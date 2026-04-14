Crimen y Justicia

“¡Asesinos!”: el desgarrador grito del papá de Ángel tras la audiencia que imputó a la mamá y a su pareja por homicidio

Luis López, el padre del menor asesinado en Comodoro Rivadavia, se quebró luego de que la Justicia dictara seis meses de prisión preventiva a los dos principales acusados por el crimen del nene de 4 años

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"Asesinos": el desgarrador grito del papá de Ángel tras la audiencia que imputó a la mamá y a su pareja por homicidio

“Asesinos”, fue la palabra que pronunció Luis López, el padre de Ángel, el niño de cuatro años que fue asesinado en Comodoro Rivadavia. La frase llegó luego de que el juez Alejandro Soñis dictara prisión preventiva por seis meses de reclusión preventiva para Mariela Altamirano, madre del menor, y su pareja, Michel Kevin González, señalados como los principales sospechosos del crimen.

¡Mataron a mi hijo! ¡A mi hijo mataron, asesinos de mierda!”, gritó López, quien fue retirado por su abogado, Roberto Castillo, mientras lanzaba insultos dirigidos tanto a Altamirano como a González. El episodio tuvo lugar después de que el sistema judicial provincial resolviera imponer la prisión preventiva a ambos imputados. La decisión se conoció durante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación en los tribunales penales de la provincia de Chubut, ubicados en el barrio Roca.

En cuanto a las imputaciones, a Mariela Altamirano se le atribuyó homicidio agravado, mientras que a González se lo acusó de homicidio simple.

Una mujer de cabello oscuro y un hombre con camiseta negra, ambos sonriendo a la cámara, con una puerta blanca detrás
Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López, aparecen en esta imagen.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut estuvo representado por Cristian Olazábal, fiscal jefe, Facundo Oribones, fiscal general y Diana Guzmán, funcionaria de la Fiscalía. Los imputados recibieron la asistencia legal de Vanesa Vera y Alejandro Varas, ambos defensores públicos.

Durante la audiencia, iniciada pasadas las 11, cada parte pudo exponer sus argumentos. Desde la fiscalía, la base de la imputación fue el resultado preliminar de la autopsia, que detectó más de 20 lesiones en la cabeza de Ángel, provocando “un edema en la zona de cerebelo” y un posterior paro cardiorrespiratorio.

Sobre la temporalidad de los golpes, los fiscales explicaron que “es materia de investigación”, en respuesta al interrogante de Soñis. Además, los investigadores se refirieron al testimonio de quienes presenciaron el momento en que Altamirano llevó a su hijo al hospital.

Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
Ángel, el nene de 4 años asesinado

Según la autopsia, el cuerpo del niño presentaba al menos 21 hematomas a nivel del cuero cabelludo y subgaleales que corresponden a traumatismos craneales, además de una hemorragia subaracnoidea cerebral de amplia distribución, edema cerebral difuso y herniación cerebral (lesión global secundaria).

Fuentes del caso informaron a Infobae que estos daños podrían haber sido causados, no mediante golpes de puño o patadas, sino a través del denominado “síndrome del sacudón”. Este cuadro corresponde a una lesión física de consideración ocasionada al sacudir violentamente a un bebé o niño pequeño, haciendo que el cerebro impacte contra el cráneo.

Dicha acción genera lesiones cerebrales —como las observadas en el caso de Ángel—, además de hemorragias retinianas y neuronales que pueden derivar en discapacidad permanente, ceguera o muerte.

El informe forense, de nueve páginas y firmado por Natalia Gómez, también detalla otras tres lesiones de antigua data que no se vincularían con la causa del fallecimiento: una cicatriz lineal de 1,5 cm en la región frontal derecha, justo sobre la ceja; otra de forma triangular de 1 cm en el diámetro mayor, ubicada en la región dorsal del tórax, a la altura de la escápula derecha y a 2 cm del borde superior del hombro; y una cicatriz lineal de 1 cm en la región submandibular derecha.

Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
La Justicia determinó que los dos principales acusados estén seis meses de prisión preventiva

“El informe de autopsia señala que había 20 golpes, manifestados como infiltraciones temáticas en el cuero cabelludo del lado interno, de 1 a 3 centímetros. Es decir, clínicamente se asemejan a traumatismos contusos leves sobre el cráneo”, puntualizó uno de los participantes en la audiencia.

Soñis resolvió validar la solicitud del Ministerio Público Fiscal, dictando la prisión preventiva “ante peligro de fuga y posible entorpecimiento de la investigación por parte de los acusados”. “Por estos motivos, tengo por formalizada la presente investigación y voy a otorgar al MPF el plazo que ha solicitado”, declaró el juez.

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