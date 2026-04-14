Crimen y Justicia

Una paciente que no podía hablar denunció por escrito que un enfermero la abusó tres veces mientras estaba internada

El caso tuvo lugar en una clínica de Neuquén. La mujer, de 54 años, había quedado sin voz luego de una traqueotomía

Guardar
Edificio justicia neuquen
Edificio de Justicia de Neuquén

Una mujer de 54 años internada en una clínica privada de la ciudad de Neuquén denunció por escrito que fue abusada sexualmente en tres ocasiones por uno de los enfermeros que la asistía.

La paciente había quedado sin poder hablar luego de una traqueotomía y recurrió a papel y lápiz para alertar a su familia sobre lo ocurrido, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El caso es investigado en la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres de Neuquén, con intervención de la fiscal Carolina Mauri, quien dispuso una serie de medidas urgentes.

De acuerdo a lo que trascendió desde la Justicia, la mujer ingresó a la clínica por un cuadro respiratorio complejo y debió ser sometida a una traqueotomía, procedimiento que la dejó imposibilitada de comunicarse verbalmente.

Tras la intervención, fue trasladada a terapia intermedia para su recuperación. Según consta en la denuncia, en ese contexto sufrió tres abusos sexuales por parte de un enfermero de la institución.

Al no poder comunicarse de otra manera, la víctima pidió papel y lápiz y escribió lo que le había pasado. Entregó el mensaje a su familia, que rápidamente acudió a la fiscalía. La causa se inició a principios de este mes.

Para avanzar con la investigación, la fiscal Mauri ya entrevistó a la paciente utilizando un procedimiento adaptado a sus limitaciones físicas. También ordenó tomar testimonios al personal de la clínica, solicitar la historia clínica de la mujer y revisar los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento.

Además, el Cuerpo Médico Forense examinó a la víctima para buscar posibles signos físicos del abuso denunciado.

Fiscal Carolina Mauri Neuquén
La fiscal Carolina Mauri

El enfermero señalado por la paciente ya fue identificado y notificado formalmente sobre la investigación en su contra. El expediente sigue su curso judicial mientras se esperan los resultados de las pericias y los análisis de las pruebas reunidas.

Un antecedente reciente

En agosto del año pasado, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén informó que un tribunal integrado por los jueces Cristian Piana y Juan Pablo Encina junto a la jueza Florencia Martini condenó a otro enfermero a ocho años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una paciente en una clínica de rehabilitación.

El hecho ocurrió durante la mañana del 2 de noviembre de 2024, cuando la víctima, una mujer mayor de 70 años, se encontraba bajo su cuidado en estado de convalecencia e indefensión. El agresor llegó a juicio imputado por abuso sexual con acceso carnal.

Luego de que el autor del hecho fuera declarado culpable, en la audiencia de cesura la fiscal Mauri había solicitado una pena mayor, de 11 años y medio, al considerar como agravantes la edad y las secuelas psicoemocionales de la víctima, así como el daño institucional provocado por el abuso.

La defensa, por su parte, planteó que se aplique el mínimo legal previsto para el delito anteriormente mencionado, equivalente a ocho años de prisión.

Finalmente, el tribunal decidió imponer la pena mínima del Código Penal tomando en consideración el reconocimiento de responsabilidad y el pedido de perdón del condenado, además de la ausencia de antecedentes penales.

La sentencia, además, estableció que el condenado quede inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Temas Relacionados

NeuquénAbusos sexualesÚltimas noticias

Últimas Noticias

“¡Asesinos!”: el desgarrador grito del papá de Ángel tras la audiencia que imputó a la mamá y a su pareja por homicidio

Luis López, el padre del menor asesinado en Comodoro Rivadavia, se quebró luego de que la Justicia dictara seis meses de prisión preventiva a los dos principales acusados por el crimen del nene de 4 años

“¡Asesinos!”: el desgarrador grito del papá de Ángel tras la audiencia que imputó a la mamá y a su pareja por homicidio

El Ministerio Público Tutelar porteño presentó material audiovisual creado para ayudar a menores que deben declarar en Cámara Gesell

Es para quienes deben testificar como víctimas de violencia, abuso sexual y otros delitos en la Sala de Entrevistas Especializada. Anticipa e informa sobre el recorrido que deberán transitar: muestra el edificio, la sala, la posibilidad de estar acompañados por perros de asistencia judicial y presenta brevemente a los profesionales que los recibirán

El Ministerio Público Tutelar porteño presentó material audiovisual creado para ayudar a menores que deben declarar en Cámara Gesell

Investigan la muerte de un arquitecto en Córdoba y si intentaron cubrir el crimen con un incendio en su casa

El hombre de 44 años fue hallado por sus vecinos cuando su domicilio se prendía fuego. Sin embargo, los investigadores apuntan a un homicidio e intentan determinar las cuasas

Investigan la muerte de un arquitecto en Córdoba y si intentaron cubrir el crimen con un incendio en su casa

La anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López confesó su adicción en la Justicia

La especialista, oriundo de Castelar, fue denunciada por una directiva del nosocomio bonaerense por inventar una cirugía para sustraer dos ampollas. Hoy declaró ante Marcela Semería, la fiscal del caso

La anestesista detenida por robar fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López confesó su adicción en la Justicia

Crimen de Ángel: imputaron por homicidio a la mamá del niño y su pareja y les dictaron prisión preventiva por 6 meses

La medida fue resuelta por el juez Alejandro Soñis, a pedido de los fiscales del caso. Para la Justicia hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación por parte de los acusados

Crimen de Ángel: imputaron por homicidio a la mamá del niño y su pareja y les dictaron prisión preventiva por 6 meses
DEPORTES
Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid vence al Barcelona en la serie de cuartos de final de la Champions League

Con Julián Álvarez de titular, Atlético de Madrid vence al Barcelona en la serie de cuartos de final de la Champions League

Boca Juniors recibirá a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La Liga Profesional dio a conocer el árbitro que dirigirá el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors

De vivir en la calle a terminar de formar a Messi en el Barcelona: quién es Guillermo Hoyos, el nuevo técnico del Inter Miami

Polémica en Inglaterra por el gesto de Garnacho con el Chelsea en medio de la sanción a Enzo Fernández

TELESHOW
El sentido mensaje de Claudia Villafañe por el nuevo juicio por la muerte de Maradona: “Volvemos a pedir justicia”

El sentido mensaje de Claudia Villafañe por el nuevo juicio por la muerte de Maradona: “Volvemos a pedir justicia”

Pura emoción en Es mi sueño: la noche en que un peluquero conmovió a todos y se fue ovacionado

El desafío de Juana Viale en bicicleta a 2 mil metros de altura: “Es hermoso ver lo que el cuerpo puede”

Las primeras imágenes de la serie vertical de Wanda Nara: sorpresas, guiños al Wandagate y personajes divertidos

El accidente de la hija de Barby Silenzi: “Mi reina hermosa se fracturó ”

INFOBAE AMÉRICA

Israel y Líbano celebraron su primera ronda de diálogo en Washington y acordaron iniciar negociaciones para enfrentar a Hezbollah

Israel y Líbano celebraron su primera ronda de diálogo en Washington y acordaron iniciar negociaciones para enfrentar a Hezbollah

Phil Collins, Iron Maiden, Sade, Oasis, Wu-Tang Clan y Luther Vandross ingresan al Salón del Rock

Panamá pone a prueba el monorriel de la Línea 3 en su primer recorrido operativo

La administración Ortega-Murillo infló cifras de hospitales y ocultó sobrecostos millonarios en Nicaragua

El modo de usar redes sociales influye más en la empatía adolescente que el tiempo de pantalla, afirma un estudio