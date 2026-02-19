Pidieron que se investigue si una mujer le dio una bebida alcohólica a una beba en el tren San Martín

La denuncia la radicó el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

El Ministerio de Capital Humano denunció penalmente a una mujer que fue filmada mientras le ofrecía bebida alcohólica a una niña pequeña dentro del Ferrocarril General San Martín. El video encabeza esta nota.

El episodio, registrado con un celular y difundido públicamente, derivó en el pedido de la cartera de Capital Humano para la intervención urgente de organismos de protección infantil en CABA y en la Provincia de Buenos Aires para salvaguardar a la menor.

La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia presentó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, solicitando que se investiguen los hechos por posibles delitos de acción pública.

El ministerio exigió medidas de protección urgentes para preservar tanto la integridad física como la salud de la niña directamente involucrada, de acuerdo con la presentación a la que accedió Infobae.

En paralelo con la denuncia, el ministerio envió notificaciones formales al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo fue solicitar la identificación tanto de la menor como de la adulta implicada, y requerir la adopción inmediata de medidas administrativas de protección integral contempladas dentro de las facultades de cada jurisdicción.

La actuación de los organismos apunta a resguardar la integridad de la niña y garantizar una intervención interdisciplinaria en el menor tiempo posible. La comunicación oficial enfatiza la urgencia de este tipo de respuestas coordinadas cuando existe una vulneración tan manifiesta de derechos infantiles.

El ministerio sustentó la denuncia y el pedido a los organismos porteño y bonaerense en la Ley 26.061, que consagra el principio del interés superior del niño e impone al Estado la obligación de garantizar el ejercicio pleno, efectivo y permanente de los derechos de la infancia y la adolescencia en toda la Argentina.

Con base en este marco legal, la presentación penal solicitó la identificación de las personas involucradas en el hecho y la investigación de los posibles delitos cometidos contra la menor.

En su comunicado, el Ministerio de Capital Humano subrayó su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes y la necesidad de articular políticas rápidas y efectivas entre las distintas instancias de gobierno.

La cartera insistió en la importancia de evitar dilaciones y garantizar el resguardo inmediato de las víctimas ante toda situación que pudiera poner en riesgo sus derechos.

Riesgos a largo plazo

Iniciar el consumo de alcohol en edad adolescente incrementa considerablemente la probabilidad de sufrir consecuencias negativas en la adultez temprana, ni qué hablar de lo que puede producir en un bebé.

Esta intoxicación es mucho más peligrosa en los menores, ya que, al tener menos peso y tamaño, la tasa de alcohol en sangre será proporcionalmente más alta que en los adultos y, al tener el cerebro en desarrollo, es mucho más vulnerable.

Un estudio longitudinal realizado en Australia, dirigido por el National Drug and Alcohol Research Centre y publicado en la revista Addiction de la Society for the Study of Addiction (SSA), evidencia que los efectos del consumo temprano pueden extenderse incluso cuando la cantidad ingerida inicialmente es baja.

La investigación señala que los adolescentes que prueban alcohol a los 12 años presentan hasta un 73% más de probabilidades de experimentar daños relacionados con el alcohol al llegar a los 20 años, en comparación con aquellos que esperan hasta los 18 años para comenzar a beber.

El estudio identificó una clara progresión: cuanto menor es la edad de inicio, mayor es el riesgo a futuro.