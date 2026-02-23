Video: corrió con su camioneta una picada de motos en los médanos de Villa Gesell y quedó detenido

La Policía detuvo a un joven de 24 años que conducía una camioneta en medio de un evento (Policía bonaerense)

Durante un operativo de prevención y control realizado este fin de semana en Villa Gesell, la Policía detuvo a un joven que se metió con su una camioneta Volkswagen Amarok, en un evento de motos realizó maniobras peligrosas.

El momento quedó registrado en una grabación en donde se ve las maniobras tipo “picada”, durante el evento “Enduro del Verano”. El joven, identificado bajo las siglas A. F. P., de 24 años era quien conduce la camioneta que se observa en el video, que encabeza esta nota.

Tal como se puede ver, el vehículo circulaba detras de una moto, en medio de los médanos, a una velocidad visiblemente rápida y haciendo zig-zag. El personal de la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, junto con efectivos del GAD y de la Policía Comunal avanzó con el procedimiento tras detectar las conductas de alto riesgo que forman parte del Operativo “Sol a Sol 2025/2026”.

De acuerdo con la información que supo Infobae, las autoridades establecieron que las acciones del conductor generaron un riesgo concreto para la integridad física de los asistentes, por lo que se dispuso un seguimiento controlado de la situación. En este sentido, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 de Villa Gesell y el Juzgado de Garantías N° 6 de Dolores, dispuso la aprehensión del conductor por infracción al Artículo 193 Bis del Código Penal. Además, se procedió al secuestro de la camioneta Volkswagen Amarok, y de la licencia de conducir del involucrado.

En esta oportunidad, la gravedad de la conducta observada y la evidencia reunida justificaron la intervención judicial. Durante la temporada de verano en la Costa Atlántica, este tipo de episodios con vehículos de distintos tamaños y maniobras peligrosas se repiten con frecuencia. En varias oportunidades, estos hechos derivaron en incidentes graves, como ocurrió con el caso de Bastian semanas atrás, cuando el choque entre un UTV y una camioneta lo dejó en grave estado. El menor debió ser inervenido en ocho oportunidades.

Las autoridades secuestraron el vehículo y aprehendieron al conductor (Poliicía bonaerense)

El procedimiento formó parte de una política de prevención activa y control estratégico en eventos masivos, impulsada de manera articulada entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Villa Gesell y la Fiscalía General, que busca sancionar conductas peligrosas entendiendo la seguridad en espacios públicos como una responsabilidad compartida entre la comunidad.

El operativo “Sol a Sol 2025/2026” incluye dispositivos de seguridad y prevención en diferentes puntos turísticos y de alta concentración de personas en la provincia de Buenos Aires. El caso continuará su curso en el ámbito judicial, con la intervención de la fiscalía y del juzgado de garantías competentes, quienes analizarán el material probatorio reunido y avanzarán con las actuaciones correspondientes conforme a la legislación vigente.

Murió un hombre tras sufrir un violento accidente con su moto en Villa Gesell

Andrés Alberto Alemán falleció este tras caer de su moto en un médano de Villa Gesell durante el fin de semana. El deceso coincidió con la realización del Enduro del Verano, un evento que congregó a miles de turistas y especialistas en motocross en esta ciudad de la Costa Atlántica.

La víctima de veintisiete años no llevaba casco ni elementos de protección al momento del siniestro y era investigado por la División Narcotráfico y la DDI La Plata como presunto líder de una banda dedicada a la venta de drogas en los barrios Mosconi y Punta Lara, de acuerdo a la información oficial.

Tras el incidente, el personal de Bomberos acudió al lugar y le realizó maniobras de reanimación, pero debió ser trasladado en ambulancia al hospital local, donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas durante la caída.

La caída ocurrió en un “médano cortado”, una formación propia de la zona caracterizada por un cambio brusco en el terreno y desniveles que suelen ser difíciles de advertir a simple vista para los motociclistas. Este tipo de accidente fue señalado por diversas organizaciones como uno de los riesgos más frecuentes de la actividad off-road en los médanos de la Costa Atlántica.

En paralelo al siniestro, más de 1.300 pilotos y miles de espectadores se concentraban ese fin de semana en Villa Gesell para participar de la 31° edición del Enduro del Verano, un evento de alto impacto turístico y deportivo que moviliza a toda la región año tras año.