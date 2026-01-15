Crimen y Justicia

Extraditaron a una peligrosa mujer chilena que estuvo 5 años prófuga: el brutal ataque por el que era buscada

La ciudadana oriunda del país vecino tenía pedido de captura internacional de Interpol. Fue detenida en 2022, en una causa por hurto

Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) extraditó a una ciudadana chilena que permaneció prófuga durante cinco años, tras un violento ataque que protagonizó en la localidad de San Bernardo, Chile. El procedimiento se realizó en diciembre en el marco de una cooperación internacional, tras un pedido de captura con una circular roja emitida por Interpol, y recién se comunicó públicamente este jueves, luego de que la imputada fuera indagada por la Justicia del país vecino.

Fuentes policiales precisaron a Infobae que el hecho que motivó la intervención policial ocurrió el 15 de agosto de 2017. Cerca de las 14 de ese día, la mujer, identificada como M.D.A.T., atacó en la vía pública a una menor de edad con un cuchillo, con el cual la hirió en el rostro.

Desesperada por la brutal agresión que había sufrido su hija, la madre de la niña enfrentó a la atacante y también sufrió varias puñaladas en uno de sus brazos, que le provocaron daños musculares y en los nervios del antebrazo izquierdo, un 60 por ciento de invalidez laboral y funcional.

Luego de iniciado el proceso judicial en Chile, las autoridades no lograron dar con el paradero de la sospechosa durante cinco años. El 10 de enero de 2022, la justicia del país trasandino ordenó su inmediata detención internacional, bajo la sospecha de que la mujer se había fugado del país.

M.D.A.T. afrontará el proceso judicial en su país natal.

La situación dio un giro en mayo de 2022, cuando agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) Buenos Aires recibieron una consulta del Destacamento Policial Troncos del Talar, en la provincia de Buenos Aires, tras la detención por hurto de una mujer oriunda del país vecino. Ella era, justamente, M.D.A.T.

Una primera revisión de antecedentes en la base de Interpol arrojó que, hasta ese momento, no presentaba restricciones privativas de libertad. No obstante, el contacto entre la OCN Buenos Aires y su par de Santiago de Chile permitió determinar que se trataba de la misma persona buscada por el ataque ocurrido en 2017.

En ese contexto, el Juzgado de Garantías de San Bernardo dispuso la publicación de la notificación de Índice Roja de Interpol, mientras que en Argentina intervino el Juzgado Federal de Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

A lo largo de 2025, tras un intercambio de información entre la Cancillería Argentina y la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, se concretó la coordinación para la extradición de la acusada. Según la información oficial brindada a este medio, el pasado 21 de diciembre arribó a la Argentina una comisión policial chilena integrada por dos efectivos, que dos días después se encargaron de la custodia y el traslado de la M.D.A.T., quien enfrentará el proceso judicial en su país de origen.

La extradición de la sospechosa cerró un proceso de cooperación internacional que involucró a organismos judiciales y policiales de ambos países, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Alejandra Monteoliva.

Antecedente

En diciembre pasado, la PFA concretó la extradición de Edison Fernando Alves Dzwieleski, un ciudadano brasileño de 46 años, requerido internacionalmente por una serie de delitos cometidos con armas en su país natal y que estaba preso en Argentina, y condenado, por robo en Chaco y por integrar una banda narco que traficaba cocaína en avionetas en Corrientes.

Edison Fernando Alves Dzwieleski, expulsado

El procedimiento se enmarcó en la causa tramitada ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Resistencia, provincia de Chaco, a cargo del juez Ricardo Alcides Mianovich.

La extradición fue solicitada por el Juzgado de Ejecución Penal del Distrito de Uruguaiana, Estado de Río Grande do Sul, Brasil, luego de que la Oficina Central Nacional Brasilia emitiera una Notificación Roja de Interpol el 4 de diciembre de 2024. Esta alerta internacional permitió la detención de Alves Dzwieleski en territorio argentino, donde se encontraba cumpliendo una condena por robo simple.

Así lo llevó la PFA antes de entregarlo a las autoridades brasileñas

La División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina fue la encargada de ejecutar la orden de captura internacional. Trasladaron a Alves Dzwieleski desde su lugar de alojamiento hasta el punto de entrega a Interpol Brasil.

