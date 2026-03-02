Crimen y Justicia

Citaron a indagatoria al empresario acusado de abusar a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico

Lo había solicitado el fiscal Pablo Turano y el juez Carlos Bruniard pautó la audiencia para el próximo 18 de marzo. El descontento parcial de la querella

Guardar
Marcelo Porcel, el empresario acusado
Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso sexual de menores

Luego de que Pablo Turano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, solicitara la indagatoria a Marcelo Porcel, imputado por los presuntos abusos a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico, el Carlos Bruniard, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, decidió citar a declarar al empresario el próximo 18 de marzo a las 10.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que será una audiencia exclusivamente virtual y donde no se aplicarán medidas restrictivas: no habrá detención, ni retención de pasaporte, ni prohibición de salida del país, condiciones que pidió el fiscal en su requerimiento.

Esto último fue algo que no habría dejado muy contenta a una querella que, como pedía a gritos la indagatoria, se conformó con la noticia.

Porcel, asistido por el abogado Roberto Rallin, está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de 18 años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

La indagatoria será virtual
La indagatoria será virtual

La causa ya acumula diez víctimas, aunque son nueve las familias querellantes, ya que dos de los chicos son hermanos; además de otro joven que denunció pero no se constituyó en la causa. A todos los patrocina el abogado Pablo Hawlena Gianotti.

En enero pasado, a instancias del fiscal Turano, el juez Bruniard levantó la feria para que los tres últimos denunciantes que había incorporado la querella declararan. Pero como no se pudieron completar los peritajes psicológicos a los chicos, ese trámite se realizó en febrero.

El pasado 22 de febrero, los peritos debatieron sus conclusiones y, luego, presentaron los informes oficiales y se esperaba que el expediente tomara “un nuevo impulso”, dijeron las fuentes consultadas por este medio por ese entonces. “Si ampliaron la denuncia a fines de diciembre, razonablemente, no habrá novedades hasta principios de marzo”, había dicho a este medio otra fuente con acceso al expediente por entonces.

Testimonios de la causa contra
Testimonios de la causa contra Marcelo Porcel por presuntos abusos a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico

El expediente se centra en lo sucedido entre 2022 y 2024 y reza que el imputado tenía como modus operandi captar la confianza de los amigos de sus hijos y llevarlos a sus domicilios y su lugar de trabajo, organizando reuniones y fiestas, proveyéndoles alcohol, organizando juegos, empujándolos a que hagan apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa.

Porcel fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”. Ahí los incitaba a desnudarse en la parte inferior de sus cuerpos o les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar las partes pudendas de los cuerpos de los menores.

Para el fiscal, todo se llevó a cabo de manera sistemática, organizada y premeditada... aprovechando los momentos en que los damnificados estaban bajo su guarda provisoria”. A ello debe agregarse que tales conductas se desarrollaban en contextos en los que el imputado tenía el control absoluto. Es que también captaba la confianza de los padres de los chicos.

Hay que recordar que, desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso al imputado una restricción de 300 metros con las víctimas, con el Colegio Palermo Chico y con el club GEBA, donde los chicos hacen deporte.

Además, el magistrado ordenó allanar las propiedades y la oficina del empresario y secuestrarle las computadoras y los celulares. Y en dos teléfonos los peritos hallaron tres imágenes clave: un chico duchándose y otro en calzoncillos frente a una cama, como cambiándose. Dos de esas fotos fueron reconocidas por uno de los denunciantes y por sus padres.

