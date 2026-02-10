Bastian fue operado por octava vez y su familia pide dadores de sangre: los detalles

Bastian Jerez fue operado por octava vez este martes

Bastian Jérez, el nene de 8 años que se encuentra internado tras el accidente en los médanos de La Frontera, en Pinamar, fue operado por octava vez este martes y su familia pide dadores de sangre para ayudar en su recuperación.

La intervención se realizó en el Hospital Italiano de San Justo. Según informaron fuentes del caso a Infobae, la cirugía era algo que el equipo médico y la familia venían considerando desde la semana pasada.

En esta oportunidad, los médicos drenaron líquido abdominal acumulado y reemplazaron nuevamente la válvula de la cabeza de Bastián.

Los profesionales creen que el estrés del traslado pudo haber acelerado la acumulación del líquido, aunque la operación ya estaba prevista y por eso se decidió que la derivación fuera a un centro con atención médica especializada y también rehabilitación.

La mamá de Bastián, Macarena Collantes, publicó esta tarde en su cuenta de Instagram: “Basti acaba de ingresar a quirófano. Por favor, intensifiquemos nuestras oraciones para él”. Además, pidió que quienes puedan colaborar donen sangre para su hijo y compartió los datos y requisitos para hacerlo.

El mensaje de la mamá de Bastian

Para donar sangre en el Hospital Italiano de Buenos Aires, se puede sacar turno en dos sedes:

- San Justo: lunes a viernes, de 8 a 12. Teléfonos: 4959-0200 (int. 3345 o 3155) y 011-3079-8707.

- Central (Almagro): lunes a viernes, de 8 a 15.30; sábados de 9 a 11.30. Teléfonos: 4959-0200 (int. 8467 o 8531) y 011-3135-5354.

Requisitos para donar sangre:

- Presentar DNI.

- Tener entre 16 y 65 años.

- Pesar más de 50 kilos.

- Haber dormido al menos seis horas y sentirse bien.

- No es necesario ir en ayunas, se puede desayunar y/o almorzar.

- No haberse realizado tatuajes en el último año.

Otra de las imágenes que compartió en sus redes Macarena Collantes

El accidente que dejó a Bastián internado ocurrió el 12 de enero en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar.

El nene iba en un UTV junto a su papá, Maximiliano Jérez, y otras tres personas —dos de ellas menores— cuando chocaron con una camioneta Volkswagen Amarok. Los conductores de ambos vehículos, Noemí Quirós y Manuel Molinari, dieron positivo en alcoholemia y quedaron inhabilitados para manejar. En tanto, el papá de Bastián dio negativo, pero está imputado por lesiones culposas por llevar al menor sin cinturón de seguridad.

Después del accidente, Bastián permaneció internado en Pinamar y más tarde fue trasladado al hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata, donde recibió varias operaciones.

Hace una semana, el chico había mostrado una evolución positiva al despertar del coma y reconocer a su familia. Esa noticia también fue anunciada por su madre en las redes: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.

El evento se dio apenas un día después de que afrontara su séptima intervención, en la que reemplazaron una válvula clave para regular la presión intracraneal y drenar el líquido cefalorraquídeo.

Este lunes finalmente lo derivaron en un avión sanitario a la clínica de San Justo, para poder continuar con la rehabilitación y estar cerca de su familia. Macarena estuvo todo el tiempo a su lado, llevaba consigo el peluche que acompañó a su hijo durante toda su internación en la ciudad balnearia.

Bastian fue trasladado de Mar del Plata a San Justo en un avión sanitario (Ministerio de Salud Bonaerense)

La investigación judicial sigue abierta y está a cargo del fiscal Sergio García, que espera los resultados de la pericia accidentológica y una prueba de ADN solicitada por la defensa de uno de los imputados.

De manera paralela, Sebastián Riglos, abogado defensor de Molinari, pidió a la fiscalía un análisis urgente de ADN sobre las muestras de sangre, al alegar supuestas irregularidades en los recipientes utilizados para el resguardo de las pruebas.