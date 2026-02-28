Crimen y Justicia

Un colombiano deportado en 2023 fue detenido en Rosario por instigar balaceras “al voleo”y dejar mensajes mafiosos

Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, expulsado del país hace casi tres años, fue encontrado en el centro de la ciudad en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Está sospechado de idear ataques a tiros a dos supermercados

El colombiano Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, que había sido deportado del país en agosto de 2023 luego de purgar condenas por venta de droga y por portación de material explosivo y arma de fuego, fue detenido este sábado en el centro de Rosario. En un operativo conjunto entre la Justicia federal y provincial se logró localizarlo en un departamento situado a tres cuadras del Monumento Nacional a la Bandera. Está sindicado de haber instigado tres ataques a tiros “al voleo” que tuvieron lugar entre el domingo pasado y el martes, donde se dejaron notas mafiosas dirigidas a dos reclusos de la cárcel de Piñero, uno de ellos, de Los Monos.

Acevedo Figueroa fue arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria por solicitud de los fiscales federales Matías Mené y Matías Scilabra –quienes coordinaron las medidas con la fiscal provincial Paula Barros–. Los procedimientos fueron autorizados por el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz.

Al momento de la aprehensión, el colombiano arrojó tres celulares por una ventana que cayeron a una obra lindera al edificio en el que vive. Los teléfonos fueron incautados por los agentes de la PSA y serán enviados a peritar.

En otro allanamiento –hubo cinco en Rosario y uno en la ciudad de Roldán– los agentes secuestraron dos pistolas, cargadores, cartuchos y un ladrillo de cocaína junto con una balanza de precisión.

Los investigadores no tenían referencias de cómo había reingresado al país Acevedo Figueroa, aunque dan por hecho que fue a través de un paso fronterizo clandestino. Por las tareas llevadas a cabo se pudo establecer que tomaba ciertos recaudos para no ser visto en la calle. Por ejemplo, solo salía de su casa en horario nocturno y cubría su rostro. Incluso se ejercitaba en su domicilio, donde se hallaron elementos para realizar actividad física.

En función de los datos recolectados por los fiscales, el delincuente habría sido quien instigó tres ataques intimidatorios de suma gravedad.

El primero de ellos fue el domingo de la semana pasada, cuando dos gatilleros en moto abrieron fuego contra una sucursal del Carrefour situada en Chacabuco y Ocampo, en el barrio República de la Sexta, en la zona sur, hecho por el que resultó herido en la espalda un docente que estaba ingresando a hacer las compras. Allí, arrojaron un papel con mensajes para los reclusos Federico García y Claudio Nahuel Canavo –condenado en 2018 por balaceras a casas de jueces y edificios judiciales–, ambos en el pabellón 3 de la cárcel de Piñero.

Los otros dos atentados ocurrieron el martes pasado en horas de la noche, y con la misma mecánica: dos tiradores que se desplazaban en una moto. El primero fue contra una camioneta estacionada en Zelaya al 1300, en la zona norte, donde colocaron una nota en el parabrisas para Canavo.

La última de las balaceras tuvo lugar contra un supermercado chino situado en Felipe Moré y Lejarza, en la zona oeste. Dispararon contra el frente del comercio y tiraron un mensaje escrito para los presos Federico García y Claudio Canavo.

Acevedo Figueroa había sido deportado el 3 de agosto de 2023, luego de haber cumplido en la cárcel de Piñero una pena unificada entre el fuero provincial y federal. Había sido sentenciado a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por portación de material explosivo y arma de fuego de guerra.

