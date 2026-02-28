Detuvieron en Brasil a uno de los presuntos asesinos del ex Secretario de Turismo de Bariloche baleado en una favela

El otro involucrado en el crimen de Gastón Burlón tiene once antecedentes penales y continúa internado mientras prosiguen las investigaciones (@gastonburlon)

En una operativo desarrollado en Río de Janeiro, el cual activó las alarmas en Argentina, la Policía Militar arrestó a Sandro da Silva Vicente, señalado como uno de los responsables del asesinato de Gastón Burlón, exsecretario de Turismo de Bariloche. El arresto ocurrió durante una persecución a tiros en las calles de la ciudad brasileña.

El despliegue policial se inició a raíz de la identificación de un vehículo vinculado a diversos robos en la zona. Según detalló la agencia de noticias NA, la Policía Militar localizó el auto utilizado por los sospechosos, lo que desencadenó una persecución en la que los ocupantes abrieron fuego contra los agentes.

Sandro da Silva Vicente resultó herido durante el enfrentamiento y tuvo que ser trasladado al Hospital Municipal Souza Aguiar, un centro de referencia en la ciudad para la atención de emergencias. El otro involucrado, cuya identidad no trascendió, quedó internado bajo custodia policial. Tiene once antecedentes penales.

El operativo policial en Río de Janeiro se produjo tras el rastreo de un vehículo vinculado a robos y derivó en un tiroteo con los sospechosos

La detención de uno de los acusados reavivó la atención sobre el caso Burlón, cuyo desenlace fatal generó conmoción en el ámbito turístico y político de Argentina. Las autoridades de Brasil consideran que el arresto representa un paso relevante en la investigación del crimen.

Los implicados habrían utilizado el mismo modus operandi en otros delitos recientes, lo que permitió a los agentes realizar un seguimiento preciso y lograr interceptarlos.

Cómo fue el asesinato

El contexto del hecho se remonta a fines de 2024, cuando Burlón, acompañado por su familia, se encontraba en Río de Janeiro de vacaciones. El exfuncionario, quien hasta finales de 2023 ocupó la Secretaría de Turismo de Bariloche y presidía la Cámara Argentina de Turismo Estudiantil (CATE), buscaba realizar un paseo hacia el Cristo Redentor, uno de los íconos turísticos de la ciudad.

Durante el trayecto, una confusión con el GPS llevó al grupo a ingresar a la favela Morro dos Prazeres, emplazada en el barrio de Santa Teresa y conocida por su control territorial a manos del Comando Vermelho, una organización criminal de alta peligrosidad en Brasil.

Apenas ingresaron, el vehículo fue interceptado por sujetos armados que intentaron asaltarlos. En ese momento, Burlón recibió disparos en el tórax y la cabeza, lo que provocó que perdiera el control del automóvil y colisionara contra una vivienda. Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Souza Aguiar, donde permaneció internado en estado grave durante un mes.

La muerte de Burlón se confirmó el 13 de enero de 2025, luego de un mes de internación tras recibir disparos durante un intento de asalto (@gastonburlon)

Mientras tanto, la pareja de Burlón, Nadia Loza —secretaria de Turismo de la provincia de Salta— y sus hijos, resultaron ilesos. Los familiares prestaron declaración en una comisaría de la ciudad.

El hijo mayor de Burlón, jugador del Club Deportivo y Social Juventud Unida, comunicó que su padre sería sometido a cirugía y que parte de la familia se movilizaba hacia Brasil. En declaraciones recogidas posteriores al ataque, Nadia Loza relató: “Sorpresivamente, aparecieron dos personas apuntándonos con armas a ambos lados y realizaron cuatro disparos, provocando la pérdida del control del auto y el choque contra una pared”.

La muerte del exfuncionario se confirmó el pasado 13 de enero de 2025, tras un mes de internación. La noticia fue comunicada oficialmente por la Cámara de Turismo de Bariloche, que lo despidió con palabras de reconocimiento a su trayectoria profesional y dedicación al desarrollo del turismo en la región.

“Gastón fue un referente comprometido y visionario, cuyo trabajo marcó un aporte significativo en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y trabajar a su lado”, publicó la entidad en su perfil de Instagram.