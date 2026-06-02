¿Otro peligro de nulidad en el juicio por Maradona?: el pedido que hizo un fiscal y la advertencia de un defensor

Diego Maradona en Gimnasia

A un año de la suspensión del primer juicio por la muerte de Maradona, la palabra “nulidad” volvió a mencionarse este martes en la 15° audiencia del segundo debate oral. Y no pasó desapercibida: tras el escándalo que derivó en la salida de la ex jueza Julieta Makintach, cualquier advertencia en ese sentido activa de inmediato las alarmas.

“Esto es una luz de alarma para una posible nulidad. La podría pedir cualquiera de los que no quieren que se haga este juicio”, sentenció ante los jueces el defensor Vadim Mischanchuk, que representa a la psiquiatra imputada Agustina Cosachov.

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Lo que generó todo el alboroto fue la declaración de Mariana Flichman, que fue citada el pasado jueves a los tribunales de San Isidro. La mujer fue testigo de parte por la imputada Nancy Forlini -coordinadora de la prepaga- en la junta médica convocada en 2021 para esclarecer la muerte de Maradona y definir las imputaciones contra los acusados del caso.

Pero durante su testimonio se conoció que fue ella quien además en 2020 redactó sin firmar el acta que autorizó al Diez a irse de la Clínica Olivos -donde se había operado de la cabeza- a la internación domiciliaria pactada con la familia y su cuerpo médico personal.

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Los jueces del nuevo juicio por la muerte de Maradona (RS Fotos)

No solo eso: también reveló que trabaja como “gerenta de riesgo” de la prepaga. La descripción sobre su rol indica que es “un puesto de liderazgo dentro de una organización, encargado de identificar, evaluar y gestionar los riesgos que puedan afectar a la empresa”.

Por este motivo es que el fiscal Patricio Ferrari comenzó la audiencia de este martes haciendo referencia al testimonio anterior. En este sentido, solicitó al tribunal que se excluya de la prueba el informe de la junta médica elaborado por Flichman, como así también que no se la vuelva a llamar a declarar en el juicio, algo que estaba planeado para dar detalles de lo resuelto en esa evaluación profesional.

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Su solicitud fue fundamentada en que hay riesgos de que el documento no sea objetivo y haya sido realizado de manera parcial, por su vínculo laboral con la prepaga en la que también trabaja la imputada Nancy Forlini. El pedido fue avalado por la mayoría de los abogados querellantes y hasta algunos defensores.

El abogado Vadim Mischanchuk y su representada, Agustina Cosachov

El letrado Vadim Mischanchuk, que representa a Agustina Cosachov, puso el riesgo sobre la mesa: dijo que si no se retira ahora ese informe y el debate oral continúa, hay peligro de un pedido de nulidad. “Por eso también pido exclusión probatoria y que no vuelva a declarar como testigo”.

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Desde el Ministerio Público Fiscal admitieron luego que, de haber sabido esta información en la etapa de instrucción de la causa, probablemente Flichman hubiera sido investigada y hasta tal vez imputada por su responsabilidad en la muerte del Diez.

Los jueces pidieron un cuarto intermedio para analizar la situación y resolver si hacían lugar o no al planteo. Al regresar, explicaron a las partes que la decisión de excluir o no el informe pericial de Flichman es muy compleja de analizar por lo que lo definirán con el avance del debate.

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En este contexto, otro defensor comentó a Infobae: “No definieron porque el tema es muy delicado. Si excluyen su informe, se puede pedir la nulidad de la junta médica completa. Y esa es la prueba más fuerte que tiene la fiscalía en este juicio”.