Detuvieron a la hija de un fallecido barra de Newell’s Old Boys, tras ser acusada de vender drogas en Rosario

La droga que fue incautada en la casa de la hija del "Chivo" Saravia (Gentileza: Rosario3)

El viernes por la tarde, dos personas fueron detenidas tras realizarse varios allanamientos antidroga en el barrio Alvear de Rosario. La Policía Federal Argentina confirmó que uno de ellos se trataba de una joven de 23 años, identificada como la hija de Nelson “Chivo” Saravia, el ex líder de la barra brava de Newell’s Old Boys, que fue asesinado en octubre de 2021.

Según los procedimientos realizados por la División Unidad Operativa Federal, los blancos fueron cuatro viviendas de la calle 24 de Septiembre al 3700 y una quinta en San Nicolás al 3700, un área vinculada históricamente a Saravia.

Al concretarse los operativos, las autoridades decomisaron 170 gramos de cocaína, varios teléfonos celulares, herramientas de pesaje y vehículos. Además, se incautaron dos motocicletas Honda (modelos Navi y Wave) y un Peugeot 307.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, la hija del “Chivo” quedó detenida a disposición del Ministerio Público de la Acusación por presunta tenencia de cocaína con fines de comercialización. En el caso de su cómplice, identificado como Marcelo A., de 22 años, también fue arrestado y ambos serán imputados la próxima semana por el fiscal de Microtráfico, César Cabrera.

Uno de los domicilios allanados era la casa donde fue asesinado el ex líder de la barra de Newell's Old Boys

Cuatro barrabravas fueron condenados a prisión perpetua por haber ejecutado a Nelson “Chivo” Saravia

Cuatro referentes de la barrabrava de Newell’s Old Boys fueron condenados a prisión perpetua en Rosario por el asesinato a tiros de Nelson “Chivo” Saravia el 23 de octubre de 2021, en un caso que la Fiscalía vinculó a una lucha por el control de la tribuna y a la influencia de la banda narco Los Monos.

La sentencia fue dictada el 1 de julio de 2025 por el tribunal integrado por Nicolás Vico Gimena, Pablo Pinto e Ismael Manfrin, quienes condenaron a Guillermo Manuel “Chupa” Sosa, identificado como instigador del crimen, Esteban Salvador Alegre y Brian Alexis Dittler, señalados como coautores materiales, y Alejandro Nicolás “Rengo” Ficcadenti, considerado partícipe necesario.

Según la Fiscalía, la organización y ejecución del asesinato respondieron a una lógica interna de la barra brava, pero tuvieron respaldo de líderes del narcotráfico. El fiscal Luis Schiappa Pietra sostuvo que la barrabrava de Newell’s actuó siguiendo órdenes transmitidas desde prisión por Ariel Máximo “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, junto con Carlos “Toro” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi.

Saravia, el ex jefe de la barra de Newell's había sido amenazado antes del crimen

En su alegato, el investigador sostuvo que los tres integrantes de la organización criminal utilizaron a sus contactos en el club para consolidar el liderazgo tras los recambios en la dirigencia luego de la victoria electoral de Ignacio Astore en 2021.

De hecho, mencionó que la influencia de Los Monos sobre la barra quedó reflejada públicamente en junio de 2023, cuando durante un partido homenaje a Maximiliano “La Fiera” Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa, se desplegó una bandera que aludía directamente al control narco sobre la hinchada.

Pero para asegurarse el dominio de la tribuna, Schiappa Pietra indicó que fue necesario asesinar a Saravia. El crimen se concretó en la madrugada del 23 de octubre de 2021, cuando un grupo armado irrumpió en la vivienda del ex líder barrabrava, ubicada en San Nicolás al 3700, barrio Alvear.

Los sicarios rompieron la puerta a patadas, se dirigieron al dormitorio y dispararon con una ametralladora frente al hijo de ocho años y el sobrino de trece años de la víctima. Saravia logró apartar a los menores antes de ser acribillado, por lo que estos no resultaron heridos.

Asimismo, el fiscal Schiappa Pietra detalló que el ataque fue motivado por una represalia: “El móvil del homicidio está directamente relacionado con Sosa porque tres horas antes del crimen de Saravia habían matado a uno de sus familiares. Entendió el tribunal que existió relación”, declaró tras la sentencia.

El ex barra fue asesinado ante su hijo y un sobrino

Incluso, las fotos recopiladas durante la investigación permitieron reconstruir la planificación del atentado en la casa de Sosa, donde se reunieron 22 personas antes de dirigirse al domicilio de Saravia. Tras consumar el asesinato, el grupo regresó al mismo lugar para cambiarse de ropa, dejar las armas y comentar detalles del ataque.

Durante el juicio oral también se presentaron audios en los que Cantero, Escobar y Vinardi manifestaban la necesidad de que Ficcadenti y Sosa asumieran roles de liderazgo en la barra, para mantener el control durante el período electoral en el club.

La Fiscalía consideró que Ficcadenti —histórico cabecilla y ex líder de una facción disidente— no solo instigó el crimen, sino que también proveyó uno de los elementos clave: un cargador de treinta balas utilizado en el ataque.

Saravia, apodado “Chivo”, había dejado la conducción de la barra en 2015 luego de comandar desde 2012 el paraavalanchas de Newell’s. Tras su retiro, intentó regresar, pero fue objeto de amenazas, incluido un episodio en 2019 cuando una corona de flores apareció en la puerta de su casa. Desde entonces, optó por dedicarse a negocios ilegales fuera del ámbito futbolístico.

La resolución se leyó en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario tras un proceso iniciado el 3 de junio del mismo año. Tras confirmarse la sentencia, Schiappa Pietra resaltó la importancia de las pruebas audiovisuales y los mensajes interceptados para probar la cadena de mando desde Los Monos y la coordinación del grupo ejecutor.