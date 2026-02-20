Crimen y Justicia

Rechazaron la excarcelación del automovilista acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata

El sospechoso se entregó el pasado 15 de febrero. El hecho ocurrió el viernes por la noche cuando la joven volvía de estudiar. Su cuerpo apareció en una zanja y tenía golpes

Hallaron muerta a una joven en La Plata: uno de los videos

A una semana de la muerte de Eugenia Cynthia Carril, la joven de 18 años hallada sin vida en una zanja de la localidad bonaerense de Villa Elvira, cuando volvía de la facultad, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por Julio Cornelio Guerra Torres, el automovilista detenido por atropellarla y matarla.

La solicitud había sido presentada por su defensora Solange Alonso Barnetche, quien sostuvo que la prisión preventiva es una medida excepcional, subrayó que su asistido no tiene antecedentes y destacó que se presentó voluntariamente ante la DDI.

Más allá de su argumentación, donde también aseguró que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento del proceso, el Juzgado de Garantías definió que el imputado continúe detenido mientras avanza la investigación que encabeza el fiscal Fernando Padován, titular de la UFI N° 12 de La Plata.

Al mismo tiempo, la familia de Eugenia convocó a una marcha para pedir Justicia por la joven. La movilización fue convocada bajo la consigna “Marchamos por Eugenia” y será el martes a las 18 en Plaza San Martín. La idea de la manifestación es caminar con carteles hasta la comisaría 9ª.

Eugenia fue encontrada en la zona de la intersección de las calles 3 y 96, del barrio Aeropuerto, luego de que un grupo de vecinos avisara a la Policía Bonaerense tras descubrir su cuerpo. Al lugar llegaron efectivos de la Comisaría Octava, el Comando de Patrullas y la Policía Científica de La Plata.

La joven volvía de estudiar la noche del viernes. Se bajó del colectivo de la línea Este, ramal 14, en la esquina de 7 y 96, y caminó en dirección a su casa, ubicada en 1 y 96, un trayecto de unas seis cuadras. Durante ese recorrido, cámaras del Centro de Monitoreo Municipal captaron su figura desplazándose por la vía pública.

Para ese entonces, la familia de la víctima había impulsado una intensa campaña de búsqueda en redes sociales tras perder contacto con Eugenia. Tras el hallazgo del cuerpo, trascendió que el cadáver presentaba golpes.

Eugenia Carril tenía 18 años
Los investigadores, de una causa que en principio se tramitó como “averiguación causales de muerte“, tienen dos videos centrales.

El primero de los videos muestra a una persona caminando por la calle 96 y registra el paso de una Chevrolet Meriva de color negro, señalada por allegados a la víctima como el auto que pudo haber estado involucrado en el hecho.

El segundo video, filmado desde el ángulo contrario, enfoca a una figura al borde de la vereda y a la Chevrolet Meriva acercándose. La grabación revela cómo el vehículo realiza una maniobra de esquive y, después de ese movimiento, la figura deja de verse en la imagen. En ese mismo instante, aparece un motociclista que, en calidad de testigo, habría aportado datos clave.

Eugenia Carril atropellada y asesinada en Villa Elvira, La Plata

La principal hipótesis del caso siempre fue que un automovilista la atropelló, la dejó abandonada y se dio a la fuga.

Por eso, el gabinete de homicidios de la DDI La Plata se basó en la investigación en tareas de campo que incluyeron el relevamiento de cámaras, la toma de declaraciones y el análisis de la secuencia registrada por la filmación del Municipio en 1 y 96, la más cercana al lugar donde apareció el cuerpo.

Ese material fue clave y la atención de los investigadores estuvo siempre puesta en identificar al conductor de la Chevrolet Meriva. Una vez que lograron hacerlo, se pidió a la Justicia de Garantías su arresto, pero no fue necesario porque el sospechoso se entregó este domingo.

El auto secuestrado al detenido
