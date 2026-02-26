Extraditaron a un ex gerente de un casino turco acusado de integrar una red de lavado de activos y apuestas ilegales

La Policía Federal Argentina extraditó a un ciudadano turco, acusado de ser integrante de una red de lavado de activos

En un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y la Policía Federal Argentina (PFA), se concretó la extradición de un ciudadano turco acusado de integrar una red internacional de lavado de activos.

El procedimiento se realizó tras un pedido de captura emitido por Interpol en 2021, que vinculaba al detenido con una organización criminal dedicada al movimiento ilícito de fondos mediante criptoactivos y apuestas ilegales.

La investigación se inició en junio de 2021 cuando las autoridades judiciales de Turquía detectaron movimientos financieros irregulares por más de tres millones de dólares desde una billetera virtual cripto. Estos fondos, de origen desconocido, fueron transferidos a la cuenta del supuesto líder de la red, quien ya estaba bajo investigación.

Oficiales de la Policía Federal Argentina escoltan a un ciudadano turco integrante de una red de lavado de activos tras su extradición.

Según comunicó la Policía Federal, se logró identificar al sospechoso, quien participaba activamente de las maniobras delictivas mientras se desempeñaba como gerente del casino de un importante hotel ubicado al norte de Turquía, en la zona de Girne Kyrenia, sobre la costa mediterránea.

Según la investigación, el hombre participaba activamente en el esquema mediante diversas cuentas para generar y blanquear ganancias ilícitas. El mecanismo consistía en transferencias a través de bancos, proveedores de servicios de pago y plataformas de criptoactivos, en las que fragmentaba los montos para dificultar su rastreo.

La estructura, que operaba con al menos diez personas, empleaba un grupo en una reconocida plataforma de comunicación bajo el nombre “Koin Sohbet” para coordinar las operaciones.

El análisis incluyó cerca de 3.500 direcciones de billeteras virtuales relacionadas con 218 individuos, quienes durante el período investigado transfirieron a los administradores de la red casi 158 millones de dólares.

“El dinero era utilizado para la compra de criptoactivos, que luego eran enviados a las billeteras del líder de la estructura y de otras diez personas que participaban en las maniobras ilegales”, indicó el comunicado oficial.

Al conocer el proceso penal en su contra, el ciudadano turco huyó y permaneció prófugo hasta que, el 18 de diciembre de 2025, fue localizado por la Dirección Nacional de Migraciones en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La verificación del pedido internacional por parte de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA permitió su detención y la inmediata intervención de la Oficina Central Nacional Ankara (OCN).

El ciudadano turco antes de ser extraditado a su país

La extradición fue autorizada por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella y con la intervención de la Secretaría Nº 4 de Nicolás García Lira. En las últimas horas, una comisión policial turca llegó al aeropuerto de Ezeiza para asumir la custodia del detenido y concretar el traslado a Estambul, donde será juzgado.

Extraditada a Chile

En finales de enero, personal de la Policía Federal Argentina extraditó a una ciudadana chilena que permaneció prófuga durante cinco años, tras un violento ataque que protagonizó en la localidad de San Bernardo, Chile.

El procedimiento se realizó en diciembre en el marco de una cooperación internacional, tras un pedido de captura con una circular roja emitida por Interpol, y recién se comunicó públicamente este jueves, luego de que la imputada fuera indagada por la Justicia del país vecino.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho que motivó la intervención policial ocurrió el 15 de agosto de 2017. Cerca de las 14 de ese día, la mujer, identificada como M.D.A.T., atacó en la vía pública a una menor de edad con un cuchillo, con el cual la hirió en el rostro.

Desesperada por la brutal agresión que había sufrido su hija, la madre de la niña enfrentó a la atacante y también sufrió varias puñaladas en uno de sus brazos, que le provocaron daños musculares y en los nervios del antebrazo izquierdo, un 60 por ciento de invalidez laboral y funcional.

Luego de iniciado el proceso judicial en Chile, las autoridades no lograron dar con el paradero de la sospechosa durante cinco años. El 10 de enero de 2022, la Justicia del país trasandino ordenó su inmediata detención internacional, bajo la sospecha de que la mujer se había fugado del país.

La situación dio un giro en mayo de 2022, cuando agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires recibieron una consulta del Destacamento Policial Troncos del Talar, en la provincia de Buenos Aires, tras la detención por hurto de una mujer oriunda del país vecino. Ella era, justamente, M.D.A.T.

Una primera revisión de antecedentes en la base de Interpol arrojó que, hasta ese momento, no presentaba restricciones privativas de libertad. No obstante, el contacto entre la OCN Buenos Aires y su par de Santiago de Chile permitió determinar que se trataba de la misma persona buscada por el ataque ocurrido en 2017.

En ese contexto, el Juzgado de Garantías de San Bernardo dispuso la publicación de la notificación de Índice Roja de Interpol, mientras que en Argentina intervino el Juzgado Federal de Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.