Caso Sofía Devries: habló por primera vez el dueño de la academia de buceo que había contratado la influencer en Puerto Madryn

Alejandro Andrés, dueño de Freediving Patagonia, declara que la tragedia lo marcará de por vida y relata el impacto personal del caso

El dueño de la empresa Freediving Patagonia, que operó la embarcación en la que se encontraba Sofía Devries, la influencer que murió ahogada cuando buceaba en Puerto Madryn, habló por primera vez desde el trágico hecho ocurrido días atrás.

Se trata de Alejandro Andrés, quien publicó un video en las redes sociales de la compañía y dijo: “Lo que sucedió va a ser algo que a mí personalmente me va a atormentar el resto de mis días“.

En su testimonio, Andrés detalló que al principio no habló públicamente por dos motivos: la investigación judicial en curso y la pérdida de acceso a sus dispositivos y redes personales, por requerimiento del proceso judicial. “Aclarar lo que ya todo el mundo sabe, que no era una operación de Freediving Patagonia. A nosotros nos habían contratado un traslado. No voy a hablar de lo que pasó ni voy a juzgar a nadie. De eso se va a encargar el juez de la causa”, subrayó el empresario.

El dueño de la compañía, visiblemente afectado en el video, compartió el impacto personal que la muerte de Devries dejó en su vida y en su trayectoria profesional. “Lo que sucedió va a ser algo que a mí personalmente me va a atormentar el resto de mis días. Los que me conocen saben por qué yo hago esto. Yo soy un apasionado del buceo y saben cómo trabajo. Esto es realmente un golpe muy grande”, relató Andrés.

La autopsia de Sofía Devries confirmó que la causa de muerte fue ahogamiento por inmersión sin intervención de terceros

En su discurso, el empresario refirió que las imágenes del episodio y de los momentos posteriores lo acompañan de manera constante, describiendo que lo “van a perseguir para siempre”.

Entre silencios y pausas, volvió a remarcar que la tragedia fue fuerte de atravesar para él. “La verdad es que estoy sin palabras. Es terrible lo que pasó. Yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo”, dijo.

Andrés explicó que la decisión de retomar la actividad comercial no fue sencilla, pero que responde a la necesidad de sostener el negocio que le llevó quince años de trabajo y a su responsabilidad familiar. “No me queda otra que seguir. Tengo a mi hija, tengo este negocio que me llevó quince años poder tener y no me queda otra que seguir. Tomé la decisión de volver a abrir las puertas y de volver a empezar”, manifestó en el video.

El dueño de Freediving Patagonia agradeció también a quienes lo acompañaron en los días posteriores al accidente y se refirió al efecto que el caso tuvo en la opinión pública: “Se dijeron un montón de cosas porque tomó un estado nacional el accidente de Sofía y, como siempre, se dicen un montón de cosas. Hay gente que, sin saber, dice cosas superhirientes. Sepan que logran lastimar. Así que felicitaciones. Me quedo con la gente que estuvo al lado mío”.

La muerte de Sofía Devries

El fiscal Alex Williams informó que la joven sufrió una descompensación durante el ascenso, pese a los intentos de su pareja por rescatarla

La muerte de Sofía Devries generó un fuerte impacto en Argentina. La joven, de 23 años, desapareció durante una práctica de buceo en las aguas del Golfo Nuevo, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut.

La búsqueda se activó luego de que su pareja alertara a los encargados de la excursión tras detectar un problema durante la inmersión. El novio de la víctima intentó asistirla, pero no logró sacarla a la superficie.

La desaparición de Devries motivó un extenso operativo que involucró a efectivos de Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, y equipos especializados de la empresa privada MARISCOPE Argentina S.A. Se desplegaron recursos por aire, agua y tierra, hasta que finalmente el cuerpo fue hallado a 20 metros de profundidad en inmediaciones del Parque Submarino. El hallazgo se produjo en la misma zona donde había sido vista por última vez.

La autopsia estableció que la causa de muerte fue “ahogamiento por inmersión sin participación de terceros”. El fiscal Alex Williams, a cargo de la causa, detalló a medios locales que la joven sufrió una descompensación durante el ascenso.