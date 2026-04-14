El Ministerio Público Tutelar porteño presentó material audiovisual creado para ayudar a menores que deben declarar en Cámara Gesell

El Ministerio Público Tutelar de CABA presentó el material audiovisual que se utilizará para ayudar a los menores de edad antes de sus declaraciones en Cámara Gesell

El Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires presentó el primer material audiovisual especialmente diseñado para acompañar y facilitar la declaración de niños, niñas y adolescentes que deben testimoniar como víctimas en la Sala de Entrevistas Especializada (Cámara Gesell) de la justicia porteña. Se trata de una herramienta inédita en el ámbito judicial local, pensada para anticipar y reducir la ansiedad y el estrés que suelen atravesar los menores al participar de este tipo de instancias, particularmente en casos de violencia, abuso sexual u otros delitos.

El material, desarrollado por el MPT, ofrece un recorrido virtual por el edificio judicial, la sala de entrevistas y presenta a los profesionales que estarán presentes durante la declaración. Además, anticipa la posibilidad de que los chicos y chicas sean acompañados por perros de asistencia judicial, un recurso que ya se utiliza para brindar contención emocional y reducir la tensión en el proceso. La iniciativa busca brindar información clara y accesible, y que los menores lleguen al momento de su declaración con mayor previsibilidad y confianza.

La presentación de este material marca un avance en la política de acceso a la justicia y protección de derechos de la infancia en la Ciudad, en línea con estándares internacionales y recomendaciones para evitar situaciones de revictimización. Según datos del MPT, desde 2018 más de 2.700 niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años han declarado en la Sala de Entrevistas Especializada, el 10,3% con algún tipo de discapacidad. La experiencia demuestra que la ansiedad y el desconocimiento sobre el entorno judicial son factores que pueden influir negativamente en la participación y el bienestar de los menores.

El material cuenta con versiones adaptadas a diferentes edades y grados de madurez, y fue desarrollado con el asesoramiento de organizaciones especializadas en discapacidad y derechos de la infancia, como ASDRA, Fundación Brincar, Fundación Visibilia, RALS y la Sociedad Argentina de Pediatría. Incluye apoyos como subtitulado, pictogramas, interpretación en Lengua de Señas Argentina e historias sociales, asegurando accesibilidad para todos los NNyA.

La asesora general tutelar, Carolina Stanley, explicó: “La declaración para niños, niñas y adolescentes suele ser una instancia que genera ansiedad e incertidumbre. Los videos anticipatorios permiten conocer, con información clara y adaptada, una recorrida virtual al Ministerio Público Tutelar y a la Sala Especializada de Entrevistas. Que los chicos accedan a condiciones adecuadas y cuidadas es una forma de evitar procesos revictimizantes y contribuir a que su derecho a ser escuchados se garantice de manera efectiva”.

El material incluye apoyos como subtitulado, pictogramas, interpretación en Lengua de Señas Argentina e historias sociales

La propuesta incluye un recorrido paso a paso: la llegada al edificio, el ingreso, la presentación de quienes los recibirán, la explicación sobre la posibilidad de ser acompañados por perros de asistencia judicial, la presentación del equipo de psicología y detalles sobre cómo se desarrollará la entrevista. Todo el material está disponible en formato digital y se envía junto con la citación a quienes van a declarar, permitiendo que los chicos y sus familias lo consulten previamente, lo pausen, repitan y adapten a su propio ritmo.

La coordinadora de la Sala de Entrevistas Especializada, Denise Benatuil, sostuvo: “El material audiovisual fue desarrollado con el objetivo de disminuir el estrés que puede generar la instancia de la entrevista, favoreciendo la participación y la posibilidad de que los chicos puedan relatar lo sucedido”.

El proceso de elaboración incluyó validación con jóvenes de la Fundación Visibilia, quienes sugirieron ajustes para hacer el contenido más claro y comprensible, como ampliar el tiempo de permanencia de los textos en pantalla y modificar ciertas preguntas para hacerlas más específicas. Francisco García Díaz, uno de los participantes, valoró que “los videos se entienden bien”, y destacó la importancia de adaptar el lenguaje y el ritmo para que todos los chicos puedan comprenderlos.

Los menores cuentan con la posibilidad de ser acompañados por perros de asistencia judicial

El formato audiovisual integra voz, imágenes animadas, fotografías, subtítulos y otros recursos para facilitar la comprensión, especialmente para aquellos con dificultades lecto-escritoras. Al ser auto-administrable, permite que cada niño, niña o adolescente lo visualice tantas veces como necesite antes de su declaración.

La Sala de Entrevistas Especializada del MPT cumple con los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño y las Guías de Santiago sobre Protección de Víctimas y Testigos, y está diseñada para evitar el contacto entre víctima y victimario y resguardar la privacidad. El equipo que realiza las entrevistas está integrado por profesionales formados en niñez y adolescencia y utiliza tecnología para registrar las declaraciones y evitar la reiteración del relato en otras instancias judiciales, protegiendo así la integridad del menor.

Con este material audiovisual, el Ministerio Público Tutelar porteño da un paso más hacia una justicia más accesible, informada y amigable para los niños y adolescentes, marcando un precedente en la protección de sus derechos y en la atención integral a víctimas en el proceso judicial.