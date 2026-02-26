Crimen y Justicia

Merlo: patearon en la cabeza a un hombre para robarle el auto y lo dejaron inconsciente en medio de la calle

Ocurrió en la esquina de Avellaneda y Maipú. Los delincuentes se llevaron algunas pertenencias de la víctima, pero no pudieron robar el vehículo. El video del ataque

Así fue el salvaje asalto en Merlo

Un hombre fue víctima de un salvaje asalto en el que un delincuente, acompañado de un cómplice, le pateó la cabeza y lo dejó inconsciente en el medio de una calle. El objetivo de la pareja de la ladrones era quedarse con el auto, pero finalmente desistieron y escaparon sólo con algunas pertenencias de la víctima.

El hecho ocurrió hace algunos días en la esquina de las calles Avellaneda y Maipú, en la localidad bonaerense de Merlo. De acuerdo con lo que se observa en un video del robo, registrado por una cámara de seguridad, los delincuentes caminaban por una vereda segundos después de que la víctima estacionara su vehículo de color blanco.

Hasta ese momento, el dueño del auto no imaginaba lo que estaba por pasar. Según el video que ilustra esta nota, los ladrones se dividieron para emboscarlo: uno atacó por la parte delantera del vehículo mientras que el otro se acercó por detrás.

Apenas el conductor abrió la puerta y se bajó, ambos de abalanzaron sobre él, le sacaron algunas de sus pertenencias y se retiraron. No fue suficiente: menos de un segundo después, los delincuentes volvieron sobre el dueño del vehículo, lo empujaron y fue entonces que uno de ellos le propinó la violenta patada en la cabeza.

Las imágenes estremecen. Mientras la víctima yacía sobre el asfalto, uno de los sospechosos quiso llevarse el auto pero por algún motivo desistió y se retiró del lugar.

Su cómplice hizo lo mismo y escapó. De acuerdo con el video, todo ocurrió en horas en medio de la soledad de la noche y no llega a observarse ningún testigo.

Robo en Isidro Casanova

Dos motochorros asaltaron violentamente al dueño de un frigorífico de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, a quien atacaron a balazos para robarle la camioneta. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. El comerciante resultó ileso e hirieron a un vecino.

El hecho ocurrió cerca de las 17 horas de este miércoles en la esquina de Albarellos y la avenida Juan Manuel de Rosas.

La víctima, identificada como Pablo, relató que llegaba a su negocio a bordo de una Amarok blindada cuando advirtió que dos personas en motocicleta comenzaron a seguirlo. Al estacionar, los asaltantes frenaron junto a él y lo abordaron con armas de fuego.

Dos motochorros atacaron a balazos al dueño de un frigorífico y le robaron la camioneta

El hombre intentó protegerse corriendo hacia el interior del local, pero fue alcanzado y recibió varios disparos, incluso mientras permanecía tirado en el piso.

Durante el ataque, los empleados del frigorífico intentaron intervenir, pero los delincuentes los amenazaron con sus armas.

Los agresores despojaron a Pablo de cadenas de oro, un reloj, dinero en efectivo y finalmente escaparon en su camioneta. La Amarok, por el momento, no fue recuperada.

El relato en primera persona

El dueño del frigorífico detalló en diálogo con Canal 13 que intentó perseguir a los ladrones utilizando el vehículo de un amigo. Sin embargo, tras avanzar seis cuadras, los asaltantes dispararon nuevamente, lo que le provocó heridas a un vecino que se encontraba en una esquina.

Ya estamos acostumbrados porque lo que me pasó a mí ayer le suele pasar a mucha gente seguido, acá vienen los pibes que les roban las motos o les roban los autos. Ya es cosa de casi todos los días esto”, expresó.

“Lo de ayer me sorprendió porque no fue horario de trabajo, yo vine porque estaba por acá haciendo unas remodelaciones. Yo bajo y me dicen ‘quédate quieto’ y yo corrí hacia adentro del local”, reveló. “Me tiré como se ve en el video y pasó lo que pasó, se llevaron la Amarok blindada y no apareció nunca”, contó.

