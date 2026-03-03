Comenzó el juicio contra una hombre acusado de matar a dos jubiladas en Mar del Plata

Marpia Angélica Rossi, una de las víctimas del hombre

Este lunes, comenzó el juicio contra el albañil Jonathan Darío Cáceres por los asesinatos de María Angélica Rossi (77) y Elizabet Othondo (81), dos jubiladas que lo habían contratado para realizar trabajos de refacción en sus hogares.

En la primera jornada del proceso judicial, que se desarrolla en la sala del Tribunal Oral N° 2, el acusado negó de manera categórica haber estado presente en los domicilios de las víctimas en las fechas en que ocurrieron los crímenes, un punto que marcó el inicio de una audiencia cargada de tensión y expectativa.

La acusación, encabezada por la fiscal Florencia Salas, sostiene que Cáceres aprovechó su acceso como peón para perpetrar los delitos y luego encubrir sus rastros.

El imputado, por su parte, intentó desmontar la versión oficial desde el primer momento del juicio, asegurando ante los jueces que su presencia en los lugares del hecho nunca existió y que los horarios, señalados por la Fiscalía, no se corresponden con su rutina habitual.

Según informó el portal del diario La Capital de Mar del Plata, durante la audiencia inicial, Cáceres fue el primero en declarar por pedido de su defensor, Claudio De Miguel. Allí, el albañil insistió en que el 5 de mayo, fecha de la muerte de Rossi, no se encontraba en el lugar de los hechos. Según su versión, ese día permaneció en su vivienda tras salir a comprar marihuana y en ningún momento tuvo contacto con la víctima.

Respecto al homicidio de Othondo, afirmó que el 2 de junio fue notificado por su jefe de que no debía acudir a trabajar debido a la lluvia, por lo que regresó a su departamento tras desayunar y pasear por una plaza. Recalcó que su rutina diaria lo lleva a levantarse entre las 7.30 y las 8.30, lo que contradice la hipótesis fiscal que lo sitúa en la casa de la segunda víctima entre las 5 y las 7 de la mañana.

El acusado también fue interrogado sobre aspectos personales y laborales, describiendo su domicilio, convivencia y las tareas que desarrollaba para distintos empleadores. Sostuvo que en las fechas de los crímenes estaba realizando trabajos en viviendas diferentes a las de las víctimas, una de ellas cercana a la Ruta 2 y otra próxima al domicilio donde fue detenido en junio.

En cuanto a su detención, Cáceres relató que fue abordado en la vía pública mientras se dirigía a comprar pintura, sin que los agentes se identificaran inicialmente como policías. Según su testimonio, fue reducido a golpes y, creyendo que se trataba de un asalto, entregó sus llaves y la dirección de su casa al no tener, según afirmó, nada que ocultar. Ante la fiscal Salas, reiteró que, pese a su pasado delictivo, nunca habría facilitado su domicilio a la Policía si hubiera tenido alguna implicancia en los hechos investigados.

Uno de los puntos centrales de la acusación es el hallazgo de sangre de las víctimas en prendas secuestradas durante los allanamientos. De esta manera, la Fiscalía expuso que en unas zapatillas Fila se detectó sangre de Rossi, mientras que en un pantalón de jogging gris se encontró sangre de Othondo. Cáceres negó que ambos objetos le pertenecieran, alegando que el día de los hechos vestía un jean oscuro, como evidencian imágenes de cámaras de seguridad presentadas por la fiscalía.

La zona donde ocurrió el crimen de Othondo

El juicio avanzó con la declaración de una de las hijas de Rossi, la de un vecino y una amiga de la víctima, quienes aportaron detalles sobre las rutinas y el entorno de la mujer. El vecino describió el ingreso a la casa de Rossi el 5 de mayo de 2023, tras advertir una situación anómala y olor a gas, encontrando la vivienda en desorden y parcialmente oscura. Agregó que la puerta trasera estaba abierta, algo inusual según su experiencia, y recordó que la víctima había sido objeto de un robo dos meses antes, situación frecuente en el barrio. También relató que semanas antes había visto a personas efectuando arreglos en el techo de la casa.

Por su parte, una amiga cercana de Rossi relató su último encuentro con la víctima el día anterior al crimen. Relató que compartieron una salida, regresaron a la vivienda y planearon el viaje que la mujer tenía previsto realizar a Estados Unidos para visitar a una de sus hijas. Este dato fue considerado relevante por la fiscalía para señalar el conocimiento que el acusado tenía sobre la vida privada de la víctima y sus movimientos.

El 5 de mayo de 2023, Rossi fue hallada sin vida en su domicilio del Bosque Peralta Ramos. El cuerpo presentaba signos de haber sido quemado y la escena evidenciaba un incendio provocado con la aparente finalidad de destruir pruebas.

Un peritaje determinó la presencia de una huella de zapatilla en sangre, atribuida a un modelo Fila incautado luego en el domicilio de Cáceres. Además, se encontraron manchas de sangre que no pertenecían a la víctima, compatibles con una lesión que el acusado mostraba al día siguiente.

El 2 de junio de 2023, por otro lado, Elizabet Othondo fue atacada en su casa del barrio San José. Según la acusación, fue sorprendida cuando salía a una clase de inglés, obligada a reingresar y golpeada hasta la muerte. Al igual que en el caso anterior, se encendieron hornallas y se provocaron focos de incendio, en un intento de simular un accidente doméstico o eliminar rastros.

La investigación destacó que Jonathan Cáceres habría utilizado su rol laboral para ingresar a los domicilios, obtener información sobre horarios y rutinas y, en el caso de Rossi, conocer detalles personales relevantes para planificar el hecho. Además, el expediente vincula al acusado con la comercialización de objetos electrónicos sustraídos en ambos domicilios, que fueron recuperados tras allanamientos y reconocidos por testigos como propiedad de las víctimas.

El proceso continuará este próximo jueves, cuando la fiscal Salas y la defensa oficial presenten sus alegatos ante el tribunal compuesto por los jueces Federico Cecchi, Roberto Falcone (h) y Alexis Simaz.

Se prevé que la Fiscalía mantenga la imputación de “homicidio triplemente agravado y homicidio cuádruplemente agravado”, figuras penales que contemplan la prisión perpetua.