Isidro Casanova: motochorros atacaron a balazos al dueño de un frigorífico y le robaron la camioneta

El momento en que dos motochorros atacaron a balazos al dueño de un frigorífico y le robaron la camioneta en La Matanza

Dos motochorros asaltaron violentamente al dueño de un frigorífico de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, a quien atacaron a balazos para robarle la camioneta. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. El comerciante resultó ileso e hirieron a un vecino.

El hecho ocurrió cerca de las 17 horas de este miércoles en la esquina de Albarellos y la avenida Juan Manuel de Rosas.

La víctima, identificada como Pablo, relató que llegaba a su negocio a bordo de una Amarok blindada cuando advirtió que dos personas en motocicleta comenzaron a seguirlo. Al estacionar, los asaltantes frenaron junto a él y lo abordaron con armas de fuego.

El hombre intentó protegerse corriendo hacia el interior del local, pero fue alcanzado y recibió varios disparos, incluso mientras permanecía tirado en el piso. Durante el ataque, los empleados del frigorífico intentaron intervenir, pero los delincuentes los amenazaron con sus armas.

Los agresores despojaron a Pablo de cadenas de oro, un reloj, dinero en efectivo y finalmente escaparon en su camioneta. La Amarok, por el momento, no fue recuperada.

El relato en primera persona

El dueño del frigorífico detalló en diálogo con Canal 13 que intentó perseguir a los ladrones utilizando el vehículo de un amigo. Sin embargo, tras avanzar seis cuadras, los asaltantes dispararon nuevamente, lo que le provocó heridas a un vecino que se encontraba en una esquina.

“Ya estamos acostumbrados porque lo que me pasó a mí ayer le suele pasar a mucha gente seguido, acá vienen los pibes que les roban las motos o les roban los autos. Ya es cosa de casi todos los días esto”, expresó.

“Lo de ayer me sorprendió porque no fue horario de trabajo, yo vine porque estaba por acá haciendo unas remodelaciones. Yo bajo y me dicen ‘quédate quieto’ y yo corrí hacia adentro del local”, reveló. “Me tiré como se ve en el video y pasó lo que pasó, se llevaron la Amarok blindada y no apareció nunca”, contó.

Otro robo en La Matanza

Un policía retirado asesinó a un ladrón al defenderse de un intento de robo en la vía pública. El episodio ocurrió la semana pasada en la intersección de las calles Montgofield y Cordero, en el barrio de Altos de Laferrere.

Según fuentes policiales, el enfrentamiento se produjo cuando Diego V., un inspector retirado de la Policía de la Ciudad, fue sorprendido por tres delincuentes armados que descendieron de un auto con intenciones de asaltarlo mientras llegaba a su casa.

Todo ocurrió cuando el policía, de 51 años, se encontraba estacionando su vehículo particular, un Volkswagen Suran, sobre la vereda de su vivienda. Según consta en los reportes policiales, en ese momento arribó un Chevrolet Prisma del que descendieron tres hombres armados.

En cuestión de segundos, los agresores se dirigieron directamente hacia el expolicía para robarle. Sin embargo él, ante la amenaza, extrajo su pistola Bersa BP9 calibre 9mm y disparó contra los asaltantes en un intento por disuadirlos.

Producto del tiroteo, uno de los delincuentes fue alcanzado por una bala y quedó tendido en el lugar con heridas graves, mientras que los otros dos escaparon corriendo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidio del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas.