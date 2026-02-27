Crimen y Justicia

Un hombre murió baleado en Mar del Plata a tan solo un día de haber salido de prisión

Se trata de Matías Peralta, quien había participado de un ataque a varias casas, producido el 11 de enero pasado en Mar del Plata

Guardar
Oficiales de policía y equipos
Oficiales de policía y equipos forenses inspeccionan una camioneta pickup roja con puertas abiertas y marcadores de evidencia después de que un hombre fuera baleado en Mar del Plata. (La Capital de Mar del Plata)

Un hombre de 27 años murió durante una balacera en Mar del Plata. Se trata de una persona con un amplio historial penal; de hech, había salido de prisión un día antes de morir.

El ataque se produjo en la intersección de Gaboto y 214, a menos de diez cuadras del lugar donde, en enero, una vivienda fue blanco de 197 disparos.

Se trata de Matías Peralta, un hombre que transitaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux, cuando otro vehículo se colocó a la par y, desde allí, comenzaron los disparos.

Según la investigación, el joven logró descender del vehículo en un intento de escapar, pero la agresión continuó: dos hombres en motocicleta se acercaron y efectuaron nuevos disparos. Gravemente herido, Peralta fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de su ingreso.

Las primeras actuaciones policiales permitieron localizar la camioneta utilizada por Peralta, que fue hallada abandonada en las inmediaciones del lugar del ataque.

Según informó el portal del diario La Capital, los responsables del crimen lograron huir y, hasta el momento, permanecen prófugos.

El caso quedó en manos del fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien trabaja para esclarecer tanto la mecánica como el móvil detrás del homicidio.

Los responsables del ataque a
Los responsables del ataque a la víctima permanecen prófugos (Noticias XFN)

Peralta había estado bajo la lupa de la Justicia desde principios de año. El martes último, apenas veinticuatro horas antes de su muerte, había recuperado la libertad tras ser excarcelado en el marco de la investigación por el ataque a una vivienda en Ayolas al 11100, donde se registraron 197 disparos en la madrugada del 11 de enero.

En ese episodio, al menos cuatro personas abrieron fuego contra distintos domicilios de la zona. El saldo incluyó 150 disparos contra una casa y 18 contra otra, 11 impactos en un inmueble de Carmen de las Flores e Irala y un disparo más en Carmen de las Flores al 500. Un joven resultó herido en una pierna durante aquel suceso, según consta en la causa judicial.

El operativo posterior a la balacera de enero derivó en la detención de cuatro personas, entre ellas Peralta, y el secuestro de armas de fuego, municiones, drogas y una suma de dinero en efectivo. Durante los allanamientos, la Policía también halló una granada de humo en uno de los domicilios inspeccionados. Los hechos de violencia registrados desde entonces acentuaron la preocupación entre vecinos y autoridades locales.

Con la muerte de Peralta, la investigación por el homicidio avanza en paralelo a la causa original por la balacera de enero. La Fiscalía busca determinar si existe vínculo directo entre ambos episodios y si el crimen puede interpretarse como una represalia o ajuste de cuentas en el marco de una escalada de violencia registrada en los últimos meses en la zona sur de la ciudad. Por el momento, se mantienen en reserva los detalles sobre posibles sospechosos y líneas de investigación.

La pesquisa continúa a cargo del fiscal Pellegrinelli, quien coordina con personal policial la recolección de pruebas, el análisis de cámaras de seguridad y la identificación de los autores materiales. Se informó que la prioridad es determinar con precisión la mecánica del ataque, el recorrido de los vehículos implicados y el posible trasfondo del crimen, en especial ante la proximidad temporal y espacial con el tiroteo investigado en enero.

Temas Relacionados

hombremuertebaleadocárcelMar del Plata

Últimas Noticias

Confirmaron la condena del ex intendente de La Pampa implicado en la explotación de mujeres en dos cabarets

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia de 5 años de prisión. La causa había comenzado en 2011

Confirmaron la condena del ex

El “Carnicero de Giles” murió tras décadas de horror: cadáveres en el chiquero, amenazas y una fuga que paralizó a la Argentina

Condenado por asesinar y enterrar a cinco familiares, Iribarren falleció en el hospital mientras cumplía su perpetua. Su caso volvió a conmover a la opinión pública tras fugarse durante salidas educativas, según informaron en Infobae al Regreso

El “Carnicero de Giles” murió

Quedaron firmes las condenas para los falsos policías que secuestraron al ex campeón de TC Eduardo “Lalo” Ramos

La Corte Suprema de Justicia ratificó las penas de hasta 15 años de prisión al rechazar los recursos de los acusados

Quedaron firmes las condenas para

La Corte Suprema ordenó unificar dos causas vinculadas al caso de la estafa de Generación Zoe

El máximo tribunal resolvió que el Juzgado Federal N°12 de la Ciudad concentre los expedientes por fraudes financieros

La Corte Suprema ordenó unificar

Así fue la persecución que culminó en Villa Soldati con cuatro detenidos que circulaban en un auto robado

La Policía de la Ciudad detuvo a tres argentinos y un paraguayo luego de que el auto en el que viajaban fuera detectado por el sistema Anillo Digital

Así fue la persecución que
DEPORTES
Insólito: la seguridad derrumbó a

Insólito: la seguridad derrumbó a Messi al querer atrapar a los fanáticos que entraron al campo en el triunfo del Inter Miami

Se definieron los cruces de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026: todos los clasificados y cuándo será el sorteo

La escena final de la despedida de Gallardo de River Plate: de la ovación al técnico a la estruendosa silbatina a los jugadores

El conmovedor discurso de Gallardo en su despedida como DT de River tras el triunfo ante Banfield: “Uno se va, pero no se va nunca”

Cavani volvió a quedar afuera de la lista de concentrados de Boca por una lesión y crecen las dudas sobre su futuro

TELESHOW
Tras meses de incertidumbre, se

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

Nequi Galotti mostró su orgullo tras la graduación de su hijo menor: “Mis tres pequeños, los tres profesionales”

El Puma Goity dio su opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a panameño por explotación

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador