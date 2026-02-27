Crimen y Justicia

Video: acusan a un hombre de robar 300 gatos y tirarlos a un terreno baldío en San Isidro

El sospechoso fue grabado por una cámara de seguridad arrojando a los animales en una casa. Vecinos y activistas piden intervención de la Justicia

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona. Qué dice la acusación

Un hombre fue denunciado por decenas de vecinos y proteccionistas tras ser acusado de robar gatos domésticos y abandonarlos en un terreno baldío del partido bonaerense de San Isidro, sumando ya más de 300 animales sustraídos en los barrios de Martínez, Acassuso y Beccar. La preocupación se intensificó por el creciente número de casos reportados, lo que motivó la intervención judicial y el pedido de mayor presencia policial para contener la ola de desapariciones.

La Unidad Funcional de Instrucción N°1 y el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial San Isidro quedaron a cargo de la investigación, la cual fue iniciada tras numerosas presentaciones que realizaron tanto vecinos afectados como organizaciones proteccionistas de animales.

De acuerdo con más de 30 denuncias recibidas por la fiscalía, los hechos comparten un patrón que escaló en los últimos meses: los animales sustraídos pertenecían a familias identificadas de la zona norte y, en mucho de los casos, aparecieron desorientados o heridos en un baldío sobre la calle Juan B. Justo al 600.

Una de las proteccionistas que lidera las denuncias aportó videos de cámaras de seguridad que, según indicó al canal TN, muestran al presunto autor ingresando a viviendas privadas para llevarse los gatos. En la grabación, el hombre es captado mientras extrae a los animales de distintos domicilios y —en algunos casos— incluso los lanza por el aire. Estas imágenes ya forman parte del expediente como prueba principal de la causa.

Según el material difundido en redes sociales y canalizado ante las autoridades, una mujer identificó públicamente a un hombre de 42 años como el acusado. Este sospechoso, vecino de La Matanza, es señalado por acciones reiteradas que incluyen amenazas, hostigamiento, agresiones físicas e ingresos ilegales a domicilios privados.

En una publicación que se viralizó, la denunciante afirmó: “Mientras todos dormimos, él anda haciendo fechorías, delincuente que se mete en propiedades privadas, roba gatos y objetos, amenaza, hostiga, es violento, golpea, y la Policía no hace nada”.

Otra proteccionista relató a TN haber sido amenazada y agredida físicamente por el sospechoso en más de una oportunidad. “Se metió en varias viviendas, usurpó propiedades, robó, amenazó, me pegó, me siguió hasta mi casa y se quiso meter. Hemos peleado en varias oportunidades porque yo le saqué varios gatos que se estaba llevando”, declaró la mujer.

Si bien el acusado fue identificado de manera pública, hasta el momento las autoridades no brindaron información oficial sobre su situación procesal ni respecto de eventuales medidas restrictivas.

Por ahora, la causa avanza a partir del material fílmico y los testimonios aportados, mientras las organizaciones solicitan que quienes hayan sufrido la desaparición de sus mascotas se acerquen a denunciar para permitir la acción de la Justicia.

