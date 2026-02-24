Discusión de tránsito en Castelar: agravaron la acusación del agresor y la víctima tiene hundimiento de cráneo

Un hombre fue golpeado con una llave de cubo tipo “L” durante una violenta pelea de tránsito en Castelar

El fiscal Sergio Oviedo, que tiene a cargo la causa por el violento ataque tras una discusión de tránsito en la localidad de Castelar, decidió este martes agravar la imputación de uno de los hermanos detenidos por haberle provocado un hundimiento de cráneo al conductor con el que discutieron y luego dejaron inconsciente tras pegarle con una llave de cubo tipo “L”.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que la jueza de garantía del caso, Laura Pinto, avaló el pedido de detención del fiscal para el acusado imputado por la tentativa de homicidio, identificado como Oscar Ricardo Maciel. “Se negó a declarar y, en principio, va a quedar alojado en una comisaría y después será trasladado a un penal, cuando salga la prisión preventiva”, ampliaron.

En tanto, las fuentes del caso consultadas por este medio explicaron que Ceferino Maciel, el hermano del detenido por el intento de homicidio, quedó imputado por el fiscal Oviedo por amenazas agravadas por empleo de arma y daño.

Mientras tanto, la víctima continúa internada en el Sanatorio La Trinidad de Ramos Mejía, con un diagnóstico de hundimiento de cráneo y con pronóstico reservado.

La llave con la que golpearon a la víctima

Todo sucedió este lunes, cuando D.V. circulaba junto a su esposa e hijo a bordo de un vehículo Ford Ranger color azul por la Autopista del Oeste. Al descender para retomar por la calle Vergara, en el partido de Morón, se vio envuelto en un altercado vial que escaló rápidamente.

Según las fuentes de caso, mientras el vehículo conducido por D.V. intentaba incorporarse a la avenida, fue interceptado por una camioneta Fiat Fiorino gris plata. En su interior se encontraban Ceferino y Oscar Ricardo Maciel.

Uno de los videos filmados por un testigo de la pelea en Castelar

La maniobra de cierre generó un intercambio de insultos entre los ocupantes de ambos rodados, extendiéndose la discusión hasta el semáforo de la calle Juan Manuel de Rosas entre Ventura Bustos y Alem, en la localidad de Castelar.

El conflicto se intensificó cuando Oscar Ricardo Maciel descendió de la Fiat Fiorino portando una llave para quitar tuercas de rueda, en forma de L, mientras su hermano Ceferino sostenía una varilla de hierro.

Los agresores fueron retenidos por los vecinos

Ambos se aproximaron al otro vehículo de D.V. y comenzaron una discusión con el conductor, quien golpeó el capó de la Fiorino, provocando una abolladura. Simultáneamente, Ceferino Maciel utilizó la varilla de hierro para golpear la parte trasera de la Ford Ranger, dañando la tapa de la caja en el sector posterior.

Además, habría amenazado a D.V. blandiendo el hierro en el aire. En respuesta, el conductor que iba con su familia se dirigió hacia la parte posterior de su camioneta y extrajo un rifle de aire comprimido Legend Air Gum Sport calibre .5,5, que mantuvo dentro de su funda. Mostró el arma a los hermanos Maciel sin llegar a retirarla por completo.

El momento en que un grupo de vecinos fue por el agresor

En ese momento, Oscar Ricardo Maciel le propinó un golpe en la cabeza con la llave en L. El impacto dejó a D.V. inconsciente, por lo que luego quedó internado en la terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

El video que encabeza la nota y que fue captado desde un edificio cercano, registró con claridad la secuencia.

La víctima bajó de su auto con un rifle en la mano

Los hermanos agresores intentaron escapar, pero fueron reducidos por testigos hasta la llegada de la Policía Bonaerense. “Sé hombre, bancate los trapos y esperá a que venga la policía”, gritaron los testigos a Oscar Ricardo Maciel, que usó la llave para dejar inconsciente al otro conductor.

En ese contexto, para el fiscal Oviedo los hechos constituyen, en principio, los delitos de amenazas agravadas por empleo de arma y daño respecto de Ceferino Maciel (60), y de homicidio simple en grado de tentativa respecto de Oscar Ricardo Maciel (46).

La situación judicial de los hermanos depende de la salud de la víctima

Los hermanos, vecinos de la localidad de Pontevedra, tienen como representantes legales a un defensor oficial. La calificación legal que enfrentan los detenidos podría cambiar de acuerdo con la evolución del estado de salud de la víctima, explicaron fuentes del caso.