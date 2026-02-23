Ofrecieron una recompensa de $5 millones por datos sobre un hombre que desapareció hace dos meses en Santa Cruz

Mario César García, el hombre en diciembre de 2025. Salió de su casa en Caleta Olivia y nada se sabe de él desde entonces

El Gobierno naiconal, a través del Ministerio de Seguridad, ofreció una recompensa para quienes aporten datos útiles que permitan localizar o saber qué fue lo que sucedió con Mario César García, conocido como “Pato”. El hombre desapareció hace más de dos meses en la provincia de Santa Cruz y nada se sabe de él.

La medida se oficializó mediante la publicación en el Boletín Oficial de la resolución 131/2026, que responde a un pedido formal del Juzgado Provincial de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, a cargo del doctor Marcos R. Pérez Soruco, Secretaría N° 1, dependiente del doctor Kevin D. Rearte. La cuasa se inició a raíz de la denuncia presentada por Gisella Cruz, hermana de García.

Así, el Gobierno resolvió otorgar $5 millones a aquellas personas que no hayan intervenido en los hechos y que brinden datos útiles para dar con el paradero del hombre. El pago se realizará únicamente si la información resulta determinante y tras la evaluación favorable del juzgado interviniente, preservando en todo momento la identidad del aportante.

La información del Programa Nacional de Recompensas

El pago de la recompensa se realizará en la sede del Ministerio de Seguridad Nacional o en otro lugar que designe la titular de la cartera, previa certificación de la información por la autoridad judicial. El resguardo de la identidad de los informantes está garantizado por el artículo 3° de la resolución y la normativa nacional vigente.

Por esto mismo, informaron que quienes cuenten con datos relevantes pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, llamando a la línea gratuita 134.

De acuerdo con la descripción, se trata de un adulto de nacionaldiad argentina, nacido el 28 de mayo de 1975. Su último domicilio registrado fue el Barrio 2 de Abril, ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Allí, vivía solo en un departamento.

La difusión de la medida y el afiche oficial fue encomendada a la Dirección Nacional de Comunicación Institucional y a las fuerzas de seguridad federales, garantizando la circulación nacional de la convocatoria y la publicación del anexo correspondiente.

Qué se sabe de su desaparición

García fue visto por última vez el 8 de diciembre de 2025 a las 14:00, cuando se subió en la parte trasera, lado derecho, de una camioneta Chevrolet S10 blanca, doble cabina, modelo antiguo, vidrios polarizados y sin jaula antivuelco.

Dos días después y sin tener novedades de él, su hermana radicó la denuncia. En ese momento, se realizaró un rastrillaje, pero la familia cuestionó la falta de compromiso de las autoridades con la búsqueda, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Opinión Austral.

“Vinieron solamente el 15 de diciembre cuando se hizo el primer rastrillaje. Entraron con un efectivo de la División Canes de Pico Truncado, levantaron una prenda y se fueron. Eso fue lo único que se hizo”, relató Gisella al medio local La Vanguardia y sumó: “Estaban las ventanas abiertas, el cargador del celular sobre la mesa, los cigarrillos. Todo estaba como si él iba y venía”.

Al no tener noticias o nuevos avances durante estos dos meses, las autoridades conformaron una comisión investigativa hace dos semanas. Así, se llevaron a cabo nuevos operativos y rastrillajes con perros especializados en la búsqueda de restos humanos.

Hacia finales de la semana pasada, encontraron restos humanos en el interior de una bolsa de basura en una casa abandonada en Caleta Olivia. Esos restos serán enviados a Buenos Aires para que se le puedan realizar las correctas pericias y cotejos de ADN.

De hecho, la investigación judicial contempla la hipótesis de que la desaparición de García podría estar relacionada con un delito de homicidio, conforme al artículo 79 del Código Penal.