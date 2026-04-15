Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 15 de abril

El dólar al público opera a $1.385 en el Banco Nación y el blue se paga a $1.410. El BCRA compró USD 185 millones en el mercado

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13:12 hsHoy

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?

El dólar mayorista cortó el martes una racha de seis caídas consecutivas, mientras que el dólar al público se mantiene estable en los $1.385 para la venta en el Banco Nación, tras una una serie de cuatro caídas seguidas.

13:11 hsHoy

El Gobierno busca sumar más dólares y alargar los vencimientos en pesos en una licitación de deuda clave

Este miércoles se realizará una subasta de títulos en moneda local y extranjera. Qué pasó con las tasas de interés en la previa y qué impacto tuvo el dato de inflación en los bonos

El Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en pesos por más de $8 billones este miércoles. REUTERS/Irina Dambrauskas
El Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en pesos por más de $8 billones este miércoles. REUTERS/Irina Dambrauskas

La baja de los futuros del petróleo es solo un indicio porque el precio contado del crudo llega hasta los 200 dólares. En ese mercado se apuesta a lo que vendrá, pero excluye el hoy. Con la mediana baja del crudo, los inversores están diciendo que avizoran una posibilidad de que se retomen las conversaciones de paz y arriesgan a que podrían dar fin al conflicto.

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13:10 hsHoy

El dólar interrumpió la racha de bajas, sostenido por las compras del BCRA y el dato de inflación de marzo

La divisa rebotó a $1.364 en el mercado mayorista, luego de haberse operado por la mañana a $1.347, un piso desde septiembre. Al público cerró estable a $1.385 en el Banco Nación

El tipo de cambio opera unos 313 pesos por debajo del techo de las bandas. REUTERS/Dado Ruvic/
El tipo de cambio opera unos 313 pesos por debajo del techo de las bandas. REUTERS/Dado Ruvic/

El dólar interrumpió la serie bajista de las últimas ruedas, tras haberse operado por la mañana en niveles de septiembre último.

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13:10 hsHoy

El Banco Central aceleró la compra de dólares y las reservas internacionales volvieron a subir

La autoridad monetaria ya compró mas de USD 5.700 millones en las últimas 66 ruedas cambiarias. El motivo que explica la suba del stock de moneda extranjera del BCRA

El BCRA acumula 66 jornadas consecutivas con saldo comprador tanto dentro como fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas
El BCRA acumula 66 jornadas consecutivas con saldo comprador tanto dentro como fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 66 jornadas consecutivas adquiriendo dólares tanto en el mercado cambiario como por fuera de él. Con la compra de USD 185 millones realizada este martes, el total acumulado superó los USD 5.700 millones en lo que va de 2026.

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13:10 hsHoy

El dólar blue, a 1.410 pesos

El dólar blue subió el martes diez pesos o 0,7%, para ser negociado a $1.410 para la venta. En tanto, para la compra, las agencias informales toman al billete a $1.390, una paridad 55 pesos mayor que en el segmento bancario minorista, donde es tomado a $1.335 según la referencia del Banco Nación.

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