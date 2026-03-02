Crimen y Justicia

Armas y dólares: quién es la misteriosa hermana de uno de los líderes de “La Banda del Millón”

Los chats hallados en el celular de Lucas Mereles ponen en evidencia la participación de la joven en golpes de la organización criminal que opera desde las cárceles bonaerenses

Guardar
Una imagen de la hermana
Una imagen de la hermana de uno de los líderes de la notoria organización criminal La Banda del Millón, cuya identidad se mantiene en reserva, en un contexto relacionado a investigaciones recientes.

Armas, vehículos, delitos y dólares. Esa podría ser el resumen de una nueva saga de Rápido y Furioso, pero se trata de imágenes y evidencia halladas en el celular de Lucas Ezequiel Flores Mereles, preso en la cárcel de Melchor Romero e integrante con jerarquía de La Banda del Millón, en un intercambio de mensajes con su hermana, identificada como “Kimey”.

Qué hay. ¿Bastante plata?”, le envió la joven a su hermano, el 3 de enero, a las 21.47, como una respuesta a estado de whatsapp de Mereles que rezaba: “Quién pone la movilidad para robar hoy”.

La foto del perfil de
La foto del perfil de Lucas Mereles, la Banda del Millón

“Laburar un rancho en Martínez o San Isidro, pero es pica, yo estoy acá con mi rancho, mi rancho ayer agarró diez mil dolares, pero astilla tres, cuatro, hermana”, explicó el jefe de la organización que recluta menores para cometer robos en la zona del conurbano. “Si es fijo rescato el móvil ya”, dice la joven con ansiedad y su interlocutor se emociona: “Vamo a robar, vamo a robar, dale dale dale”.

Ya cerca de las 22, Mereles le advirte que, en caso de conseguir un vehículo para cometer el golpe, “hay que enlatarlo”. ”Yo me ocupo de eso, tranqui, si ustedes me bancan para las doce yo ya estoy re en línea", le indica su hermana.

La Bersa calibre 22 que
La Bersa calibre 22 que ofrece Kimey a su hermano

Necesitaban “un auto legal”. Luego de evaluar algunas opciones, como un Gol en venta y la ayuda de “un compañero que tiene coche”, se deciden por un Vento. “Mira que es gente grande a la que le estoy hablando para ir”, advierte Kimey. Entonces, el hermano le envía un audio con explicaciones: “Armamos la coreo con los wachos, rescatamos cosas todo, ya tenemos el rancho y todo listo, vos tenes celular para hacer llamada de afuera y hay que rescatar otro que tenga celu para llamada de adentro y hacemos videollamada con los wachos y ustedes se quedan afuera".

El plan incluye reclutar a otras personas para el asalto. “Tengo unas ganas de robar, estoy en el auto de papi”, le indica Kimey pasada la medianoche del 4 de enero. Al día siguiente, vuelve a responder otro estado de su hermano: “Alguna Bersa 22″. “700 gambas la mía, es la nueva”, le ofrece la joven, quien aclara que cree que tiene 10 balas.

La foto fue enviada por
La foto fue enviada por Kimey tras el supuesto asalto a una farmacia en Burzaco

Veinte días más tarde, el 25 de enero, cerca de las 16.40, vuelven a contactarse. “Le dimos a la farmacia de Burzaco”, le cuenta Kimey. Luego, envía una foto de varios billetes de 100 dólares apilados en una mesa. Mereles celebra: “Bien ahí hermana”. El 7 de febrero le informa sobre otro golpe: “Estoy en La Mantanza, gato. Robando”.

El 11 de febrero se registró la joven le envía fotos y un video: “Nos trajimos una V6 y un Z400, a la venta”. “Un palo dos queremos por la moto, y por la chata no sé ahí le pregunto a mis compañeros”, le señala en un audio. Mereles le pregunta si están en La Matanza. “En Morón gato”, responde ella.

Por la causa de “La Banda del Millón”, el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari reclama que les saquen los celulares a los 40 integrantes detenidos en cárceles e institutos de menores bonaerenses, ya que la organización criminal planea los golpes desde el penal e, incluso, hacen videollamadas durante los robos.

Hugo Isaías Castillo San Martín, líder de la estructura, desde la cárcel realizó con su celular el análisis y marcación de 167 objetivos casas para la comisión de futuros ilícitos.

como opera la banda del
como opera la banda del millon

Temas Relacionados

Banda del MillónLa Banda del MillónRobosMenoresInseguridadúltimas noticias

Últimas Noticias

Pidieron indagar al empresario acusado de abusar alumnos del colegio Palermo Chico

Lo solicitó el fiscal Pablo Turano. La decisión ahora quedó en manos del juez Carlos Bruniard, a cargo del expediente

Pidieron indagar al empresario acusado

Video: en un robo, le dispararon por la espalda a un policía de civil que ya había entregado su auto

Ocurrió en la localidad de Billinghurst. El efectivo, de la Bonaerense y de 43 años, permanece internado

Video: en un robo, le

Brutal agresión en Pigüé: siguió con su camioneta al novio de su ex, lo atacó y lo dejó inconsciente de una patada

La víctima fue interceptada por el agresor cuando iba caminando por la calle con su pareja. Todo quedó filmado en una cámara de seguridad

Brutal agresión en Pigüé: siguió

Juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: la pista del desodorante en el incendio

La segunda jornada del proceso contra el imitador de Michael Jackson se realiza en el Tribunal N°14. Podrá ser condenado de 8 a 20 años de prisión

Juicio a Felipe Pettinato por

Quiso ingresar cañoncitos con cocaína a una comisaría de Chaco y quedó detenido

Durante la revisión de las facturas, que eran para un detenido, se detectaron irregularidades en la textura y el peso. Se activó el protocolo anti drogas y dio positivo

Quiso ingresar cañoncitos con cocaína
DEPORTES
Tras la salida de Gallardo,

Tras la salida de Gallardo, River Plate visitará a Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Casi se baja del torneo y salió campeón: la duda que guió a Facundo Díaz Acosta al título en Tigre

Las imágenes de una leyenda del fútbol “en mal estado” durante una fiesta sin su esposa que dio que hablar en Europa

Alarma por la lesión de Kylian Mbappé a 100 días del Mundial: del conflicto que surgió con el Real Madrid a su misterioso viaje

El drama que atraviesan varias figuras del tenis por la tensión en Medio Oriente: “Escuchamos misiles y explosiones”

TELESHOW
María Belén Ludueña contó cuándo

María Belén Ludueña contó cuándo nacerá su bebé y adelantó cómo será el parto: “La felicidad traspasa”

Nació la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La emoción de Eduardo Fort al recordar a su hermano Ricardo en el cumpleaños de Marta y Felipe: “Me mata hablar de él”

Sol Pérez volvió al patinaje artístico: las desafiantes destrezas que cautivaron a su hijo Marco

La furia de Andrea del Boca ante el desperdicio de la comida en Gran Hermano: “Estoy atacada”

INFOBAE AMÉRICA

Mastercard refuerza su estrategia de

Mastercard refuerza su estrategia de ciberseguridad con soluciones para anticipar amenazas

Panamá acumula 20 muertes por influenza en lo que va de 2026

Estados Unidos no descartó enviar tropas de tierra a Irán: “Iremos tan lejos como necesitemos ir”

Petroecuador informó que el incendio en la Refinería de Esmeraldas fue controlado

Interconexión eléctrica con Colombia entra en fase clave con consulta pública de regulador panameño