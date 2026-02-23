Balearon a un hombre en la entrada de supermercado de Rosario y encontraron una nota mafiosa

La fachada del supermercado en Rosario donde un hombre resultó baleado tras un ataque y se encontró una nota mafiosa. (Google Maps)

La tarde de ayer domingo quedó marcada por un ataque a tiros en el acceso a la cochera de un supermercado en Rosario, donde un hombre de 33 años fue herido en el tórax por dos personas que se desplazaban en moto. Tras la balacera, los sicarios dejaron una nota mafiosa.

El hecho, que ocurrió en la intersección de Ocampo y Chacabuco, en el barrio República de la Sexta, generó conmoción entre los vecinos y clientes que se encontraban en el establecimiento.

Según la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la víctima, identificada como un vecino del barrio, fue sorprendida por los agresores cuando intentaba ingresar a la zona de estacionamiento del supermercado. Sin intercambio previo de palabras, los atacantes abrieron fuego y lo dejaron gravemente herido.

Tras el ataque, los responsables huyeron, dejando una nota manuscrita que alude a presos de la cárcel de Piñero, lo que refuerza la hipótesis de un mensaje mafioso.

El hombre herido fue trasladado de urgencia a un sanatorio céntrico, donde permanece internado y en condición estable.

En el lugar, se secuestraron nueve vainas servidas calibre 9 milímetros y que personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en el relevamiento de cámaras de seguridad, el levantamiento de rastros y la toma de declaraciones a testigos. Los investigadores aún no lograron identificar ni detener a los autores del ataque, aunque revisan las grabaciones de las cámaras del supermercado y de la vía pública para reconstruir el recorrido de la moto utilizada por los agresores.

De acuerdo con la fiscal Paula Barros, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, la principal línea de investigación apunta a un ataque al voleo con intencionalidad mafiosa.

El supermercado permaneció abierto tras el episodio, aunque reforzó sus medidas de seguridad y colaboró con los requerimientos de la Fiscalía y la Policía. Además, pusieron a disposición de los investigadores todas las grabaciones de sus cámaras y que mantienen contacto permanente con las autoridades para garantizar la seguridad de sus clientes y empleados.

La Policía trabajó en el lugar (Télam)

Balearon a un joven en Granadero Baigorria

Una semana atrás, un joven fue baleado en Granadero Baigorria por lo que debió ser hospitalizado. Sin embargo, al recibir el alta, quedó detenido por otro hecho delictivo: le encontraron 400 dosis de cocaína entre sus pertenencias.

Se trata de J. J. T., de 21 años, quien recibió varios disparos durante una balacera que se desató en el Pasaje 2 al 500, muy cerca de una cancha de fútbol de la zona. Al escuchar las detonaciones, los vecinos dieron aviso inmediato al 911.

En pocos minutos, personal del Comando Radioeléctrico de Baigorria se acercó al lugar y halló a un joven con heridas de bala en la espalda y en el rostro.

Los uniformados localizaron a la víctima en la intersección de David Correa, entre Pasaje 1 y Cirilo Correa. Previa asistencia en el lugar, una ambulancia dispuso su traslado hasta el hospital Eva Perón, donde ingresó con heridas de consideración. Las lesiones no comprometieron órganos vitales y tras ser estabilizado, el joven fue dado de alta en horas posteriores.

Testigos consultados por la Policía relataron que, mientras los agentes ejecutaban el procedimiento, observaron cómo D. E. G. —pareja de la hasta ese momento víctima— arrojaba una mochila dentro de una casa en construcción, ubicada a pocos metros del sitio de los disparos. Esa actitud llamó la atención y motivó la inspección del inmueble en obra.

El operativo permitió secuestrar 400 dosis de cocaína repartidas. El hallazgo fue notificado a las autoridades judiciales y sumó el delito de tenencia de estupefacientes al expediente que inicialmente solo contemplaba lesiones por arma de fuego.

Una vez confirmada la condición clínica de J. J. T., el personal del hospital Eva Perón informó a la Policía que podía ser trasladado, junto a la joven, quien aguardaba en las inmediaciones. Ambos fueron derivados a la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, donde quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se confirmó que la investigación se orienta en dos direcciones: esclarecer las causas y responsabilidades del ataque a tiros, y, de manera paralela, avanzar en la pesquisa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, dada la cantidad y el fraccionamiento de la droga secuestrada.

En el lugar intervino además la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Santa Fe, que realizó pruebas de campo sobre la sustancia y confirmó que se trataba de cocaína fraccionada en dosis listas para la venta.