El “Carnicero de Giles” murió tras décadas de horror: cadáveres en el chiquero, amenazas y una fuga que paralizó a la Argentina

La muerte de Luis Fernando Iribarren, el 'Carnicero de Giles', revive uno de los crímenes familiares más impactantes de Argentina

En Infobae en vivo, la muerte de Luis Fernando Iribarren, conocido como el “Carnicero de Giles”, volvió a reactivar la sombra de uno de los crímenes más siniestros de la historia argentina. Paulo Kablan comenzó contando: “Murió el 22 de febrero, en el hospital Mi Pueblo de Varela. Lo habían internado el 13, después de años de encierro, fugas y amenazas”.

En una conversación con el staff de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Kablan reconstruyó la historia que conmocionó al país: “Quizás no tenga el nombre de otros asesinos en serie, como Carlos Eduardo Robledo Puch o asesino en masa, como Ricardo Barreda, pero está a ese nivel o superior”.

La historia del “Carnicero de Giles” y la brutalidad familiar

Luis Fernando Iribarren tenía 31 años cuando cuidaba a su tía Alcira en San Andrés de Giles. “Cuando no la vieron más a la tía, los vecinos empezaron a sospechar y empezaron a sentir olor feo y llamaron a la policía en 1995, y cuando entraron, la encontraron enterrada a la mujer”, relató Kablan. La autopsia reveló que la había matado de dos hachazos en la cabeza.

Ante el juez Costilla de Mercedes, Iribarren intentó justificar el crimen: “Mi tía estaba enferma y la había cuidado siempre, tanto el tío como la tía. Desde que yo había quedado solo, la tía me cuidaba y como tenía cáncer, era irrecuperable, estaba sufriendo y no quise que sufriera y por eso la maté”. Sin embargo, el relato no convenció a la Justicia, especialmente cuando Iribarren reveló: “Mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermanita y mi hermano adolescente, se fueron hace muchos años, cuando yo tenía 18, 19 años, papá tenía una deuda muy grande con un prestamista de la zona de Luján y como lo iba a matar, porque no le podía pagar la deuda, decidieron irse a Paraguay y no volvieron nunca más”.

Iribarren fue condenado a prisión perpetua tras asesinar y enterrar a cinco familiares en San Andrés de Giles en 1995

Las preguntas del magistrado llevaron a la confesión completa: “Los había matado él cuando tenía 18 años. Un día, estaba enojado con el padre, tuvo problemas de conducta. ‘Entré y, y maldigo hasta el día de hoy la hora en que vi esa carabina calibre 22’. Entró a la casa y ejecutó a tiro al papá, a la mamá, a su hermanita de 9 años y, por último, a Marcelo, su hermano adolescente de 15 , a quien quería un montón. ‘¿Por qué hice eso si yo a vos te quería un montón?’”, reconstruyó Kablan.

Iribarren jugó durante meses con la policía, ofreciendo pistas falsas sobre el paradero de los cuerpos. Finalmente, marcó el lugar correcto: “Era debajo de un lugar donde había chanchos, y encontraron los restos de toda la familia”. Fue condenado a prisión perpetua por quíntuple homicidio.

La vida en prisión: estudios, redes sociales y la insólita fuga

Mientras estuvo preso, Iribarren se recibió de abogado, estudió periodismo y ciencias económicas, y se hizo conocido en TikTok: “Nadie sabía que era él, subía mensajes, consejos de abogado. Respondía a estudiantes hasta que en el año 2024, hace dos años, ahí ya estaba libre”, contó Kablan.

El beneficio de las salidas educativas le permitió cursar fuera de la prisión de Olmos: “Le habían dado, por estudiar, un beneficio de salidas, de permisos para que saliera de la cárcel semiabierta en la que estaba en Olmos, para que saliera a estudiar, a hacer cursos, y un día no volvió más”.

Durante sus años en prisión, el 'Carnicero de Giles' estudió abogacía, periodismo y ciencias económicas, además de hacerse conocido en redes sociales

Durante su reclusión, mantuvo una relación con una mujer y tuvo dos hijos, quienes, según Kablan, “le tenían pánico, porque por la herencia los había amenazado, les había dicho que iban a ser las próximas víctimas”. La Justicia debió brindarle protección a esa familia y lanzar una búsqueda nacional.

La captura y el final: la perra que delató al asesino

La persecución fue breve y decisiva. “El Carnicero de Giles, esto fue hace un par de años, estaba prófugo. Lo descubrieron por su gran amor, una perrita que siempre lo acompañaba en la cárcel y cuando estuvo prófugo”, narró Kablan. El dato sobre el animal fue clave: “Había comprado un auto en efectivo en Santa Fe. Se fue a un pueblito de Santiago del Estero, alquiló una cabaña y por el perrito, siguiendo el dato del perrito, porque habían visto esa foto, lo detuvieron”.

Regresó a la cárcel, donde permaneció hasta su muerte por neumonía: “El día 22, finalmente murió el Carnicero de Giles, tal vez el mayor y más despiadado asesino serial de la historia penal de Argentina”.

