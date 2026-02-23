Crimen y Justicia

Brutal ataque en patota a una mujer a la salida de un boliche en La Plata: el video

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado. La víctima se desvaneció en la calle a raíz de los golpes que recibió. IMÁGENES SENSIBLES

Violenta pelea a la salida de un boliche en La Plata

La ciudad de La Plata fue escenario este sábado de un nuevo y brutal ataque en patota a la salida de un boliche, donde un grupo de al menos siete personas agredió a una mujer de 33 años, a su hermano y a un amigo de ambos.

La violenta secuencia quedó registrada por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM), cuyas imágenes fueron clave para identificar y arrestar a seis sospechosos, entre ellos dos jóvenes de 18 años.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho se registró en el cruce de la avenida 7 y calle 50, a tan solo una cuadra de la concurrida plaza San Martín, en el centro del casco histórico platense.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, las víctimas fueron abordadas cuando caminaban hacia sus domicilios, luego de pasar la noche en un local bailable de la zona.

El video que encabeza esta nota muestra que, en medio de la disputa, la pareja fue rodeada por un grupo de entre 7 y 8 personas que les lanzaban golpes de puño, patadas y elementos contundentes.

Cuando la pelea se trasladó a la otra mano de la avenida 7, Araceli, una de las víctimas, fue tomada del pelo por una de las atacantes y la arrojó al asfalto. En el piso, continuó la golpiza. Una vez que ya estaba desvanecida, otra mujer utilizó su cartera para golpearla en el rostro.

Araceli y su pareja fueron abordados por un grupo de al menos 7 personas.

Araceli, que lucía afectada por los golpes recibidos y con evidentes signos de desorientación, fue auxiliada por un joven que intentó subirla a la vereda. Sin embargo, se desvaneció en plena avenida y debió ser cargada en brazos hasta la otra esquina.

Al recibir el alerta al 911, personal de la Comisaría 1a de La Plata de la Policía Bonaerense se desplazó al lugar del hecho. Una vez allí, los efectivos encontraron a la mujer tendida sobre la vereda, mientras un grupo de personas la rodeaba a la espera del arribo de una ambulancia del SAME.

Luego de que la víctima fuera trasladada al hospital Rossi, en La Plata, donde los médicos de turno constataron que presentaba lesiones leves, los agentes presentes en el lugar del hecho y personal de la Guardia Urbana de Prevención (GUP) aprehendieron a seis sospechosos de haber participado del ataque -cuatro mujeres y dos hombres-, identificados N.N.B., de 36 años; M.M.A. (23); G.C.C. (18); A.N.A. (20); L.M. (25) y N.D.V. (18).

Los seis detenidos.

Fuentes del caso indicaron a este medio que el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, titular de la UFI N° 3 departamental, aguarda la declaración de la víctima, que se encuentra bajo reposo como consecuencia de las heridas sufridas. “Tiene deformada la cara. Le pegaron piñas, patadas y zapatazos”, detallaron.

Todos ellos fueron imputados por lesiones en riña y quedaron alojados en la sede policial. Intervienen la UFI N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, y el Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata.

El relato de la víctima

Este domingo, un día después de la brutal golpiza que recibió, Araceli brindó detalles del ataque. “Nosotros veníamos caminando, ya nos estábamos dirigiendo a casa. No me acuerdo de nada. Siento que me caigo y ya no recuerdo más nada”, relató la mujer de 33 años, en diálogo con el diario El Día de La Plata.

Consultada por el posible móvil del ataque, la víctima lo asoció a un presunto intento de robo. “Las cosas las teníamos. Lo que suponemos es que intentaron, más que nada las chicas, robarme, y ahí fueron los golpes”, estimó.

Por último, admitió: “La saqué barata. Me podrían haber matado”.

