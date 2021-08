Carolina Píparo reveló cómo se acercó a Espert: “Hay mucho prejuicio cuando dicen que los liberales quieren sacar los planes”

Carolina Píparo, pre candidata a diputada nacional por el frente Avanza Libertad

Apenas 48 horas antes del cierre de listas, Carolina Píparo sorprendió anunciando su salida de Juntos por el Cambio y que será precandidata a diputada nacional acompañando a José Luis Espert en el frente Avanza Libertad. “A este nuevo espacio, me une la energía para alzar la voz por una provincia más justa, una provincia por la que me apasiona trabajar para cambiar”, explicó en aquella oportunidad a través de sus redes sociales y aclaró que pese a su cambio de coalición “siempre me van a encontrar defendiendo las mismas banderas: libertad, igualdad, seguridad, justicia justa, el respeto irrestricto a la propiedad privada y el valor del esfuerzo”.

A tres semanas del anuncio, en su despacho del anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires ya no hay fotos con María Eugenia Vidal ni con algún otro dirigente con quien haya compartido la gestión. El divorcio de Juntos por el Cambio se ha consumado y, en diálogo con Infobae, Píparo contó las razones que la llevaron a tomar esa decisión y la de sumarse al frente liberal.

La ruptura con Juntos por el Cambio no fue el único escollo que tuvo que atravesar en los últimos meses. La misma se fue gestando a la par que avanzaba la causa judicial contra su marido, Juan Ignacio Buzali, acusado de doble tentativa de homicidio por intentar atropellar y arrastrar por varias cuadras a un grupo de motociclistas que afirmó confundir con motochorros que lo habían asaltado a él y a su esposa antes de la madrugada del 1 de enero. Ahora está enfocada en la misión de superar las PASO como primer objetivo para llegar al Congreso de la Nación.

-¿Cómo estás desde el punto de vista personal y familiar luego de todo lo sucedido a principio de año?

-Estoy bien, muy contenta con la decisión que tomé políticamente hablando. Mi familia está bien, mi marido en casa, trabajando cerca de sus hijos, y la causa está en mano de sus abogados.

-¿Cuánto repercutió este hecho en tu salida de Juntos por el Cambio?

-No tuvo nada que ver. Juntos por el Cambio no existe más tal cual lo conocimos y se venía reconfigurando hace mucho tiempo, fue un proceso largo.

-¿Ya venías barajando la posibilidad de irte?

-Venía viendo que no iba a tener espacio dentro de lo que se planteaba en Juntos por el Cambio y con José Luis (Espert) me unió su idea de una gran paso. Me parecía que este gran frente opositor que proponía podía tener más matices de lo que podía proponer Juntos por el Cambio solo.

-¿Por qué no ibas a tener lugar en Juntos por el Cambio?

-Esto fue un proceso. En provincia de Buenos Aires se está reconfigurando el poder. Yo no soy una estratega política ni una analista política, soy una política que trabaja de hacer política y para mí la estrategia de Juntos por el Cambio es errónea, está mucho más pensada con una visión 2023 que 2021, y 2021 es un año bisagra. En frente está el kirchnerismo, cada vez más autoritario, marcando la agenda de lo que debemos hablar y de lo que no debemos hablar. Es importante una oposición fuerte y creo que nosotros vamos a ser una verdadera oposición con capacidad de levantar la voz para llevar la agenda de los temas que nos importan a todos y no seguir los dichos y ocurrencias del día a día del kirchnerismo.

José Luis Espert

- Planteaste que Juntos por el Cambio dejó de ser lo que era. Vos estás desde el 2017. ¿Dónde percibís que tomó otro rumbo?

- Juntos está buscando desde hace tiempo un perfil para determinar quien puede ser intendente, quien gobernador, y quien va a ser candidato a presidente. Faltan los matices en esta reconfiguración, creo que las voces más fuertes han tenido un lugar más abajo en las listas o directamente no han sido parte. Se marca cuál es el perfil del líder que el espacio debería seguir y los candidatos están pensados y puestos en ese sentido, no se qué diferencias hay entre Santilli (Diego) y Manes (Facundo). Me gustaría verlos debatir.

-Las diferencias entre Manes y Santilli se explica desde quienes están detrás de sus candidaturas...

-A mi me interesa la provincia, me duele, me interpela y me apasiona trabajar por esta provincia por eso no me centro en la estructura macropartidaria sino en lo que está pasando en Buenos Aires. Hoy veo que las dos opciones de Juntos son Manes - Santilli y del otro lado la presidenta de la mesa del hambre (Victoria Tolosa Paz) a quien no le conozco un solo logro. Yo no escucho personas decir que la Tarjeta Alimentar les haya cambiado la vida. Lo lamento profundamente pero a nadie le cambia la vida las políticas de la mesa del hambre. Y además está acompañada por un ministro de Salud (Daniel Gollan), en un área que hoy es crítica, que deja su lugar para ser candidato y festeja con un pogo diciendo que fue la emoción del momento. El Gobierno premió a dos de las peores gestiones: la de la mesa del hambre y la del Ministerio de Salud. Me gustaría verlo a Gollan explicando las vacunas, las cartas que le mandan a Rusia cual compra fallida por internet diciéndole “por favor, yo te pagué y no me lo mandaste”. Fue una vergüenza la gestión, no les importó la salud de nadie.

- Si el Gobierno logra en noviembre tener a gran parte de la población vacunada con dos dosis, ¿crees que la gente recordará los errores de la gestión sanitaria?

-Dudo que lleguemos a estar todos vacunados. No tienen la logística o no quieren usar las vacunas guardadas por una cuestión partidaria. Priorizan la política por encima de la salud. No me olvido que nuestros hijos estuvieron encerrados cuatro meses para empezar a salir una hora los fines de semana, no creo que la gente se olvide. Además, la vacuna no hace a la recuperación económica y la gente está cada vez peor económicamente hablando. La gente no se va a olvidar que la gestión de la pandemia fue un desastre. El presidente dijo que prefería 10% más de pobres y no 100 mil muertos y qué tenemos: 106 mil muertos y casi la mitad del país en la pobreza. ¿Cuál fue la prioridad? Los privilegios de ellos.

Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, la fórmula del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires

-Criticaste a Tolosa Paz con la gestión de la Tarjeta Alimentar, ¿te parece una medida equivocada?

-Hay mucho prejuicio cuando dicen “los liberales quieren sacar los planes”. Una persona como José Luis (Espert) quiere lo mismo que quiero yo y que querés vos, que sea un país con una gran clase media. Aumentamos la cantidad de planes y han crecido las villas. ¿Cuál es la solución? Hay 4.400 villas, nunca las vimos disminuir sea el gobierno que sea, no las hemos integrado. Los planes pueden ser una solución temporal pero tiene que haber un proyecto a futuro, tenés que transformar eso en empleo pero si el país se cierra y proteges siempre a los mismos cinco empresarios es muy difícil. Hay que competir, bajar los impuestos y darle asistencia al que lo necesite pero también ofrecerle un futuro.

- ¿En los cuatro años de Cambiemos notaste que se modificó la política de planes?

- Eso ya fue plebiscitado. El ex presidente (Mauricio Macri) ha sido autocritico de su gestión económica y la gente decidió otra cosa. Ahora con Alberto Fernández hubo un gran engaño con la moderación y el decir de prender el botón de la economía como si fuera magia. Nunca escuchamos un plan real, ni siquiera antes de la pandemia. No hubo un plan de nada, de salud, de vacunación, no hay plan para los próximos dos años mas que evidentemente la búsqueda de impunidad ahora hablando de limitar el tiempo de los jueces. Me entristece que el gobierno y sus candidatos no tengan un plan. De que justicia social hablamos con 40% de empleo informal, esto no está funcionando, no es viable.

- ¿Cómo se dio el acercamiento con Espert?

- En abril del año pasado en un programa de Juana Viale nos encontramos coincidiendo en pedir la reapertura de actividades con protocolos como se estaba haciendo en el mundo y parecía que acá lo hablaban solo dos o tres que eran tildados de anti cuarentena, pidiendo de rodillas que no aguantaban económicamente. Después seguimos charlando cada tanto y nos acercamos más cuando el propone este gran frente opositor.

José Luis Espert y Carolina Píparo, la fórmula de precandidatos a diputados nacionales de Avanza Libertad por la provincia de Buenos Aires

-¿Cuándo definiste sumarte a Avanza Libertad?

-Él me acercó la propuesta y yo me tomé un tiempo para pensarla. Me entusiasmó muchísimo y a los dos o tres días le confirmé. Para mí era importante tener la opinión de mi familia, poder hablarlo con mi hermano, mi papá, mi mamá, que son todas las personas que me tienen que apoyar para que yo pueda hacer esta campaña y este trabajo. Con mis hijos también lo hablé y estaban super contentos, quieren que siga siendo diputada. Mi papá me dijo “peleala porque a vos te encanta lo que hacés”; me sorprendió y me emocionó.

-¿Ideológicamente te sentís cerca?

-No creo en las etiquetas, siempre defendí mucho la libertad. Un tema que siempre me preocupó fue el adoctrinamiento y veo que cada vez se da desde más chicos un lineamiento hacia donde tenés que ir, lo que tenés que pensar. En eso siempre me consideré una defensora de las libertades. Ahora sostengo que es importante que la oposición tenga la capacidad de instalar agenda: la agenda tiene que ser la de la gente. En el kirchnerismo noto un alejamiento tan grande de la gente... en plena cuarentena propusieron una reforma judicial, mientras había muerte, gente que no se podía despedir de su familia, liberación masiva de presos....

- Una agenda paralela a la realidad...

- Totalmente, vas a un barrio y la gente te dice que no puede comer, los comedores te dicen que cada día tienen más niños... y ves esos proyectos, esas ideas, y pensás, ¿en el gobierno no tienen un familiar, un amigo, un asesor que les diga “che, no es por ahí”? No es la agenda de la gente. Están absolutamente alejados como gobierno de la agenda y en particular la vicepresidenta que es una persona que engaña sistemáticamente. Nos engañó cuando nos presentó a Alberto Fernández como una persona moderada porque a ella no le daba para ser presidenta. Y la persona moderada en una universidad de derecho se cargó a la Constitución entera. El otro día Cristina Kirchner dijo “dialoguemos porque si no salimos ahora no salimos más”. Pero ella jamás va a dialogar. Ese es el problema que veo en la oposición, todo el tiempo están recalcando que somos personas del diálogo pero si del otro lado no lo hay... se limita todo. El problema es que del otro lado no escuchan.

- ¿Y cómo tiene que ser la oposición? ¿Qué opinas de que los acusen de funcionales al kirchnerismo?

- No se define ni presidente, ni gobernador y hay cuestiones que exceden porque uno compite por el poder legislativo. Nadie le quita un lugar a nadie, mientras seamos más los que estemos en contra de estos proyectos autoritarios que vienen a proponer de un día para el otro, mejor. Yo nunca me moví un centímetro de lo que pienso, si el resto cambió es problema del resto. Quedan dos años de kirchnerismo donde tiene que haber un contrapeso. No puede ser nuestra agenda la reforma judicial y el Ministerio Público Fiscal. La agenda tiene que ser la que le preocupa la gente y ahí es donde tiene que estar el contrapeso... si no es con diálogo será con proyectos. Parece que el gobierno nacional y popular no entiende de ninguna desigualdad que sufre la gente. ¿Qué tiene de nacional y popular si no entendió nada de eso? ¿Qué herramienta igualadora es la escuela cuando los niños que van a escuelas privadas tienen clases todos los días y -quitando la pandemia- los de escuela pública tienen dos veces por semana porque se le ocurrió a Baradel? Es un tema que quiero debatir: las elecciones en los sindicatos, quiénes nos representan, ¿el de al lado o uno que hace 50 años no pasa una tiza por un pizarrón?

Diego Santilli y Facundo Manes, la interna de Juntos en la provincia

- Educación, reforma sindical... ¿Qué más incluye tu agenda en el Congreso?

- Derogar la ley de alquileres, y acompañar plenamente las reformas impositivas que propone José Luis. Es básico, en el conurbano 7 de cada 10 chicos son pobres, a dónde vamos cuando dicen que nuestras propuestas no son viables. ¿Esto es viable? ¿Qué puede cambiar mágicamente para que esos niños tengan justicia social? Hay que hacer un esfuerzo para hacer una sociedad mas igualitaria. Me gustaría que los chicos pasen más horas en el colegio, eso es igualador; hay que fortalecer los clubes, eso daría mucho mas tiempo a las madres para que trabajen. Sino los chicos terminan criándose en la calle. Hay que dar una solución urgente.

- ¿Podrías volver a formar parte de Juntos por el Cambio si luego de estas elecciones surge nuevamente la idea de un “gran frente opositor”?

- El adversario está claro que es el kirchnerismo pero Juntos tiene varios problemas que resolver. Están viendo un manual de procedimiento sobre cómo tratarse, tienen que llevarse bien porque el adversario es el kirchnerismo y el autoritarismo.