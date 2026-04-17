Córdoba: detuvieron a un profesor de educación física acusado de abusar a una niña de 5 años

La fachada del edificio de los Tribunales de Cosquín, en la provincia de Córdoba

Un profesor de educación física de 43 años fue detenido en Cosquín, Córdoba, tras ser imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador, cometido contra una niña de cinco años de edad.

El arresto se concretó en el marco de una investigación que comenzó a partir de la denuncia de la madre de la víctima. La mujer radicó la presentación en la Comisaría de Santa María de Punilla el 13 de abril y, en consecuencia, se inició un expediente a cargo de Silvana Pen, de la fiscalía de Cosquín de Segundo Turno.

Tras solicitar algunas medidas de prueba, la funcionaria solicitó un allanamiento en la vivienda del sospechoso. El procedimiento policial se realizó el martes por la noche, en la casa ubicada en calle Corrientes al 700, en el barrio Centro de la ciudad.

Según informó el Ministerio Público Fiscal cordobés, durante el operativo se secuestró un teléfono celular, el cual será sometido a peritajes como parte de la investigación judicial para esclarecer los episodios.

La investigación se inició luego de una denuncia presentada por la madre de la víctima (Ojo Público)

El acusado permanece detenido e imputado mientras avanza la investigación. Si bien la causa continúa bajo secreto de sumario, se supo que la fiscal ya ordenó una serie de medidas para determinar los hechos denunciados.

En este sentido, se indicó que la identidad de la víctima se mantiene bajo estricta reserva para resguardar su protección, conforme a la normativa vigente en casos que involucran a menores de edad.

En detalle: la causa judicial se centra en determinar las circunstancias y alcance del delito, que fue denunciado por la madre de la menor. Las autoridades confirmaron que se seguirán adoptando medidas probatorias y de protección para la víctima, según las disposiciones de la fiscalía actuante.

No se brindaron detalles adicionales sobre la existencia de otras víctimas o sobre la relación previa entre el docente y la familia, limitándose la información a lo confirmado por el Ministerio Público Fiscal y la Fiscalía interviniente.