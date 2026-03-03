Crimen y Justicia

Comienza el juicio contra el ex marido de Carolina Píparo por atropellar a dos motociclistas

Juan Ignacio Buzali está acusado de embestir la moto en la que viajaban las víctimas. Según su relato, los confundió con ladrones que lo habían asaltado a él y a la actual directora del Banco Nación

Juan José Buzali, exmarido de
Juan José Buzali, exmarido de Carolina Píparo

Juan Ignacio Buzali, el ex marido de Carolina Píparo, actual directora del Banco Nación, será juzgado desde este martes por haber atropellado a dos personas que circulaban en una moto en la madrugada del 1° de enero de 2021, en el barrio La Loma de la ciudad de La Plata. La imputación es por el delito de doble tentativa de homicidio.

El juicio debía iniciarse el lunes, pero fue postergado por incompatibilidades de agendas laborales de las partes, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 platense dispuso reprogramarla para hoy. El debate estará a cargo de los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci, mientras que el fiscal será Juan Pablo Caniggia.

La mayoría de los testigos que pasarán por la sala de audiencias fueron propuestos por el abogado Martín De Vargas, representante legal de Luis Lavalle, una de las víctimas.

En la investigación se detalla que ese día Píparo denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio, luego de los festejos de Año Nuevo. En su testimonio, destacó que con Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

Carolina Pìparo, directora del Banco
Carolina Pìparo, directora del Banco Nación

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, destacaron.

Tras el hecho, Buzali fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que logró su excarcelación, por lo que llega al debate en libertad.

En su declaración indagatoria, Buzali negó haber tenido intención de causar daño y afirmó que lo ocurrido fue “un infortunio”. Se presume que su defensa, a cargo de Francisco Oneto -abogado, entre varios, del presidente Javier Milei- buscará sostener la hipótesis del “error trágico”, en medio de la confusión posterior al presunto robo.

Para el Ministerio Público Fiscal (MPF), Buzali actuó con dolo eventual. Es decir, estaba consciente de la posibilidad de matar al momento de atropellar a los motociclistas.

Días después del episodio de Año Nuevo, la funcionaria libertaria y su hermano, Matías, declararon en calidad de testigos en la causa.

En su declaración testimonial ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción 17 de La Plata, que duró más de cuatro horas, Píparo reiteró que todo se trató de un accidente. Al finalizar, dialogó con la prensa y dijo: “En esta provincia los únicos que salen de cacería son los delincuentes. Más allá de lo que opine de esta causa, mi marido es una persona incapaz de dañar a alguien y espero que la Justicia pueda resolver esto pronto”.

En referencia a lo ocurrido el día de los hechos, señaló: “En todo momento nosotros nos sentimos en riesgo de vida. Quisimos escapar de ese riesgo y las personas que nos siguieron nunca depusieron esa actitud de violencia”.

