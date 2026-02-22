Crimen y Justicia

Cumbre de peritos en la causa contra el empresario acusado de abusar alumnos del colegio Palermo Chico

Es el paso previo a la presentación de los informes ante el juez y las partes sobre las pericias psicológicas a los tres últimos denunciantes que declararon en Cámara Gesell

Guardar
Testimonios de la causa contra
Testimonios de la causa contra Marcelo Porcel por presuntos abusos a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico

El Cuerpo Médico Forense (CMF) fue quien dispuso que este lunes se haga la cumbre de los especialistas previa a los informes que le llegarán al juez, al fiscal y a las partes sobre los peritajes psicológicos a los tres últimos menores que declararon en Cámara Gesell en la causa contra Marcelo Porcel, según pudo saber Infobae de fuentes de la investigación. El empresario está imputado, pero aún no fue indagado por abusar de compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico.

La causa contra Porcel es por abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de un menor de (18) años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, y la investiga Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 de Carlos Bruniard.

Hay que recordar que fue el fiscal Turano el que pidió a principios de año levantar la feria para que los tres últimos denunciantes que había incorporado la querella, a cargo de Pablo Hawlena Gianotti, declararan. Los tres chicos lo hicieron a mediados de enero, pero no se pudieron completar los peritajes psicológicos, entre otras cosas, porque la perito de parte del acusado no estuvo presente en uno de los casos por una “confusión” en la notificación.

Así, todo se dilató y recién este lunes los peritos debatirán sus conclusiones y, luego, presentarán los informes oficiales en la causa para que tome conocimiento el juez, la querella y la defensa. “A partir de ese momento, el expediente debería tomar un nuevo impulso”, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

El comunicado que mandaron desde
El comunicado que mandaron desde Palermo Chico a la comunidad educativa a un mes de las denuncias contra Marcelo Porcel

A principio de febrero ya se sabía que recién el mes que viene podía llegar a haber algún avance. “Si ampliaron la denuncia a fines de diciembre, razonablemente, no habrá novedades hasta principios de marzo”, comentaba una fuente con acceso al expediente por entonces y pese a que la querella insistió ante CMF en que la fecha de deliberación entre los peritos sea rápida.

En el mientras tanto, y en una causa que ya suma 10 víctimas, pero nueve familias querellantes porque dos chicos son hermanos, más un denunciante; un dato que surgió tras las últimas tres declaraciones no pasó desapercibido para las fuentes vinculadas a la investigación: “Todos los chicos tuvieron el mismo relato genérico. Hablaron del dinero y del alcohol y de los masajes en las piernas, en donde hubo un rozamiento de un testículo”.

El expediente se centra en lo sucedido entre 2022 y 2024 y reza que el imputado tenía como modus operandi captar la confianza de los amigos de sus hijos y llevarlos a sus domicilios y su lugar de trabajo, organizando reuniones y fiestas, proveyéndoles alcohol, organizando juegos, empujándolos a que hagan apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa.

Porcel fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”. Ahí los incitaba a desnudarse en la parte inferior de sus cuerpos o les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar las partes pudendas de los cuerpos de los menores.

Marcelo Porcel
Marcelo Porcel

Para el fiscal, todo se llevó a cabo “de manera sistemática, organizada y premeditada... aprovechando los momentos en que los damnificados estaban bajo su guarda provisoria”. A ello debe agregarse que tales conductas se desarrollaban en contextos en los que el imputado tenía el control absoluto. Es que también captaba la confianza de los padres de los chicos.

El darles alcohol o dinero no se constituye como un delito en sí, pero el tema de los masajes y los rozamientos dio lugar para la acusación por abuso. Infobae accedió al testimonio que dieron los terapeutas de varios de los primeros denunciantes de la causa y los profesionales expusieron la complejidad y el impacto que detectaron en ellos: culpa, impotencia, humillación y amargura, son algunos de los conceptos destacados.

Desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso a Porcel una restricción de 300 metros con las víctimas, con el Colegio Palermo Chico y con el club GEBA, donde los chicos hacen deporte. Además, el magistrado ordenó allanar las propiedades y la oficina del empresario y secuestrarle las computadoras y los celulares. Y en dos teléfonos los peritos hallaron imágenes clave: son tres de chicos con pocas ropas y dos fueron reconocidas por uno de los denunciantes y por sus padres.

A Porcel lo asiste el abogado Roberto Rallin.

Temas Relacionados

Marcelo PorcelColegio Palermo ChicoÚltimas noticiasabusos de menoresCorrupción de menores

Últimas Noticias

Encontraron el cuerpo de una mujer en Choele Choel y el principal sospechoso del femicidio fue hallado muerto

Sofía González tenía 35 años y la mataron en su casa. Desde entonces buscaban a su ex pareja. Su cadáver este domingo fue ubicado en una zona boscosa, ubicada a cinco kilómetros de la ciudad

Encontraron el cuerpo de una

Entró a robar marihuana a una casa de Parque Chacabuco, lo atraparon y ahora buscan al dueño de la propiedad

La Policía de la Ciudad halló al sospechoso con las tijeras en la mano y confesó que fue a cortar unos brotes. Había un vivero y un invernadero de cannabis

Entró a robar marihuana a

Murió al caer desde un médano con su moto en Villa Gesell: había estado preso por venta de drogas

Andrés Alberto Alemán, de 27 años, no llevaba elementos de protección al momento del siniestro fatal y era investigado por vínculos con el narcotráfico en Ensenada. La noticia enlutó al 31° Enduro del Verano, que se realizaba este fin de semana en esa ciudad

Murió al caer desde un

Thiago Correa: las claves del caso que llevaron a juicio al policía que mató al nene mientras le disparaba a ladrones

Facundo Aguilar Fajardo será enjuiciado por el delito de homicidio culposo, pese a que el fiscal solicitó una calificación más gravosa. El crimen ocurrió en Ciudad Evita

Thiago Correa: las claves del

Detuvieron a una mujer acusada de robarle al guitarrista de Pappo en el barrio porteño de Caballito

Daniel “Alambre” González fue engañado por una pareja, que simuló ser inquilina del edificio en el que vive. La Policía de la Ciudad recuperó la mayoría de los bienes sustraídos. Hay un prófugo

Detuvieron a una mujer acusada
DEPORTES
River Plate pierde con el

River Plate pierde con el Vélez de Guillermo Barros Schelotto por la sexta fecha del Torneo Apertura

La lesión de Juanfer Quintero que preocupó a River Plate ante Vélez: el gesto que hizo al salir durante el primer tiempo

El cálido reencuentro entre Marcelo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto en el duelo entre Vélez y River

El Santos fue eliminado del Torneo Paulista por el humilde Novorizontino: el error de Neymar que inició la debacle

El golazo de Manuel Lanizini con el que Vélez abrió el marcador ante River Plate: del pedido de disculpas al gesto de Gallardo

TELESHOW
El excéntrico look de Juliana

El excéntrico look de Juliana “Furia” Scaglione que se robó todas las miradas en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

Quién es Meli, la joven cordobesa que habría conquistado a Mariano Martínez en Villa Carlos Paz

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

Melody Luz dio a conocer el secreto para que funcione su relación con Alex Caniggia

INFOBAE AMÉRICA

Rusia concluyó la repatriación de

Rusia concluyó la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética

Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas

Cuatro personas mueren en un grave accidente cerca del aeropuerto de Long Beach

La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina