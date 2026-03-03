Crimen y Justicia

Cayó uno de los sospechosos por el ataque a tiros a un supermercado en Rosario

La balacera ocurrió el 22 de febrero pasado en el local de la calle Chacabuco y Ocampo del barrio República de la Sexta

Efectivos de la PDI Santa
Efectivos de la PDI Santa Fe detuvieron al individuo acusado de participar en el ataque al supermercado (Foto: Rosario3)

En las últimas horas, la ciudad de Rosario volvió a ser epicentro de un operativo policial de alto impacto tras la detención de uno de los sospechosos del ataque a tiros en un supermercado de barrio República de la Sexta, en el que un hombre resultó herido.

La acción, ocurrida el 22 de febrero, es investigada como un episodio de intimidación pública vinculado a la disputa entre bandas narcocriminales que desde hace meses tensiona la vida cotidiana de la ciudad.

La detención de S. L., según su nombre, fue resultado de una intervención encubierta de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (Uval), que desplegó un seguimiento en el complejo habitacional de Avellaneda y Winter, en barrio Acindar.

El arresto se concretó en la vía pública, donde S. L. se encontraba acompañado por otro hombre, quien fue demorado pero no formalmente detenido, según la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3.

Durante la balacera de la seman pasada, dos personas a bordo de una motocicleta dispararon nueve veces en la cochera del comercio de Chacabuco y Ocampo, en plena tarde.

Uno de los proyectiles alcanzó en el tórax a un cliente que ingresaba al lugar. El herido fue asistido y recibió el alta médica ese mismo día.

La fachada del supermercado en
La fachada del supermercado en Rosario donde un hombre resultó baleado tras un ataque y se encontró una nota mafiosa. (Google Maps)

De acuerdo con la fiscal Paula Barrios, a cargo del caso, el cliente herido fue una víctima circunstancial de un episodio que tenía como objetivo instalar un mensaje y no necesariamente causar muertes directas. La pesquisa se centra ahora en determinar la cadena de mando y el grado de planificación detrás de la secuencia de ataques, así como el vínculo entre los distintos hechos ocurridos en Rosario en las últimas semanas.

De hecho, para fundamentar esta teoría, la Fiscalía tiene ocmo prueba una amenaza escrita, de tinte mafioso, que dejaron los delincuentes tras efecturar los disparos.

Posteriormente, mensajes similares fueron encontrados en otras escenas: en Zelaya al 1300, donde fue baleado un automóvil estacionado, y en un supermercado de propietarios chinos ubicado en la intersección de Lejarza y Felipe Moré.

La fiscalía investiga si existe una conexión directa entre los ataques y si la modalidad responde a un patrón de amedrentamiento entre grupos criminales enfrentados por el control del territorio.

El mismo fin de semana se produjo otra detención relevante en el marco de las investigaciones. En un edificio de Belgrano al 900 B, en pleno centro de Rosario, fue arrestado Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, ciudadano colombiano que había sido expulsado del país en 2023.

De acuerdo con la fiscal Barros, Acevedo Figueroa es considerado el presunto ideólogo de los ataques intimidatorios registrados en la ciudad. Su captura se dio como resultado de una pesquisa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que lo relaciona con una causa federal por venta de drogas.

Acevedo Figueroa fue imputado en la Justicia federal por delitos vinculados al narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de que la violencia armada reciente en Rosario responde a disputas entre facciones criminales relacionadas con el comercio de estupefacientes.

El hecho de que el sospechoso hubiera sido expulsado del país el año previo y lograra regresar evidencia, según fuentes judiciales, las dificultades que enfrentan las autoridades para controlar la circulación y permanencia de individuos vinculados a organizaciones delictivas trasnacionales.

Por el momento, ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan los operativos para dar con el resto de los involucrados y esclarecer la totalidad de los hechos denunciados.

