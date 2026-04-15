Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 15 de abril

¿A cuánto se negocia el dólar en bancos?
El dólar mayorista cortó el martes una racha de seis caídas consecutivas, mientras que el dólar al público se mantiene estable en los $1.385 para la venta en el Banco Nación, tras una una serie de cuatro caídas seguidas.
La baja de los futuros del petróleo es solo un indicio porque el precio contado del crudo llega hasta los 200 dólares. En ese mercado se apuesta a lo que vendrá, pero excluye el hoy. Con la mediana baja del crudo, los inversores están diciendo que avizoran una posibilidad de que se retomen las conversaciones de paz y arriesgan a que podrían dar fin al conflicto.
El dólar interrumpió la serie bajista de las últimas ruedas, tras haberse operado por la mañana en niveles de septiembre último.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 66 jornadas consecutivas adquiriendo dólares tanto en el mercado cambiario como por fuera de él. Con la compra de USD 185 millones realizada este martes, el total acumulado superó los USD 5.700 millones en lo que va de 2026.
El dólar blue, a 1.410 pesos
El dólar blue subió el martes diez pesos o 0,7%, para ser negociado a $1.410 para la venta. En tanto, para la compra, las agencias informales toman al billete a $1.390, una paridad 55 pesos mayor que en el segmento bancario minorista, donde es tomado a $1.335 según la referencia del Banco Nación.