Crimen y Justicia

Un joven baleó a un hombre en La Plata tras mantener una discusión y se dio a la fuga

El enfrentamiento ocurrió en la calle 531 entre 142 y 142 bis de la localidad de San Carlos. La víctima está internada fuera de peligro en el Hospital San Roque

Guardar
La cuadra de la calle
La cuadra de la calle 531 entre 142 y 141 bis de San Carlos partido de La Plata, donde un joven baleó a otro en el pie y escapó (Google Maps)

En la localidad de San Carlos, partido de La Plata, un violento episodio alteró la tranquilidad de la zona durante la noche del último viernes 19. En un hecho que se dio a conocer en las últimas horas, un joven baleó en el pie a otro hombre durante una discusión y se dio a la fuga, desencadenando un operativo policial que aún no logró dar con su paradero.

El ataque ocurrió en la calle 531 entre 142 y 142 bis, donde los dos protagonistas se encontraron y mantuvieron una acalorada pelea.

La disputa escaló hasta que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó en tres ocasiones, hiriendo al otro en el pie. Tras los disparos, el agresor escapó del lugar a pie.

De acuerdo a lo informado por el portal 0221, la víctima, un hombre de 27 años, logró refugiarse en su domicilio luego del ataque y recibió asistencia de vecinos y familiares, quienes lo trasladaron de inmediato al centro de salud al Hospital San Roque de Gonnet.

Según el último parte médico, el herido quedó internado fuera de peligro y que la lesión, aunque grave, no compromete su vida.

Desde que se conoció el hecho, la Policía Bonaerense desplegó un operativo de rastrillaje en la zona de San Carlos para dar con el autor de los disparos.

A pesar de la rápida intervención de los efectivos, hasta el momento el agresor sigue prófugo y no se han registrado detenciones, por lo que las tareas de búsqueda se extendieron por los alrededores del lugar donde ocurrió el incidente y se solicitaron registros de cámaras de seguridad para obtener pistas sobre la fuga.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que abrió una investigación penal y coordina las actuaciones junto a la policía local. Por el momento, los investigadores no lograron identificar formalmente al sospechoso.

La Policía de la Provincia
La Policía de la Provincia de Buenos Aires busca al agresor (Noticias XFN)

Adolescente baleado en Mar del Plata

Casi un mes atrás, un adolescente de 16 años recibió una herida de arma de fuego en el rostro durante un ataque registrado la tarde de este lunes frente a una casa ubicada en la calle San Salvador al 5900, en la ciudad de Mar del Plata. El hecho ocurrió cuando al menos dos vehículos se detuvieron delante de una casa donde el menor se encontraba en la vereda junto a su hermano de 22 años y otros familiares.

De acuerdo a fuentes policiales involucradas en la investigación y a las que pudo acceder el medio 0223, los ocupantes de los autos dispararon con armas de fuego contra la propiedad, impactando la fachada y alcanzando al adolescente.

Alertados por un llamado al 911, personal de la Comisaría Tercera y del comando de patrullas acudieron rápidamente al lugar y entrevistaron a los presentes para recabar testimonios y detalles sobre el ataque.

La familia trasladó al joven herido al Hospital Materno Infantil por sus propios medios. Allí, la madre del menor informó a las autoridades que su hijo se encontraba lúcido y consciente, sin riesgo de vida aparente. Según la evaluación médica, el adolescente presentaba un proyectil alojado en la zona craneal y el pómulo izquierdo. Se le practicó una tomografía para descartar lesiones de mayor gravedad y se activó un protocolo de seguimiento ante eventuales complicaciones.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno, liderada por el fiscal Russo, bajo la carátula de abuso de armas y lesiones. Según relataron vecinos y el propio hermano del adolescente a los investigadores, existe un historial de conflictos familiares de larga data que involucran a la ex pareja del joven de 22 años, quien es hermano de la víctima, y que podría tener relación con el ataque.

