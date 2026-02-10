Crimen y Justicia

Bastian fue operado por octava vez y su familia pide dadores de sangre: los detalles

El nene de 8 años fue intervenido quirúrgicamente después de llegar al hospital de San Justo, en una cirugía programada. Su mamá difundió cómo y quiénes pueden donar sangre

Guardar
Bastian Jerez fue operado por
Bastian Jerez fue operado por octava vez este martes

Bastian Jérez, el nene de 8 años que se encuentra internado tras el accidente en los médanos de La Frontera, en Pinamar, fue operado por octava vez este martes y su familia pide dadores de sangre para ayudar en su recuperación.

La intervención se realizó en el Hospital Italiano de San Justo. Según informaron fuentes del caso a Infobae, la cirugía era algo que el equipo médico y la familia venían considerando desde la semana pasada.

En esta oportunidad, los médicos drenaron líquido abdominal acumulado y reemplazaron nuevamente la válvula de la cabeza de Bastián.

Los profesionales creen que el estrés del traslado pudo haber acelerado la acumulación del líquido, aunque la operación ya estaba prevista y por eso se decidió que la derivación fuera a un centro con atención médica especializada y también rehabilitación.

La mamá de Bastián, Macarena Collantes, publicó esta tarde en su cuenta de Instagram: “Basti acaba de ingresar a quirófano. Por favor, intensifiquemos nuestras oraciones para él”. Además, pidió que quienes puedan colaborar donen sangre para su hijo y compartió los datos y requisitos para hacerlo.

El mensaje de la mamá
El mensaje de la mamá de Bastian

Para donar sangre en el Hospital Italiano de Buenos Aires, se puede sacar turno en dos sedes:

- San Justo: lunes a viernes, de 8 a 12. Teléfonos: 4959-0200 (int. 3345 o 3155) y 011-3079-8707.

- Central (Almagro): lunes a viernes, de 8 a 15.30; sábados de 9 a 11.30. Teléfonos: 4959-0200 (int. 8467 o 8531) y 011-3135-5354.

Requisitos para donar sangre:

- Presentar DNI.

- Tener entre 16 y 65 años.

- Pesar más de 50 kilos.

- Haber dormido al menos seis horas y sentirse bien.

- No es necesario ir en ayunas, se puede desayunar y/o almorzar.

- No haberse realizado tatuajes en el último año.

Otra de las imágenes que
Otra de las imágenes que compartió en sus redes Macarena Collantes

El accidente que dejó a Bastián internado ocurrió el 12 de enero en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar.

El nene iba en un UTV junto a su papá, Maximiliano Jérez, y otras tres personas —dos de ellas menores— cuando chocaron con una camioneta Volkswagen Amarok. Los conductores de ambos vehículos, Noemí Quirós y Manuel Molinari, dieron positivo en alcoholemia y quedaron inhabilitados para manejar. En tanto, el papá de Bastián dio negativo, pero está imputado por lesiones culposas por llevar al menor sin cinturón de seguridad.

Después del accidente, Bastián permaneció internado en Pinamar y más tarde fue trasladado al hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata, donde recibió varias operaciones.

Hace una semana, el chico había mostrado una evolución positiva al despertar del coma y reconocer a su familia. Esa noticia también fue anunciada por su madre en las redes: “Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”.

El evento se dio apenas un día después de que afrontara su séptima intervención, en la que reemplazaron una válvula clave para regular la presión intracraneal y drenar el líquido cefalorraquídeo.

Este lunes finalmente lo derivaron en un avión sanitario a la clínica de San Justo, para poder continuar con la rehabilitación y estar cerca de su familia. Macarena estuvo todo el tiempo a su lado, llevaba consigo el peluche que acompañó a su hijo durante toda su internación en la ciudad balnearia.

Bastian fue trasladado de Mar
Bastian fue trasladado de Mar del Plata a San Justo en un avión sanitario (Ministerio de Salud Bonaerense)

La investigación judicial sigue abierta y está a cargo del fiscal Sergio García, que espera los resultados de la pericia accidentológica y una prueba de ADN solicitada por la defensa de uno de los imputados.

De manera paralela, Sebastián Riglos, abogado defensor de Molinari, pidió a la fiscalía un análisis urgente de ADN sobre las muestras de sangre, al alegar supuestas irregularidades en los recipientes utilizados para el resguardo de las pruebas.

Temas Relacionados

Bastian JerezPinamarSiniestros VialesAccidentes de tránsitoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un detenido por la balacera en La Salada en la que dos remiseros se enfrentaron a los tiros: hubo cuatro heridos

Los involucrados se pelearon por el control de una parada de pasajeros en julio de 2024 y ahora cayó uno de los principales sospechosos del ataque

Un detenido por la balacera

El horroroso crimen de Mia Aguirre, la niña torturada y violada por su padrastro: un fallo que cierra el caso

La Corte Suprema dejó firme la condena a 45 años de prisión para Sergio Nicolás Argañaraz por el asesinato ocurrido en Berisso, en 2014

El horroroso crimen de Mia

Asaltaron un comercio y robaron un auto en La Plata y los atraparon tras una persecución: los videos

La Policía Bonaerense capturó a uno de los sospechosos herido y al otro, arriba de un techo. De 20 años ambos, uno ya había estado preso por robo y violencia de género en el penal de Olmos

Asaltaron un comercio y robaron

Megaestafa de Hope Funds: la Corte dejó firme la condena a los principales colaboradores de Enrique Blaksley

Se trata de Alejandro Carozzino y Verónica Vega, quienes habían intentado apelas su condena. El recurso fue rechazado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

Megaestafa de Hope Funds: la

Detuvieron en Palermo a un prófugo acusado del hackeo y desvío de $275 millones de una empresa de La Rioja

El sospechoso tiene 22 años y es oriundo de Lanús. La investigación lo vincula al movimiento de fondos que afectó a una firma riojana dedicada a la construcción

Detuvieron en Palermo a un
DEPORTES
El reclamo de una leyenda

El reclamo de una leyenda del tenis para que reconozcan a Vilas como N° 1 del mundo: “Cada día que pasa es una injusticia mayor”

Jon Jones y un posible retiro tras revelar la gravedad de su lesión: “Quizás mi mejor versión ya no pelea más”

La contundente sentencia sobre la ventaja de los motores Mercedes en la temporada 2026 de la Fórmula 1

El video que el Inter le dedicó a Lautaro Martínez y causó indignación entre los hinchas por sus errores: “Insulso y estúpido”

La AFA informó que televisará los partidos de la Primera Nacional y la Primera B por su plataforma de streaming

TELESHOW
Graciela Alfano encendió las redes

Graciela Alfano encendió las redes al mostrarse en una playa nudista: “Revoleé la bikini al agua”

Daniela Celis aclaró una falsa imputación penal que la vincula a una causa de apuestas ilegales

Flor Vigna apuntó contra Luciano Castro y lo acusó de deberle dinero: “Vivió tres años en mi casa”

Pachu Peña recordó en Infobae en Vivo el sketch junto a Leo Messi que se hizo viral y la reacción del astro: “¿Se habrá enojado?”

La acusación de Wanda Nara contra la China Suárez: “Que deje de usar mi ropa y la de mis hijas”

INFOBAE AMÉRICA

Los asaltos paramilitares a furgones

Los asaltos paramilitares a furgones blindados se multiplican en el sur de Italia y exponen el poder mafioso

Emiten dictamen favorable para la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía salvadoreña

Caribe bajo agua y Pacífico bajo fuego: el contraste climático en Panamá

Simple SV: la plataforma que transforma los trámites públicos en El Salvador

Siria se unió a la coalición internacional contra el Estado Islámico y asumió el control de los campos y detenidos vinculados al grupo extremista