Desnudó, ató y mató a un hombre en su casa de Mar del Plata: cayó por sus zapatillas

Un hombre, buscado por atar y matar a otro en su casa, fue detenido en Mar del Plata por la DDI

Un hombre de 37 años buscado por desnudar, atar y asesinar a otro en su casa de Mar del Plata fue detenido en las últimas horas en el marco del operativo Sol a Sol. Quedó a disposición de la Justicia acusado de homicidio agravado.

El caso por el que lo buscaban se descubrió el 4 de febrero, cuando un llamado al 911 movilizó a personal policial hasta una vivienda de la calle Pirán al 500, jurisdicción de la Comisaría Séptima de Mar del Plata. En el lugar, un testigo identificado relató que acudió al domicilio para buscar a su empleado y al ingresar encontró el cuerpo de la víctima, Víctor Ramón Phol, de 59 años, desnudo, atado de manos y sin signos vitales en el comedor. Según fuentes policiales, no había aberturas forzadas en la vivienda, lo que orientó la investigación hacia una hipótesis de ingreso consentido.

Entre los elementos secuestrados durante el procedimiento inicial, la policía incautó una tarjeta de memoria de una cámara IP instalada en el domicilio. El análisis de esas imágenes permitió reconstruir las últimas horas de la víctima.

De acuerdo con las fuentes, aproximadamente a las 23:00 del 4 de febrero, las cámaras registraron a Phol que permitió el ingreso de un hombre al domicilio. Alrededor de la 1:00 del 5 de febrero, las imágenes mostraron al visitante saliendo de la vivienda en una bicicleta que pertenecía a la víctima.

Las zapatillas que vestía el sospechoso coincidían con las observadas en los registros fílmicos posteriores al hecho

La investigación fue derivada a la DDI Mar del Plata para profundizar la causa. Así, los agentes analizaron las grabaciones y realizaron tareas de campo para identificar al sospechoso. Luego de reunir pruebas y testimonios, la fiscalía solicitó una orden de detención contra Sergio Emanuel Rolón, el sospechoso ahora detenido, a quien se vinculó con la escena del crimen gracias a las imágenes y otros indicios recolectados.

“Las zapatillas que vestía el sospechoso coincidían con las observadas en los registros fílmicos posteriores al hecho”, afirmó una fuente de la investigación consultada por Infobae.

Debido a que Rolón no tenía domicilio fijo, el personal de la DDI desplegó dispositivos de vigilancia en varios puntos de la ciudad que el sospechoso frecuentaba.

La imagen de las cámaras de seguridad

Tras varios días de seguimiento, la mañana del 20 de febrero, cerca de las 6:50, los efectivos advirtieron su presencia cuando intentaba ingresar a una vivienda de la calle Cianchetta al 3300, en jurisdicción de la Comisaría Decimoquinta, y procedieron a su detención en la vía pública. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata y contó con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, a cargo del fiscal Leandro Arévalo.

El acusado quedó a disposición de la Justicia y permanecerá alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Asesinaron a otro hombre frente a un búnker narco en Mar del Plata y los vecinos apedrearon a la Policía

Esta semana un hombre de 35 años fue asesinado frente a un punto de venta de drogas en el barrio Villa Gascón, en la ciudad de Mar del Plata. Cuando la Policía intentó acercarse al lugar del hecho, los residentes apedrearon los móviles.

La víctima fue identificada como Mario Ezequiel Ferreyra, quien recibió un disparo mortal en plena en la vía pública durante la madrugada de ayer martes. El ataque ocurrió en la calle Gascón al 7500, donde se encuentra uno de los puntos de venta de estupefacientes identificados por la Policía en la zona.

Cerca de la una de la madrugada, una llamada al 911 alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. Sin embargo, las autoridades tuvieron problemas para ingresar al barrio. Al arribar al lugar,tanto el personal policial como los servicios sanitarios fueron recibidos con piedras por parte de los residentes.

Tras lograr controlar la situación, los efectivos constataron el fallecimiento de Ferreyra, quien fue identificado en el lugar por su hermano. Este último declaró ante las autoridades que la víctima tenía un consumo problemático de estupefacientes.