Crimen y Justicia

Desnudó, ató y mató a un hombre en su casa de Mar del Plata: cayó por sus zapatillas

El acusado fue detenido en el marco del operativo Sol a Sol. Lo identificaron a través de las cámaras de seguridad de la zona. La clave de su calzado

Guardar
Un hombre, buscado por atar
Un hombre, buscado por atar y matar a otro en su casa, fue detenido en Mar del Plata por la DDI

Un hombre de 37 años buscado por desnudar, atar y asesinar a otro en su casa de Mar del Plata fue detenido en las últimas horas en el marco del operativo Sol a Sol. Quedó a disposición de la Justicia acusado de homicidio agravado.

El caso por el que lo buscaban se descubrió el 4 de febrero, cuando un llamado al 911 movilizó a personal policial hasta una vivienda de la calle Pirán al 500, jurisdicción de la Comisaría Séptima de Mar del Plata. En el lugar, un testigo identificado relató que acudió al domicilio para buscar a su empleado y al ingresar encontró el cuerpo de la víctima, Víctor Ramón Phol, de 59 años, desnudo, atado de manos y sin signos vitales en el comedor. Según fuentes policiales, no había aberturas forzadas en la vivienda, lo que orientó la investigación hacia una hipótesis de ingreso consentido.

Entre los elementos secuestrados durante el procedimiento inicial, la policía incautó una tarjeta de memoria de una cámara IP instalada en el domicilio. El análisis de esas imágenes permitió reconstruir las últimas horas de la víctima.

De acuerdo con las fuentes, aproximadamente a las 23:00 del 4 de febrero, las cámaras registraron a Phol que permitió el ingreso de un hombre al domicilio. Alrededor de la 1:00 del 5 de febrero, las imágenes mostraron al visitante saliendo de la vivienda en una bicicleta que pertenecía a la víctima.

Las zapatillas que vestía el
Las zapatillas que vestía el sospechoso coincidían con las observadas en los registros fílmicos posteriores al hecho

La investigación fue derivada a la DDI Mar del Plata para profundizar la causa. Así, los agentes analizaron las grabaciones y realizaron tareas de campo para identificar al sospechoso. Luego de reunir pruebas y testimonios, la fiscalía solicitó una orden de detención contra Sergio Emanuel Rolón, el sospechoso ahora detenido, a quien se vinculó con la escena del crimen gracias a las imágenes y otros indicios recolectados.

“Las zapatillas que vestía el sospechoso coincidían con las observadas en los registros fílmicos posteriores al hecho”, afirmó una fuente de la investigación consultada por Infobae.

Debido a que Rolón no tenía domicilio fijo, el personal de la DDI desplegó dispositivos de vigilancia en varios puntos de la ciudad que el sospechoso frecuentaba.

La imagen de las cámaras
La imagen de las cámaras de seguridad

Tras varios días de seguimiento, la mañana del 20 de febrero, cerca de las 6:50, los efectivos advirtieron su presencia cuando intentaba ingresar a una vivienda de la calle Cianchetta al 3300, en jurisdicción de la Comisaría Decimoquinta, y procedieron a su detención en la vía pública. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata y contó con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, a cargo del fiscal Leandro Arévalo.

El acusado quedó a disposición de la Justicia y permanecerá alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Asesinaron a otro hombre frente a un búnker narco en Mar del Plata y los vecinos apedrearon a la Policía

Esta semana un hombre de 35 años fue asesinado frente a un punto de venta de drogas en el barrio Villa Gascón, en la ciudad de Mar del Plata. Cuando la Policía intentó acercarse al lugar del hecho, los residentes apedrearon los móviles.

La víctima fue identificada como Mario Ezequiel Ferreyra, quien recibió un disparo mortal en plena en la vía pública durante la madrugada de ayer martes. El ataque ocurrió en la calle Gascón al 7500, donde se encuentra uno de los puntos de venta de estupefacientes identificados por la Policía en la zona.

Cerca de la una de la madrugada, una llamada al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. Sin embargo, las autoridades tuvieron problemas para ingresar al barrio. Al arribar al lugar,tanto el personal policial como los servicios sanitarios fueron recibidos con piedras por parte de los residentes.

Tras lograr controlar la situación, los efectivos constataron el fallecimiento de Ferreyra, quien fue identificado en el lugar por su hermano. Este último declaró ante las autoridades que la víctima tenía un consumo problemático de estupefacientes.

Temas Relacionados

Mar del PlataInseguridadHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un motoquero mató a golpes a un automovilista en medio de una discusión de tránsito en Berazategui

Ocurrió en la esquina de la calle Agote y 366. El dueño del auto atacó con un palo al motociclista, quien se defendió y lo asesinó de dos golpes. La secuencia fue filmada por un testigo

Un motoquero mató a golpes

La Policía Federal decomisó más de 25 kilos de cocaína en operativos llevados a cabo en Santiago del Estero y Salta

El primero se realizó en la Ruta Nacional N° 34 en la localidad de Pozo Hondo, Departamento Jiménez con cuatro detenidos. El otro, en la terminal de Orán

La Policía Federal decomisó más

La mamá de la joven atropellada y abandonada en La Plata será particular daminficada en la causa

Eugenia Carril murió el fin de semana y la autopsia determinó que presentaba golpes compatibles con un choque. La familia pidió que no liberen al imputado

La mamá de la joven

Qué reveló la pericia psiquiátrica a la policía de la Federal acusada de matar a su ex y falsear la escena del crimen

La fiscal Mónica Cuñarro pidió la elevación a juicio de Cinthya Maidana, imputada por uno de los asesinatos más retorcidos de la historia reciente

Qué reveló la pericia psiquiátrica

Asesinaron a un jubilado en Córdoba durante un violento robo y fueron condenados a 11 años de prisión

Los acusados confesaron el crimen. Una de ellos engañó al hombre para que generar confianza y tomar las llaves de su casa

Asesinaron a un jubilado en
DEPORTES
Último día de los test

Último día de los test de pretemporada de la F1: sin Franco Colapinto, se realiza la sesión final de los ensayos en Baréin

La respuesta de la AFA a la decisión judicial de llamar a indagatoria a Tapia y Toviggino

La llamativa respuesta de Ruben Dario Insua cuando le consultaron si dirigiría a Boca Juniors ante un llamado de Riquelme

Inter dio a conocer el parte médico de Lautaro Martínez tras encender las alarmas en la selección argentina por una lesión

Los revolucionarios cambios que estudia la F1: más carreras Sprint y nuevos escenarios para 2027

TELESHOW
La fiesta íntima de Benedicto:

La fiesta íntima de Benedicto: cómo fue el cumpleaños que reunió a Maxi López, Guido Icardi y Martín Migueles

Laura Pausini rindió tributo a Fito Páez con una versión renovada de Mariposa Tecknicolor: “Mi homenaje a Argentina”

La música argentina brilló en la ceremonia de Premio Lo Nuestro: la noche de Cazzu y María Becerra

Maxi López y Guido Icardi protagonizaron un tenso cruce familiar tras polémicos dichos en televisión

La Joaqui habló de su boda con Luck Ra y contó cuándo podrían dar el sí: “Me parece bello elegir a alguien para siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Revelan una red de tráfico

Revelan una red de tráfico de petróleo ruso que recaudó 90 mil millones de dólares para financiar la invasión de Putin a Ucrania

El Salvador impulsa el cultivo estratégico de plátano con inversión millonaria y apoyo internacional

Manuel Vilas y el arte de narrar un divorcio: “La gente normalmente intenta seguir adelante, los escritores usamos un montón de palabras”

La Sagrada Familia se convierte en la iglesia más alta del mundo tras colocar el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús: alcanza su máximo de 172,5 metros

Concurso docente en Panamá enfrenta alertas por cobros ilegales y plazas inexistentes