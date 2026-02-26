Crimen y Justicia

Atacaron a tiros una escuela primaria de Villa Gobernador Gálvez: un nene encontró las balas en la vereda

El establecimiento educativo recibió dos disparos en la noche de este martes en la ciudad vecina a Rosario. Las dos vainas servidas fueron halladas esta mañana por un alumno

Agentes comprobaron impactos de bala
Agentes comprobaron impactos de bala en el portón de ingreso al comedor escolar y en la fachada del edificio ubicado en Maipú al 100, Villa Gobernador Gálvez

La escuela primaria N°1271 “Alicia Moreau de Justo” de Villa Gobernador Gálvez, ciudad vecina a Rosario, fue atacada a tiros en la noche de este martes. El hecho fue denunciado al día siguiente, después de que un nene entregara ante una autoridad escolar las dos vainas servidas calibre 9 milímetros que estaban en la vereda.

El menor, que es alumno del lugar según confiaron investigadores policiales, cerca de las 11 recogió los proyectiles sobre la cinta asfáltica y se los dio a una de las responsables del establecimiento educativo que está ubicado en Maipú al 100.

Fue allí que se realizó una denuncia online a través de la página del Ministerio Público de la Acusación y no se llamó directamente a la Policía.

Los agentes del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez que acudieron a la escuela constataron un impacto sobre el portón de ingreso al comedor y otro sobre la fachada.

Por el momento se desconoce la mecánica del ataque. Desde la unidad fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación se ordenaron pericias a la Policía de Investigaciones para avanzar con la recolección de imágenes de videovigilancia y testimonios.

Balaceras “al voleo”

Por otra parte, entre el domingo y este martes en Rosario hubo dos balaceras “al voleo” en las que se dejaron notas mafiosas para un preso de la banda narco Los Monos.

El primer hecho ocurrió el fin de semana pasado, cuando dos gatilleros en moto balearon a un docente de 33 años que estaba ingresando a un supermercado ubicado en Ocampo y Chacabuco, en la zona sur, para hacer compras, y luego arrojaron un papel dirigido al recluso Claudio Nahuel Canavo, quien en 2018 fue condenado a 17 años de cárcel por atentados contra jueces y policías cometidos por encargo de Ariel Máximo “Guill” Cantero, jefe de Los Monos.

La víctima fue trasladada a un sanatorio, donde recibió asistencia por un impacto en la espalda y posteriormente fue dada de alta.

“Escuché varios tiros y sentí un dolor impresionante, muy fuerte. Atiné a salir corriendo hacia la parte de las cajas, me miré y tenía sangre. Me asistieron otros clientes. Por suerte, había un cirujano que me tocó y me preguntó si me dolía. Él fue quien descartó que la bala haya dañado algún órgano”, comentó Luciano, el herido, a la prensa local.

En tanto, este martes por la noche, dos gatilleros en moto dispararon contra una camioneta Fiat Strada que estaba estacionada, sin ocupantes, en Zelaya al 1300, en la zona norte de Rosario. El tirador además colocó en el parabrisas del vehículo un papel amarillo dirigido a Canavo.

La primera hipótesis que surgió tras el ataque es que se habría tratado de un hecho “al voleo”, ya que el dueño de la camioneta no es de la ciudad, había llegado ocasionalmente allí a visitar a una familiar y no tiene ningún tipo de relación con el mencionado preso.

Estábamos acá, festejando el cumple de mi sobrinito. Se escucharon unos tiros y cuando salimos ya estaba la Policía. El hombre estaba de visita. Gente que no tiene nada que ver. Un desastre”, dijo una vecina en diálogo con Canal 3 de Rosario.

