Balearon a un joven en Rosario, descubrieron que tenía 400 dosis de cocaína y fue detenido tras recibir el alta

El apresado tenía heridas en la espalda y el rostro. Su novia, una joven, de 18 años, ocultó una mochila con droga cuando llegaron las autoridades

La cocaína incautada a los dos detenidos en Granadero Baigorria (Rosario3)

Un joven fue baleado este martes en Granadero Baigorria, Rosario, por lo que debió ser hospitalizado. Sin embargo, al recibir el alta, quedó detenido por otro hecho delictivo: le encontraron 400 dosis de cocaína entre sus pertenencias.

Se trata de J. J. T., de 21 años, quien recibió varios disparos durante una balacera que se desató en el Psaje 2 al 500, muy cerca de una cancha de fútbol de la zona. Al escuchar las detonaciones, los vecinos dieron aviso inmediato al 911.

En pocos minutos, personal del Comando Radioeléctrico de Baigorria se acercó al lugar y halló a un joven con heridas de bala en la espalda y en el rostro.

Según informó el portal Rosario3, los uniformados localizaron a la víctima en la intersección de David Correa, entre Pasaje 1 y Cirilo Correa. Previa asistencia en el lugar, una ambulancia dispuso su traslado hasta el hospital Eva Perón, donde ingresó con heridas de consideración. Las lesiones no comprometieron órganos vitales y tras ser estabilizado, el joven fue dado de alta en horas posteriores.

Testigos consultados por la Policía relataron que, mientras los agentes ejecutaban el procedimiento, observaron cómo D. E. G. —pareja de la hasta ese momento víctima— arrojaba una mochila dentro de una casa en construcción, ubicada a pocos metros del sitio de los disparos. Esa actitud llamó la atención y motivó la inspección del inmueble en obra.

El operativo permitió secuestrar 400 dosis de cocaína repartidas. El hallazgo fue notificado a las autoridades judiciales y sumó el delito de tenencia de estupefacientes al expediente que inicialmente solo contemplaba lesiones por arma de fuego.

Una vez confirmada la condición clínica de J. J. T., el personal del hospital Eva Perón informó a la Policía que podía ser trasladado, junto a la joven, quien aguardaba en las inmediaciones. Ambos fueron derivados a la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, donde quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

Ambos detenidos fueron derivados a la comisaría 24ª de Granadero Baigorria (Diario UNO)

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se confirmó que la investigación se orienta en dos direcciones: esclarecer las causas y responsabilidades del ataque a tiros, y, de manera paralela, avanzar en la pesquisa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, dada la cantidad y el fraccionamiento de la droga secuestrada.

En el lugar intervino además la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Santa Fe, que realizó pruebas de campo sobre la sustancia y confirmó que se trataba de cocaína fraccionada en dosis listas para la venta.

Ambos serán imputados entre la jornada de hoy y mañana por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En paralelo, se instruyó una causa por lesiones graves derivadas del ataque a tiros.

Cayó otra vez una mujer que vendía drogas

Una investigación de varios meses derivó en la detención de una mujer, de 58 años, imputada por cargos de venta de droga en barrio Rucci, en la zona norte de Rosario.

El caso involucra además a tres agentes de Gendarmería Nacional, sospechados de facilitar las actividades ilícitas en la zona.

La Justicia provincial y la federal de Santa Fe coordinaron la investigación en torno a las actividades de la mujer, identificada bajo las siglas L. P. Sin embargo, no es la primera vez que la mujer queda detenida por estos cargos.

La primera imputación había surgido el 28 de febrero, cuando la fiscal Silvana Valero la responsabilizó de regentar un punto de venta de estupefacientes en Homero Manzi al 2500. Por aquellos días, la mujer fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión preventiva.

Según informó el portal Rosario3, el expediente se reactivó cuando el fiscal Ramiro González Raggio inició tareas de vigilancia con la colaboración de la división local de Gendarmería Nacional.

Se detectaron maniobras compatibles con la venta al menudeo de drogas, como intercambios con jóvenes en espacios abiertos de la zona de Homero Manzi al 2500 y Matheu al 2700. Los agentes federales constataron que la mujer comandaba la operatoria, en contacto frecuente con quienes actuarían como “soldaditos”. Ahora, quedó detenida bajo prisión preventiva durante 120 días.

