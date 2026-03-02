Petróleo al alza por la tensión en Medio Oriente: cómo podría impactar en el precio de los combustibles en Argentina

En la Argentina ya rige una suba impositiva del 1,1% en combustibles y el mercado sigue de cerca si el repunte internacional se trasladará a los surtidores

En medio de la escalada del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, el precio internacional del petróleo volvió a dispararse y reavivó las alertas sobre un posible impacto global en la energía. Para la Argentina, la tensión externa coincide además con un aumento parcial de impuestos a los combustibles que comenzó a regir el domingo, lo que agrega presión sobre los valores en surtidores.

Desde el 1° de marzo, los combustibles aumentaron en promedio 1,1% como consecuencia de una suba parcial en los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), una actualización que impacta de manera directa en el precio del litro de nafta y gasoil.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial, y se aplica como recomposición parcial de los incrementos que habían quedado pendientes durante 2024 y los primeros tres meses de 2025. El cronograma de aplicación se extenderá hasta abril.

Solo por efecto impositivo, el litro de nafta súper aumentó $17,38 por el ICL y $1,06 por el impuesto al dióxido de carbono. De esta manera, el precio promedio pasó de $1609 a $1627,45, según el relevamiento del sitio Surtidores.

Por el Estrecho de Ormuz se mueve mas del 20% del petróleo y gas mundial. REUTERS/Dado Ruvic

En el caso del gasoil, el incremento fue de $14,88 en el impuesto general, con un adicional diferencial de $8,05 para las zonas alcanzadas por el régimen patagónico, más $1,69 correspondiente al tributo ambiental. Así, el litro subió de $1658 a 1674,58 pesos.

El mecanismo responde a la actualización trimestral automática de los montos fijos del tributo, atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde 2018. Si bien la normativa prevé ajustes en enero, abril, julio y octubre, en la práctica esos incrementos fueron postergados en varias oportunidades para moderar el impacto sobre la inflación. La decisión oficial apunta a recomponer ingresos fiscales sin trasladar de una sola vez toda la carga acumulada.

El frente externo

Al componente impositivo se suma ahora un factor internacional que podría presionar aún más los valores locales. El Brent llegó a subir más de 8% hasta USD 79,36 luego de que los ataques de represalia interrumpieran el tráfico en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula cerca de un tercio del comercio marítimo mundial de crudo.

De hecho el petróleo estadounidense llegó a cotizar durante la rueda hasta USD 75,33 —su nivel más alto desde junio— y luego recortó parte de la suba para ubicarse en torno a los 72 dólares. La tensión se intensificó tras ataques a infraestructura energética en Arabia Saudita y a buques petroleros en el Golfo de Omán. En este contexto, algunos analistas internacionales señalaron que, si el conflicto escala y se prolonga, el barril podría acercarse a los 100 dólares.

El Brent llegó a subir hasta 8% tras los ataques en Medio Oriente y volvió a instalar la volatilidad en el mercado energético global

Para la Argentina, un escenario con el petróleo más caro permite prever una mejora en el valor de las exportaciones energéticas y fortalecer el frente externo en un contexto de expansión de Vaca Muerta.

En esa línea, Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, sostuvo que “el shock actual encuentra a la Argentina en una posición distinta a la de crisis anteriores”. “El efecto relevante para el país se observa en los términos de intercambio. Hoy Argentina enfrenta este aumento de precios con una elasticidad de oferta significativamente mayor que en episodios anteriores, gracias al crecimiento sostenido de la producción en Vaca Muerta”, explicó.

Según detalló, el impacto no se limita a una mejora en el precio del crudo, sino que se potencia por mayores volúmenes exportables. “Si el nuevo nivel de precios se mantiene, el efecto es doble: mejora el saldo comercial energético y aumenta la generación de divisas. La clave está en la persistencia del shock. Si es transitorio, el impacto será coyuntural; si se consolida, puede transformarse en una mejora estructural del frente externo”, agregó.

Por otro lado, el mercado local de combustibles toma como referencia el precio internacional del crudo, por lo que un aumento sostenido del Brent podría trasladarse —con mayor o menor rezago— a los surtidores.

El economista Orlando Ferreres analizó que “en el caso argentino el impacto podría ser relativamente menor” en comparación con otros países importadores netos, dado que el país es proveedor de crudo gracias al desarrollo de Vaca Muerta; aunque advirtió que si el conflicto escala y el barril se consolida en niveles cercanos a USD 100, la presión sobre los precios internos será difícil de evitar.