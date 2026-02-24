Crimen y Justicia

Liberaron a los padres de la beba que murió en Ensenada, pero la causa por abuso y abandono de persona sigue abierta

La Justicia considera que no existen las pruebas suficientes para mantener la prisión preventiva. La principal hipótesis es que murió a causa de un reflejo vasovagal, que podría ser consecuencia de una situación de abuso

Los padres de la beba
Los padres de la beba que falleció en La Plata fueron liberados pero la causa por presunto abuso y abandono de persona aún sigue abierta (La Noticia 1)

La Justicia de La Plata dispuso la liberación de los padres de la beba de Ensenada que murió tras ingresar en un grave estado al Hospital Gutiérrez en La Plata, pero la causa por abuso y abandono de persona seguría abierta.

El caso, registrado en Villa Catella, Ensenada, tomó estado público el día en que una beba de un año y dos meses llegó al hospital en estado crítico y falleció poco después.

Los padres fueron detenidos bajo la acusación de “abandono de persona seguido de muerte”, tras ser capturados en una vivienda de la calle 127 entre 35 y 35 bis, donde residía la familia. Las autoridades judiciales también ordenaron peritajes en tres domicilios del mismo lote, donde vivían familiares directos de la menor que participaron en el traslado al hospital. Todos ellos fueron liberados tras las primeras medidas.

La causa continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8, a cargo de Martín Almirón. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, el fiscal resolvió solicitar la liberación de los padres tras la incorporación de nuevas pruebas, entre ellas una segunda autopsia realizada por la Asesoría Pericial y la ampliación de declaraciones de las médicas que atendieron a la beba.

En los primeros exámenes forenses no se establecieron de manera concluyente signos de abuso sexual, aunque sí se describieron lesiones cuya naturaleza permanece bajo análisis y requiere estudios complementarios.

El Hospital infantil Ricardo Gutiérrez
El Hospital infantil Ricardo Gutiérrez de La Plata donde falleció la bebé (LinkedIn)

El abogado defensor Gonzalo Escaray sostuvo que la resolución es de carácter procesal y no implica el cierre del expediente ni una definición sobre la eventual responsabilidad penal de los acusados. “La investigación sigue y nuestros asistidos colaborarán con todas las diligencias que se dispongan y remarcó que la decisión judicial responde a la falta de elementos suficientes para sostener una prisión preventiva y no supone la desvinculación de los padres respecto de la causa”, precisó.

De esta manera, la principal hipótesis de la causa se estructura con base en la idea de que la muerte de la menor podría estar relacionada con un reflejo vasovagal, fenómeno que produce una brusca disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial y que, según las pericias, podría ser consecuencia de una situación de abuso. Por esto mismo, se continúan recolectando pruebas para esclarecer el hecho y determinar si existió un abuso y si este desencadenó la muerte de acuerdo a lo informado por fuentes judiciales.

Las médicas que intervinieron en la atención aportaron su testimonio en el expediente, que fue ampliado recientemente por solicitud de la fiscalía.

