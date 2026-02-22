Cumbre de peritos en la causa contra el empresario acusado de abusar alumnos del colegio Palermo Chico

Testimonios de la causa contra Marcelo Porcel por presuntos abusos a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico

El Cuerpo Médico Forense (CMF) fue quien dispuso que este lunes se haga la cumbre de los especialistas previa a los informes que le llegarán al juez, al fiscal y a las partes sobre los peritajes psicológicos a los tres últimos menores que declararon en Cámara Gesell en la causa contra Marcelo Porcel, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación. El empresario está imputado, pero aún no fue indagado por abusar de compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico.

La causa contra Porcel es por abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de un menor de (18) años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, y la investiga Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 de Carlos Bruniard.

Hay que recordar que fue el fiscal Turano el que pidió a principios de año levantar la feria para que los tres últimos denunciantes que había incorporado la querella, a cargo de Pablo Hawlena Gianotti, declararan. Los tres chicos lo hicieron a mediados de enero, pero no se pudieron completar los peritajes psicológicos, entre otras cosas, porque la perito de parte del acusado no estuvo presente en uno de los casos por una “confusión” en la notificación.

Así, todo se dilató y recién este lunes los peritos debatirán sus conclusiones y, luego, presentarán los informes oficiales en la causa para que tome conocimiento el juez, la querella y la defensa. “A partir de ese momento, el expediente debería tomar un nuevo impulso”, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

El comunicado que mandaron desde Palermo Chico a la comunidad educativa a un mes de las denuncias contra Marcelo Porcel

A principio de febrero ya se sabía que recién el mes que viene podía llegar a haber algún avance. “Si ampliaron la denuncia a fines de diciembre, razonablemente, no habrá novedades hasta principios de marzo”, comentaba una fuente con acceso al expediente por entonces y pese a que la querella insistió ante CMF en que la fecha de deliberación entre los peritos sea rápida.

En el mientras tanto, y en una causa que ya suma 10 víctimas, pero nueve familias querellantes porque dos chicos son hermanos, más un denunciante; un dato que surgió tras las últimas tres declaraciones no pasó desapercibido para las fuentes vinculadas a la investigación: “Todos los chicos tuvieron el mismo relato genérico. Hablaron del dinero y del alcohol y de los masajes en las piernas, en donde hubo un rozamiento de un testículo”.

El expediente se centra en lo sucedido entre 2022 y 2024 y reza que el imputado tenía como modus operandi captar la confianza de los amigos de sus hijos y llevarlos a sus domicilios y su lugar de trabajo, organizando reuniones y fiestas, proveyéndoles alcohol, organizando juegos, empujándolos a que hagan apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa.

Porcel fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”. Ahí los incitaba a desnudarse en la parte inferior de sus cuerpos o les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar las partes pudendas de los cuerpos de los menores.

Marcelo Porcel

Para el fiscal, todo se llevó a cabo “de manera sistemática, organizada y premeditada... aprovechando los momentos en que los damnificados estaban bajo su guarda provisoria”. A ello debe agregarse que tales conductas se desarrollaban en contextos en los que el imputado tenía el control absoluto. Es que también captaba la confianza de los padres de los chicos.

El darles alcohol o dinero no se constituye como un delito en sí, pero el tema de los masajes y los rozamientos dio lugar para la acusación por abuso. Infobae accedió al testimonio que dieron los terapeutas de varios de los primeros denunciantes de la causa y los profesionales expusieron la complejidad y el impacto que detectaron en ellos: culpa, impotencia, humillación y amargura, son algunos de los conceptos destacados.

Desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso a Porcel una restricción de 300 metros con las víctimas, con el Colegio Palermo Chico y con el club GEBA, donde los chicos hacen deporte. Además, el magistrado ordenó allanar las propiedades y la oficina del empresario y secuestrarle las computadoras y los celulares. Y en dos teléfonos los peritos hallaron imágenes clave: son tres de chicos con pocas ropas y dos fueron reconocidas por uno de los denunciantes y por sus padres.

A Porcel lo asiste el abogado Roberto Rallin.