sospechosos había sido detenido 48 horas después del último golpe que dieron. Fue por una causa por una portación de armas

Los videos de los robos

Motochorros mataron a un camionero que integraba una agrupación solidaria de rockeros en Esteban Echeverría

Rodrigo Núñez tenía 36 años. Fue atacado por cuatro delincuentes mientras circulaba por Camino de Cintura. Volvía de trabajar

Motochorros mataron a un camionero
DEPORTES
Con Racing y Huracán en

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

El divertido ping pong a Colapinto antes del inicio de la F1: su principal fobia, Messi y el superpoder que le gustaría tener

Uno por uno, cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira sudamericana de polvo de ladrillo

Ciro Messi fue campeón con el Inter Miami y replicó el festejo de Leo tras ganar el Mundial: el guiño de Antonela Roccuzzo

TELESHOW
Tato Algorta, el excampeón de

Tato Algorta, el excampeón de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Uruguay: cómo se encuentra

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

La reacción de Brenda Gandini cuando le preguntaron si abriría la pareja con Gonzalo Heredia

La llamativa frase de Mica Viciconte en medio del conflicto con Nicole Neumann: “La humildad vale más que cualquier cosa”

El romántico ida y vuelta de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: de la foto juntos al tierno comentario

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos inició una nueva

Estados Unidos inició una nueva operación militar en Ecuador contra “organizaciones terroristas”

Unos mensajes que deja la operación en Irán

Israel y Estados Unidos afirmaron controlar casi todo el espacio aéreo de Irán

Cuántas horas hay que dormir para reducir el riesgo de tener diabetes tipo 2, según un estudio

Cuba prolonga hasta abril la escasez de combustible para aviones en todos sus aeropuertos