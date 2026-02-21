Crimen y Justicia

Detuvieron a dos adolescentes con antecedentes que intentaron robar una moto en el centro porteño

Los ladrones tienen 15 y 17 años. Ambos intentaron escapar al ver que la Policía de la Ciudad los seguía

La Policía de la Ciudad
La Policía de la Ciudad detuvo a dos menores con antecedentes que intentaron robar una moto en el barrio de Monserrat

Dos adolescentes de 15 y 17 años, ambos con antecedentes penales, fueron detenidos este viernes en el barrio porteño de Monserrat luego de intentar robar una moto.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, los ladrones intentaron escapar al ver que agentes de la Policía de la Ciudad los estaban siguiendo. Sin embargo, su intento de fuga se vio frustrado menos de dos cuadras después.

El episodio tuvo lugar en la calle Santiago del Estero al 500, donde personal de la Comisaría Vecinal 1B acudió tras una alerta recibida a través del 911 sobre el supuesto robo de una moto Yamaha, modelo XTZ 250.

Al arribar al sitio, los agentes hallaron el vehículo abandonado, pero mediante las descripciones físicas y de vestimenta de los sospechosos aportadas por testigos, implementaron un operativo cerrojo en la zona.

Efectivos de la Policía de
Efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron a dos menores con antecedentes por intentar robar una moto en el barrio de Monserrat

El despliegue permitió localizar a los jóvenes a unos ciento cincuenta metros del lugar del hecho, cuando intentaban huir hacia la avenida Independencia. Los efectivos lograron interceptarlos y reducirlos en la intersección con la calle San José.

Durante la requisa se secuestró un destornillador modificado tipo “yuga”, herramienta empleada para forzar la ignición de motocicletas, así como un casco. Además, la Policía recuperó la moto negra y verde que había sido objeto del intento de robo.

El Juzgado Nacional de Menores Nº7 dispuso la detención de ambos jóvenes bajo la acusación de tentativa de hurto agravado.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, se pudo establecer que el menor de quince años tenía antecedentes por lesiones graves desde el 22 de marzo de 2024, mientras que su cómplice, de diecisiete años, registraba un antecedente por robo agravado por el uso de arma de fuego con fecha del 30 de diciembre del año pasado.

La detención de uno de
La detención de uno de los sospechosos

Detuvieron a dos adolescentes que integraban la Banda del Millón

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a otros tres integrantes de la Banda del Millón, la peligrosa organización de ladrones que protagonizó una serie de violentos robos en viviendas de alto poder adquisitivo en el partido de San Isidro, entre los que cuenta el perpetrado contra Mónica Mancini, la abuela influencer con más de 200 mil seguidores en Instagram que fue asaltada en su casa en enero pasado. Dos de los sospechosos arrestados son menores de edad.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la primera detención se concretó en las últimas horas en la zona de Tigre. Allí, fue arrestado un menor de 17 años, sospechado de ser uno de los cuatro delincuentes que ingresaron a la casa de la jubilada.

La aprehensión se produjo tras tareas de vigilancia encubierta coordinadas por el Jefe del Comando de Patrullas Tigre junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Tigre 2ª. Los agentes identificaron al joven como uno de los presuntos autores materiales del asalto y además constataron que tenía un pedido de captura vigente en el marco de la causa por el robo a Mancini.

El otro delincuentes detenido
El otro delincuentes detenido

El procedimiento incluyó el traslado inmediato del detenido al centro especializado de menores de La Plata, donde quedó alojado mientras avanza el expediente a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial San Isidro.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que las otras dos detenciones fueron concretadas por agentes de la Policía de San Isidro.

El procedimiento incluyó la detención de un hombre mayor de edad y el arresto de un menor de 15 años, quien tenía un pedido de captura activo y se hallaba en condición de evadido por hechos de robo bajo la modalidad de escruche.

A los sospechosos los detuvieron durante una recorrida preventiva conjunta entre el Comando de Patrullas San Isidro y la Comisaría 1ª, quienes detectaron una motocicleta Honda 110 sin patente visible, ocupada por dos individuos. Al intentar identificarlos, los ocupantes huyeron y se inició una persecución a lo largo de algunas cuadras.

En poder de los detenidos se incautó una caja identificada con una aplicación de delivery, que contenía una mochila con herramientas de efracción y un teléfono celular, elementos que suelen emplearse en robos bajo la modalidad escruche, según aclararon las fuentes.

Los sospechosos quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Juvenil del Departamento Judicial San Isidro.

