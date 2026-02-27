Un hombre murió baleado en Mar del Plata a tan solo un día de haber salido de prisión

Oficiales de policía y equipos forenses inspeccionan una camioneta pickup roja con puertas abiertas y marcadores de evidencia después de que un hombre fuera baleado en Mar del Plata. (La Capital de Mar del Plata)

Un hombre de 27 años murió durante una balacera en Mar del Plata. Se trata de una persona con un amplio historial penal; de hech, había salido de prisión un día antes de morir.

El ataque se produjo en la intersección de Gaboto y 214, a menos de diez cuadras del lugar donde, en enero, una vivienda fue blanco de 197 disparos.

Se trata de Matías Peralta, un hombre que transitaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux, cuando otro vehículo se colocó a la par y, desde allí, comenzaron los disparos.

Según la investigación, el joven logró descender del vehículo en un intento de escapar, pero la agresión continuó: dos hombres en motocicleta se acercaron y efectuaron nuevos disparos. Gravemente herido, Peralta fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después de su ingreso.

Las primeras actuaciones policiales permitieron localizar la camioneta utilizada por Peralta, que fue hallada abandonada en las inmediaciones del lugar del ataque.

Según informó el portal del diario La Capital, los responsables del crimen lograron huir y, hasta el momento, permanecen prófugos.

El caso quedó en manos del fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien trabaja para esclarecer tanto la mecánica como el móvil detrás del homicidio.

Los responsables del ataque a la víctima permanecen prófugos (Noticias XFN)

Peralta había estado bajo la lupa de la Justicia desde principios de año. El martes último, apenas veinticuatro horas antes de su muerte, había recuperado la libertad tras ser excarcelado en el marco de la investigación por el ataque a una vivienda en Ayolas al 11100, donde se registraron 197 disparos en la madrugada del 11 de enero.

En ese episodio, al menos cuatro personas abrieron fuego contra distintos domicilios de la zona. El saldo incluyó 150 disparos contra una casa y 18 contra otra, 11 impactos en un inmueble de Carmen de las Flores e Irala y un disparo más en Carmen de las Flores al 500. Un joven resultó herido en una pierna durante aquel suceso, según consta en la causa judicial.

El operativo posterior a la balacera de enero derivó en la detención de cuatro personas, entre ellas Peralta, y el secuestro de armas de fuego, municiones, drogas y una suma de dinero en efectivo. Durante los allanamientos, la Policía también halló una granada de humo en uno de los domicilios inspeccionados. Los hechos de violencia registrados desde entonces acentuaron la preocupación entre vecinos y autoridades locales.

Con la muerte de Peralta, la investigación por el homicidio avanza en paralelo a la causa original por la balacera de enero. La Fiscalía busca determinar si existe vínculo directo entre ambos episodios y si el crimen puede interpretarse como una represalia o ajuste de cuentas en el marco de una escalada de violencia registrada en los últimos meses en la zona sur de la ciudad. Por el momento, se mantienen en reserva los detalles sobre posibles sospechosos y líneas de investigación.

La pesquisa continúa a cargo del fiscal Pellegrinelli, quien coordina con personal policial la recolección de pruebas, el análisis de cámaras de seguridad y la identificación de los autores materiales. Se informó que la prioridad es determinar con precisión la mecánica del ataque, el recorrido de los vehículos implicados y el posible trasfondo del crimen, en especial ante la proximidad temporal y espacial con el tiroteo investigado en enero.