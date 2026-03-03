Horror en Misiones: un adolescente llevó un arma al colegio y se disparó frente a sus compañeros

La Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 UNESCO de Misiones

Una escena de terror se vivió en el inicio de clases de una escuela técnica de Posadas, en la provincia de Misiones, donde un adolescente de 17 años llevó un arma al colegio y se disparó en el pecho frente a sus compañeros y profesores en medio de un recreo.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 UNESCO. El incidente generó caos entre la comunidad educativa y provocó la rápida intervención de las autoridades y personal sanitario, que asistieron al joven inmediatamente. Producto del disparo, permanece internado con pronóstico reservado.

De acuerdo con el reporte policial, el alumno manipulaba un revólver calibre 22, propiedad de su abuela, cuando gatilló. El arma, que tenía ocho proyectiles en su interior, fue hallada en el patio del establecimiento.

Testimonios recogidos entre los estudiantes indican que la secuencia se desarrolló de manera abrupta durante el descanso entre clases. Inicialmente se especuló con la posibilidad de un disparo de aire comprimido, pero la investigación confirmó el calibre y la procedencia real del arma.

Tras el disparo, las autoridades escolares solicitaron de inmediato la asistencia del Centro Integral de Operaciones y una ambulancia. El adolescente fue atendido en el suelo y presentaba una herida de arma de fuego en el pecho. Personal sanitario lo trasladó en estado crítico al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, donde ingresó con un cuadro de shock hipovolémico provocado por una considerable pérdida de sangre.

El último parte médico, según información recabada por La Gaceta, señala que el estudiante presenta neumotórax y su estado general sigue siendo grave, aunque estable. La investigación policial avanza para determinar si el disparo fue un acto intencional o accidental, tomando como base los relatos de los testigos directos.

Fuentes policiales confirmaron que la Dirección de Prevención del Suicidio de Misiones intervino de inmediato. Además, la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio activó protocolos de asistencia psicológica y contención, brindando apoyo tanto al estudiante y su familia como al conjunto de la comunidad educativa.

La conducción de la escuela informó que las clases permanecerán suspendidas este martes. El Ministerio de Educación y el Gabinete Psicopedagógico anunciaron la realización de talleres de contención emocional destinados a los alumnos y docentes que presenciaron el episodio, con el objetivo de ofrecer un espacio de escucha y acompañamiento.

Además, equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y del Consejo General de Educación, trabajan en la institución para brindar apoyo integral ante un hecho que conmociona a la comunidad escolar de Posadas.

Detuvieron a un celador acusado de abusar de la alumna que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza

El caso de la adolescente de 14 años que se atrincheró en la escuela Marcelino Blanco, de la localidad mendocina de La Paz, tuvo un giro inesperado: la Justicia ordenó la detención de un celador del colegio, acusado de abusar sexualmente de la menor.

La detención se produjo luego de que la menor, durante entrevistas con profesionales del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) tras un episodio de crisis, relatara que el empleado había cometido el abuso dentro del ámbito escolar.

Con esa información, se radicó una denuncia que terminó con la detención del celador, ordenada por la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto. De acuerdo con el diario Los Andes de Mendoza, la adolescente se encuentra bajo tratamiento psicológico desde que se atrincheró en su colegio en septiembre del año pasado, en el que cuenta con seguimiento de dos profesionales que la contienen ante un cuadro de bloqueo emocional.