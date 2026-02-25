Atraparon a otro de los miembros de “La Banda del Pabellón”, acusado por dos entraderas y encubrimiento

El acusado fue imputado por robo agravado y encubrimiento

Desde mediados de octubre, las autoridades de Mar del Plata siguen los pasos de una banda acusada de realizar entraderas en la zona que, hasta el momento, derivó en la detención de cinco personas. No obstante, este martes la lista sumó a un nuevo detenido, un hombre de 49 años, quien tenía en su poder varios elementos robados y armas de fuego.

Como parte de la investigación comandada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 13, se logró identificar a M. A. M., una de las personas que eran buscadas por presuntamente ser parte de “La Banda del Pabellón”. El sospechoso circulaba en un Fiat Argo, que registraba un pedido de secuestro activo por hurto automotor desde el 26 de octubre de 2025.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el vehículo tenía autopartes marcadas con una patente diferente a la que mostraba, al indicar que en el interior había un matafuegos que estaba vinculado a una Ford Ecosport también reportada como robada el 21 de enero de 2025.

En el domicilio allanado, las autoridades confirmaron el secuestro de un juego de ollas celestes Rumania, una mesa con cuatro sillas, una radio Vintage Stop House, un parlante JBL, una armónica Magma, cuatro pendrives y un estuche de lapicero con las iniciales C. A., que corresponderían a un masculino. Así, se constató que los elementos habían sido sustraídos el 17 de septiembre de 2023 de un domicilio ubicado en Sierra de los Padres.

Los elementos que secuestraron durante el allanamiento

De la misma forma, incautaron relojes, herramientas, llaves de viviendas y vehículos, tarjetas de memoria, tarjetas SIM, 13 municiones calibre 9 mm, 4 municiones calibre .32, 17 municiones calibre .38, 52 municiones calibre .22, 3 cartuchos 12/70 rojos y perfumes. Además, hallaron cuatro chapas patentes, tres teléfonos celulares, una balanza y un jeep azul a batería, denunciado como robado.

A partir de esto, el fiscal a cargo de la investigación dispuso la aprehensión de M. A. M. por los delitos de robo agravado en dos hechos y encubrimiento, así como el secuestro de todos los objetos, ya que no se pudo acreditar su procedencia. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.

La investigación se abrió producto de la denuncia que realizó una familia, tras haber sido asaltada en su vivienda durante la madrugada del 12 de octubre. Según relataron las víctimas, cuatro hombres armados y con los rostros cubiertos ingresaron al domicilio mientras dormían. Los asaltantes habían accedido por una ventana balcón y redujeron a los residentes, entre ellos un bebé de pocos meses.

Tras irrumpir en el inmueble, la banda registró las distintas habitaciones y se apoderó de USD 4.000, $200.000 y objetos cuyo valor aún está siendo determinado. Al momento del robo, la vivienda no contaba con cámaras de seguridad ni alarma, y las víctimas no realizaron ningún llamado al 911.

El detenido de 49 años fue trasladado a la cárcel de Batán

A pesar de la violencia de la situación, la familia no resultó lesionada y no pudo identificar a los responsables. No obstante, el personal policial llegó al lugar tras el aviso y solicitó la presencia de la división científica para realizar peritajes.

Luego de esto, la causa derivó en la identificación y detención de P. E. A. (23), T. I. L. (22), S. M. I. (75), V. V. N. (21) y O. N. J. (31). Todos ellos fueron capturados durante una serie de allanamientos, en donde también secuestraron un revólver, 16 municiones del mismo calibre, 14 precintos plásticos, 4 teléfonos celulares, una barreta, un mazo, una pinza tijera de corte, 2 pares de zapatillas, 2 pantalones, 2 cámaras, un buzo y 1,003 kg de cogollos de marihuana.

Al mismo tiempo que se confirmó que las zapatillas pertenecían a una de las víctimas, se hallaron las prendas que la banda había utilizado en la entradera. Asimismo, indicaron que la mujer de 75 años había sido detenida por tenencia de arma de fuego, pero luego fue liberada.

Pese a los avances en la investigación, las autoridades confirmaron que todavía continuaría prófugo un joven de 20 años, identificado como D. L. J., quien no logró ser ubicado en los procedimientos que se realizaron anteriormente.