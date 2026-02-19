Crimen y Justicia

Sofía Devries: qué reveló la autopsia de la turista que murió mientras practicaba buceo en Puerto Madryn

El cuerpo de la joven de 23 años fue encontrado tras dos días de búsqueda. La víctima hacía una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros

Guardar
Sofía Devries, la joven que
Sofía Devries, la joven que murió mientras buceaba en Puerto Madryn

La investigación por la muerte de Sofía Devries, la turista de 23 años que murió mientras practicaba buceo, en las aguas del Golfo Nuevo, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, sumó un dato clave: el resultado de autopsia.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, los exámenes forenses establecieron que la joven falleció por “ahogamiento por inmersión sin participación de terceros”.

Ante medios locales, el fiscal Alex Williams, a cargo de la investigación, indicó este miércoles que la víctima sufrió una descompensación durante el ascenso. Testimonios recogidos por la Fiscalía señalan que su pareja intentó asistirla en el agua, pero no logró hacerlo.

Si bien el informe preliminar de autopsia descartó signos de criminalidad o intervención de terceros, la Justicia continuará con la recolección de pruebas para reconstruir con precisión lo ocurrido y establecer si hubo responsabilidad en las personas que debían velar por la seguridad de la turista.

El fiscal ordenó el secuestro de los equipos utilizados en la práctica, documentación y otros elementos técnicos para ser peritados.

Las fuentes oficiales consultadas ayer por este medio agregaron que el cadáver fue hallado en la misma zona donde la buscaban, a 20 metros de profundidad. En ese sentido señalaron que el operativo de localización de la joven se extendió por aire, agua y tierra, y concluyó con el hallazgo del cuerpo en inmediaciones del Parque Submarino HU SHUN YU 809.

Participaron especialistas de Prefectura a bordo del guardacostas GC-65 “Martín García” y un vehículo operado remotamente de la empresa MARISCOPE Argentina S.A.

Sofía era intensamente buscada desde el lunes, tras un incidente ocurrido durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas, al que había ido junto a su pareja y otras cinco personas, en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia y bajo la tutela de una escuela de buceo de Villa Ballester.

Mapa de la Prefectura Naval
Mapa de la Prefectura Naval Argentina que detalla el operativo de búsqueda de Sofía en Puerto Madryn

Sofía no logró emerger a la superficie, lo que activó inmediatamente las alarmas y el protocolo de emergencia.

Tres personas fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellas fueron a cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión, mientras la tercera estuvo bajo observación médica.

“Leo”, el novio de Sofía y quien estaba con ella en la inmersión, publicó historias de Instagram su versión de lo que había ocurrido. “Sofía es mi mujer. Nos vinimos a Puerto Madryn a certificar un curso de buceo.

Lamentablemente, tuvimos un accidente bajo el agua”. En el mismo mensaje, criticó a Prefectura: “No tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático en vez de buscarla inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos”.

Quién era Sofía Devries

El LinkedIn de la joven, oriunda de Moreno, indica que cursó licenciatura en Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE. Además, obtuvo un grado de Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica Nacional.

Sofía se desempeñaba en el área de comunicación de la empresa de su pareja, dedicada a la venta de productos orgánicos para plantas. En su Instagram, se definía como UGC (creador de contenido generado por el usuario). Sus últimas publicaciones las dedicó a videos de productos de bienestar. En tanto, en su feed se la ve en varios puntos turísticos y paradisíacos de Argentina, Brasil y Colombia.

La víctima también promocionaba un libro de su autoría: “Cuentos para mentes rebuscadas”, a los que definía como relatos “cortos y para leer dos veces”. Y como: “Una serie de cuentos raros para gente rara. Terror, misterio, muerte, amor y un poco de morbo”.

Temas Relacionados

Sofía DevriesPuerto MadrynbuceoÚltimas noticias

Últimas Noticias

La madre de Kim Gómez revivió el horror en el inicio del juicio por el crimen

Florencia Barboza declaró ante el Tribunal que juzga a uno de los menores implicados en el homicidio. La reacción de la sala

La madre de Kim Gómez

“A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”: la reacción de Alberto Fernández tras la medida de fuerza de la CGT contra la reforma laboral

El expresidente afirmó que su gestión “siempre pensó en los que trabajan”, en el contexto de la huelga general de 24 horas convocada para este jueves

“A mi gobierno jamás le

Detuvieron a una joven en Chaco que tenía pedido de captura internacional por tráfico de drogas

El arresto ocurrió en la vía pública cuando la Policía patrullaba la zona. Días atrás, otra chica quedó detenida por delitos vinculados a estupefacientes

Detuvieron a una joven en

Declaró el policía detenido por la muerte de una mujer en Mendoza y admitió haber disparado tras la pelea

Tras este giro en la causa, anticiparon que los imputados podrían cumplir una prisión preventiva. Todavía buscan identificar al resto de los involucrados

Declaró el policía detenido por

Revelaron cómo fueron las horas previas al crimen de la mujer que fue calcinada y desmembrada: “Estaba feliz”

Ramona Medina salió de su casa para ir al corso y no regresó. Un hombre de 38 años, con quien mantenía una relación, se encuentra detenido

Revelaron cómo fueron las horas
DEPORTES
Adam Bareiro se convertirá en

Adam Bareiro se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del pase

La incómoda pregunta de George Russell a Lewis Hamilton en medio de su romance con Kim Kardashian

Lanús y Flamengo disputarán el primer duelo por la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto fue 7° en la sesión de la mañana con su Alpine

Qué es el skimo, el deporte que debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina

TELESHOW
La profunda reflexión de Flor

La profunda reflexión de Flor Vigna que inspiró su nueva canción: “A todos nos da miedo”

Así fue el rating del debut de BTV: Beto Casella y la pulseada con Masterchef y Pasapalabra

Soledad Villamil: “La falta de apoyo a la ficción tiene consecuencias, nadie contará nuestras historias”

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

INFOBAE AMÉRICA

Científicos hallaron evidencia de una

Científicos hallaron evidencia de una operación de mandíbula de hace 2.500 años

Los precios del petróleo suben ante el riesgo de un conflicto entre EEUU e Irán

Las reservas de agua dulce en Uruguay se reducen, la sequía no se revierte y el futuro climático es incierto

“No echo de menos esos días, pero estoy orgulloso de las películas”, afirmó Peter Jackson a 25 años de El Señor de los Anillos

La Justicia surcoreana sentenció a cadena perpetua por insurrección al ex presidente Yoon Suk Yeol