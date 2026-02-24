Crimen y Justicia

Discusión de tránsito en Castelar: agravaron la acusación del agresor y la víctima tiene hundimiento de cráneo

Hay dos hermanos detenidos por haber dejado inconsciente al conductor con el que discutieron por un roce

Guardar
Un hombre fue golpeado con una llave de cubo tipo “L” durante una violenta pelea de tránsito en Castelar

El fiscal Sergio Oviedo, que tiene a cargo la causa por el violento ataque tras una discusión de tránsito en la localidad de Castelar, decidió este martes agravar la imputación de uno de los hermanos detenidos por haberle provocado un hundimiento de cráneo al conductor con el que discutieron y luego dejaron inconsciente tras pegarle con una llave de cubo tipo “L”.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que la jueza de garantía del caso, Laura Pinto, avaló el pedido de detención del fiscal para el acusado imputado por la tentativa de homicidio, identificado como Oscar Ricardo Maciel. “Se negó a declarar y, en principio, va a quedar alojado en una comisaría y después será trasladado a un penal, cuando salga la prisión preventiva”, ampliaron.

En tanto, las fuentes del caso consultadas por este medio explicaron que Ceferino Maciel, el hermano del detenido por el intento de homicidio, quedó imputado por el fiscal Oviedo por amenazas agravadas por empleo de arma y daño.

Mientras tanto, la víctima continúa internada en el Sanatorio La Trinidad de Ramos Mejía, con un diagnóstico de hundimiento de cráneo y con pronóstico reservado.

La llave con la que
La llave con la que golpearon a la víctima

Todo sucedió este lunes, cuando D.V. circulaba junto a su esposa e hijo a bordo de un vehículo Ford Ranger color azul por la Autopista del Oeste. Al descender para retomar por la calle Vergara, en el partido de Morón, se vio envuelto en un altercado vial que escaló rápidamente.

Según las fuentes de caso, mientras el vehículo conducido por D.V. intentaba incorporarse a la avenida, fue interceptado por una camioneta Fiat Fiorino gris plata. En su interior se encontraban Ceferino y Oscar Ricardo Maciel.

Uno de los videos filmados por un testigo de la pelea en Castelar

La maniobra de cierre generó un intercambio de insultos entre los ocupantes de ambos rodados, extendiéndose la discusión hasta el semáforo de la calle Juan Manuel de Rosas entre Ventura Bustos y Alem, en la localidad de Castelar.

El conflicto se intensificó cuando Oscar Ricardo Maciel descendió de la Fiat Fiorino portando una llave para quitar tuercas de rueda, en forma de L, mientras su hermano Ceferino sostenía una varilla de hierro.

Los agresores fueron retenidos por
Los agresores fueron retenidos por los vecinos

Ambos se aproximaron al otro vehículo de D.V. y comenzaron una discusión con el conductor, quien golpeó el capó de la Fiorino, provocando una abolladura. Simultáneamente, Ceferino Maciel utilizó la varilla de hierro para golpear la parte trasera de la Ford Ranger, dañando la tapa de la caja en el sector posterior.

Además, habría amenazado a D.V. blandiendo el hierro en el aire. En respuesta, el conductor que iba con su familia se dirigió hacia la parte posterior de su camioneta y extrajo un rifle de aire comprimido Legend Air Gum Sport calibre .5,5, que mantuvo dentro de su funda. Mostró el arma a los hermanos Maciel sin llegar a retirarla por completo.

El momento en que un grupo de vecinos fue por el agresor

En ese momento, Oscar Ricardo Maciel le propinó un golpe en la cabeza con la llave en L. El impacto dejó a D.V. inconsciente, por lo que luego quedó internado en la terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

El video que encabeza la nota y que fue captado desde un edificio cercano, registró con claridad la secuencia.

La víctima bajó de su
La víctima bajó de su auto con un rifle en la mano

Los hermanos agresores intentaron escapar, pero fueron reducidos por testigos hasta la llegada de la Policía Bonaerense. “Sé hombre, bancate los trapos y esperá a que venga la policía”, gritaron los testigos a Oscar Ricardo Maciel, que usó la llave para dejar inconsciente al otro conductor.

En ese contexto, para el fiscal Oviedo los hechos constituyen, en principio, los delitos de amenazas agravadas por empleo de arma y daño respecto de Ceferino Maciel (60), y de homicidio simple en grado de tentativa respecto de Oscar Ricardo Maciel (46).

La situación judicial de los
La situación judicial de los hermanos depende de la salud de la víctima

Los hermanos, vecinos de la localidad de Pontevedra, tienen como representantes legales a un defensor oficial. La calificación legal que enfrentan los detenidos podría cambiar de acuerdo con la evolución del estado de salud de la víctima, explicaron fuentes del caso.

Temas Relacionados

CastelarLesionesDiscusión de tránsitoÚltimas noticiasViolencia urbana

Últimas Noticias

Liberaron al principal acusado de violar a una adolescente en Miramar: su prueba de ADN dio negativa

El hombre tiene 40 años y estaba detenido por el hecho que ocurrió a fines de enero. Las autoridades siguen buscando al responsable

Liberaron al principal acusado de

El caso de Diego Fernández Lima: la investigación ahora apunta a los padres del principal acusado

El fiscal Martín López Perrando considera que hay elementos probatorios para investigar a los progenitores de Cristian Graf, cuyo sobreseimiento fue anulado a fines de noviembre pasado. Cómo continúa la causa

El caso de Diego Fernández

Amenaza narco en Entre Ríos: la Asociación de Jueces y Juezas federales respaldaron al Poder Judicial provincial

El apoyo que aglutina a la magistratura del país se suma al refuerzo de la protección policial. Esto fue luego de las amenazas dirigidas a magistrados y fiscales

Amenaza narco en Entre Ríos:

Audios y videos: así marcan casas, roban y se divierten los integrantes de “La Banda del Millón” en la cárcel

El celular desde el que ordenaron y dirigieron asaltos por videollamada estaba registrado y permitido por el Servicio Penitenciario Bonaerense. El pabellón parece un boliche

Audios y videos: así marcan

Pidieron 36 años de prisión para el acusado del crimen de Gianfranco Di Luciano, asesinado en un boliche de San Justo

El juicio por su homicidio inició la semana pasada y en las últimas horas finalizaron los alegatos. El hecho ocurrió en abril de 2024. Hay dos acusados, uno de ellos es menor de edad

Pidieron 36 años de prisión
DEPORTES
El Atlético Madrid de Simeone

El Atlético Madrid de Simeone le gana a Brujas por el pase a los octavos de final de la Champions League

John Terry y el recuerdo de dos noches inolvidables que consolidaron su leyenda

La nota de Messi con un ex compañero de Argentina: su mayor arrepentimiento, el pedido de casamiento a Antonela y su miedo en Qatar

Jornada perfecta para los equipos argentinos en el estreno del Súper Rugby Américas 2026

Los árbitros del fútbol argentino anunciaron que se unirán al paro en apoyo a Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

TELESHOW
Eduardo Carrera, el escandaloso participante

Eduardo Carrera, el escandaloso participante de Gran Hermano 2003 que busca revancha en Generación Dorada

La emoción de Ivana Figueiras por la audición de su hija Suri en el musical Annie: “Sigan adelante”

El fuerte anuncio de J Rei sobre el hábito que abandonó: “Cuando me di cuenta que no me sumaba, lo dejé”

El sorpresivo encuentro de Susana Giménez con un fan que se tatuó su rostro en la pierna: “Es una genialidad”

La lluvia sorprendió a los participantes de Gran Hermano: goteras y humor en la primera noche

INFOBAE AMÉRICA

John Terry y el recuerdo

John Terry y el recuerdo de dos noches inolvidables que consolidaron su leyenda

Cuatro años de guerra y la amenaza nuclear no cede: el OIEA alerta del riesgo persistente en las centrales de Ucrania

Protección Civil alerta por un aumento del 87% en incendios de maleza en El Salvador

Deuda pública panameña subió 409 millones de dólares en enero y alcanza los $59,758 millones

El Salvador reporta más de 184,000 casos de infección respiratoria aguda en 2026