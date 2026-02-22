Crimen y Justicia

Murió al caer desde un médano con su moto en Villa Gesell: había estado preso por venta de drogas

Andrés Alberto Alemán, de 27 años, no llevaba elementos de protección al momento del siniestro fatal y era investigado por vínculos con el narcotráfico en Ensenada. La noticia enlutó al 31° Enduro del Verano, que se realizaba este fin de semana en esa ciudad

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Andrés Alberto Alemán y no llevaba elementos de protección al momento del fatal siniestro

Se llamaba Andrés Alberto Alemán, tenía 27 años y era oriundo de la localidad bonaerense de Ensenada. Este sábado, murió en Villa Gesell tras sufrir un violento accidente con su moto en una zona de médanos, en un fin de semana atravesado por la realización de la 31° edición del tradicional Enduro del Verano y la masiva llegada de turistas y fanáticos de esa disciplina a la Costa Atlántica.

Alemán, que no llevaba elementos de protección al momento del fatal siniestro, según informó el sitio 0221.com, no era un simple desconocido para las autoridades. Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que en Ensenada era investigado por la División Narcotráfico y la DDI La Plata de la Policía Bonaerense como “presunto jerarca de una banda que vende drogas en el barrio Mosconi y en Punta Lara”. Y agregaron que “había estado preso por comercialización de estupefacientes”.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales y medios locales, la víctima cayó en un médano “cortado”, una formación característica de la zona que presenta una modificación abrupta del terreno y desniveles pronunciados que pueden resultar difíciles de advertir a simple vista.

Tras la caída, personal de Bomberos acudió rápidamente al lugar y realizó maniobras de reanimación. Posteriormente, fue trasladado al hospital local, pero ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La víctima cayó en un
La víctima cayó en un médano “cortado”

Según trascendió en base a fuentes policiales, Alemán contaba con antecedentes penales y había estado detenido en el pasado. Registraba causas por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras imputaciones.

Además, estaba siendo investigado en el marco de una causa vinculada a presuntas actividades relacionadas con la comercialización de drogas en la región. Voceros indicaron que figuraba bajo análisis judicial por su posible integración a una estructura ligada al narcomenudeo en zonas como Mosconi y Punta Lara.

“Indirectamente, se había hecho cargo de un ataque en una fiesta en Ensenada en la que hubo un herido de bala. El hermano del lesionado fue detenido por la Policía con cocaína y plata”, remarcaron las fuentes del caso.

Pese a ese trasfondo judicial, la noticia de su muerte generó una fuerte repercusión entre familiares, amigos y allegados. En redes sociales comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida y las publicaciones con fotos para recordarlo. En ese contexto, el entorno del motociclista inició una campaña para recaudar fondos para cubrir los gastos del traslado y velatorio de Alemán.

La muerte de Alemán se produjo mientras en la ciudad balnearia se desarrollaba el reconocido evento deportivo que cada año convoca a miles de espectadores y a más de 1.300 pilotos de motos y cuatriciclos, generando un intenso movimiento tanto en el circuito oficial como en los alrededores de los médanos.

Así, se volvió a poner el foco en los reiterados accidentes que se registran en la Costa Atlántica y en la discusión sobre la circulación de rodados sobre la arena. Cada temporada, organizaciones ambientalistas y vecinos advierten sobre los riesgos de transitar por estas zonas sin las medidas de seguridad adecuadas y reclaman mayores controles.

Florencia Rastelli Mella permanece en
Florencia Rastelli Mella permanece en terapia intensiva desde hace una semana

Por caso, la emprendedora e influencer Florencia Rastelli Mella, de 33 años, permanece internada en grave estado desde hace una semana tras protagonizar un accidente con una UTV también en Villa Gesell.

La mujer, madre de dos hijos y creadora de la marca de fragancias Paque & Cocö Home Essences, sufrió un fuerte traumatismo luego de chocar con cuatriciclos en la zona del Camping Pucará.

El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando Rastelli circulaba a bordo del vehículo junto a una amiga de 27 años. Ambas habían viajado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para pasar unos días en la Costa Atlántica. Por causas que aún se investigan, la UTV en la que se desplazaban impactó y la emprendedora llevó la peor parte.

Una ambulancia municipal acudió rápidamente al lugar con personal médico y de enfermería. Tras recibir las primeras maniobras de asistencia, las dos mujeres fueron trasladadas a un centro de salud en Mar de Ajó, donde les hicieron una tomografía.

Los médicos diagnosticaron a Florencia con traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y traumatismo de columna. Además, al momento de ser asistida, no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores. Posteriormente, se confirmó que sufrió fracturas en las apófisis espinosas cervicales (C4, C6 y C7), lesiones en C5, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea en D12 con estrechamiento del canal medular. Debido al compromiso lumbar, fue derivada a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Su acompañante presentó politraumatismos y lesiones de menor gravedad.

A través de la cuenta oficial de su marca, el entorno de la influencer pidió cadenas de oración. “Mi hermosa comunidad, hoy las necesito más que nunca. Recen por mí”, publicaron ante sus más de 90 mil seguidores.

