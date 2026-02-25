Detuvieron al hermano de un piloto de carreras acusado de robar en comercios de Villa Urquiza y Olivos

Se trata de Juan Pablo Gini, hermano de Oscar Gini. (video tn)

Juan Pablo Gini, hermano del piloto de carreras Oscar Gini, fue detenido tras entregarse a la Justicia, acusado de una serie de robos en comercios de Villa Urquiza y Olivos. Su identificación se produjo luego de que cámaras de seguridad lo grabaran cuando ingresaba a diferentes locales para robar y las imágenes circularan en redes sociales. Así lograron que vecinos y comerciantes lo reconocieran rápidamente.

El primer incidente ocurrió durante la madrugada del viernes. Gini, cerrajero y dueño del taller mecánico “Ovacar” en el barrio de Coghlan, ingresó a un local gastronómico en Villa Urquiza. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que forzó la cerradura y tomó la recaudación junto con el teléfono del comercio. Las maniobras de acceso rápido y el uso de herramientas evidenciaron dominio técnico en cerrajería. Mientras robaba comenzó a sonar la alarma del lugar, pero esto no lo frenó.

Horas más tarde, se reportó un segundo robo en Olivos. Las cámaras del local de diseño y decoración “Frambuesa Design” tomaron imágenes claras de Gini rompiendo varias cerraduras e ingresando al comercio. Una vez adentro, se dirigió directamente hacia la caja y se llevó el dinero disponible. Los dos asaltos fueron denunciados en las comisarías correspondientes, y las grabaciones sirvieron como prueba central para avanzar con la investigación.

En redes sociales comenzó a circular otro video donde Juan Pablo Gini se presenta como asistente de pista del auto número 60, conducido por su hermano, el piloto Oscar Gini. En la grabación aparece con la misma ropa utilizada durante uno de los robos, lo que reforzó su identificación. Así, la difusión de las imágenes aceleró el reconocimiento entre quienes frecuentan la zona y entre vecinos del taller.

El caso tomó relevancia en el ambiente del automovilismo por el vínculo familiar del acusado. El local de Gini, que tiene antecedentes desde 2019, cerró desde la difusión pública de los videos.

Fuentes consultadas por eltrece sugirieron que podría enfrentar problemas de adicciones, elemento que los investigadores suman como posible motivación para los delitos.

En diálogo con los medios, los vecinos dijeron: “Era un hombre laburador y solidario, aunque durante la noche salía con todo su conocimiento de cerrajero, a cara descubierta, y entraba a los locales para llevarse plata y mercadería”.

Tras la difusión masiva de los videos y el avance de la causa, Juan Pablo Gini se entregó ante la Justicia y quedó detenido. Los investigadores analizaban si existían más hechos vinculados y los registros audiovisuales constituyen la base probatoria principal en la causa.

Juan Pablo Gini y su hermano, el piloto Oscar Gini

Juan Pablo es asistente de pista de su hermano, Oscar Gini, piloto de automovilismo argentino que compite en el TC Bonaerense. Es reconocido por haber ganado hace casi un año la final de la Clase “E”, que tuvo lugar en abril de 2025.

Para 2024 ya había competido en más de 100 carreras. En junio de ese año, obtuvo su primera victoria. Su hermano, cerrajero y aficionado por los autos, siempre lo acompañó.